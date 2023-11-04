Спортсменки, комсомолки и просто красавицы. Как сейчас выглядят любимые советские актрисы

Одним из главных достоинств советских фильмов были замечательные актрисы. Они покоряли зрителей не только своим актёрским мастерством и выдающимися талантами, но и красотой. Такими актрисы навсегда остались на плёнке, но с тех пор прошли годы. Смотрим, как сейчас выглядят любимые советские артистки. Над кем из них время не властно?
Наталья Варлей
«Студентку, комсомолку, спортсменку» Наталью Варлей помнят все, кто хотя бы раз смотрел фильм «Кавказская пленница». После выхода комедии Гайдая
На съемках «Кавказской пленницы» актриса сама выполняла все трюки: ныряла в ледяную воду, прыгала из окна, водила машину по серпантину. Варлей вспоминала дни съемок в картине как счастливые и наполненные командным духом.
Следующим знаковым фильмом для актрисы стал «Вий», в котором Варлей сыграла роль Панночки. Позже она признавалась в интервью, что считает эту роль греховной — ходили даже слухи, что после съемок в «Вии» у актрисы началась черная полоса в жизни.
После съемок в экранизации повести Гоголя Варлей поступает в Театральное училище Щукина, где обещает театральному режиссеру Борису Захаве, что не будет сниматься в кино во время обучения. Свое слово актриса держит до третьего курса, пока в 1969 году не снимается в фильме «Золото» по роману Бориса Полевого.
Во время учебы Наталья Варлей первый раз выходит замуж — брак с актером Николаем Бурляевым, успевший поработать с Тарковским в фильмах «Иваново детство» и «Андрей Рублев», продержался всего лишь год.
Через несколько лет актриса во второй раз вступает в брак — на этот раз избранником стал Владимир Тихонов, сын актрисы Нонны Мордюковой. Но и эти отношения не сложились удачно: в день бракосочетания Варлей узнала, что муж принимает наркотики. Актрисе не удалось спасти избранника от пагубной привычки — не выдержав загулов и скандалов, Варлей подала на развод.
Закончив учебу, актриса вновь начала активно сниматься в кино: ее можно увидеть в фильмах «Черные сухари», «12 стульев», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Три дня в Москве».
В 90-е актриса начала дублировать зарубежные фильмы. Самой знаменитой ее работой можно назвать озвучку Вероники Кастро в мексиканском сериале «Дикая Роза».
Последний раз Наталья Варлей снялась в кино в 2021 году в комедийной мелодраме «Тетя Люси» для телеканала Россия. Третий брак с владельцем строительной фирмы Владимиром также оказался несчастливым, и пара развелась. Сейчас Наталья Варлей живет одна вместе с кошками (одно время в доме актрисы жили 14 любимцев).
Анастасия Вертинская
В кино Вертинская впервые попала уже в 15 лет. Режиссер Александр Птушко предложил девушке сняться в роли Ассоль в экранизации «Алых Парусов». Фильм вышел в 1961 году и стал безумно популярен на территории СССР. Молодая актриса сразу стала знаменитостью, и уже в следующем году закрепила успех новой ролью — на этот раз в фильме по книге Александра Беляева «Человек-амфибия».
Актриса также запомнилась зрителям по роли Офелии в «Гамлете», Лизы Болконской в «Войне и Мире», Китти в «Анне Каренине». Одновременно со съемками в фильмах Вертинская с отличием заканчивает театральный курс Щукинского училища и начинает играть в театре.
Во время обучения в театральном училище, актриса влюбляется в Никиту Михалкова и выходит за него замуж. Когда у пары уже был полугодовалый сын, они решили сыграть свадьбу, но всего спустя три года расстались. По словам Вертинской, оба партнера стремились к своему успеху и из-за этого не смогли ужиться вместе.
В 1989 году Анастасия Ветринская отправилась преподавать в Оксфордский университет. Помимо работы в США, актриса вела мастер-классы в Париже и преподавала в швейцарской «Школе европейского кино».
В 1991 году Вертинская создает и возглавляет Благотворительный фонд русских актеров. Последние годы актриса не снимается в кино и не играет в театре. Одно время Вертинская помогала своему сыну с ресторанным бизнесом.
Ирина Алферова
Ирина Алферова стала всесоюзной любимицей еще во время учебы в институте. На четвертом курсе ГИТИСа актрисе предложили роль в драматическом сериале «Хождение по мукам» по роману Алексея Толстого. Режиссер картины Василий Ордынский поставил молодой девушке условие: она получает роль Дарьи Булавиной, но отказывается от игры в театре. Алферова согласилась — съемки телеэпопеи заняли пять лет, а ее выход на экраны сделал актрису народной любимицей.
Но самой знаменитой ролью Ирины Алферовой стала фрейлина Констанция Бонасье в картине «Д’Артаньян и три мушкетера». По воспоминаниям режиссера фильма, актрисе было тяжело танцевать и петь одновременно, но руководство телевидения настояло на том, что роль останется у Алферовой. В самом фильме мы не слышим, как поет актриса — ее переозвучила Анастасия Вертинская.
За плечами актрисы роли в таких фильмах, как «С любимыми не расставайтесь», «Предчувствие любви», «Василий Буслаев», «ТАСС уполномочен заявить…». Одновременно со съемками в кино Алферова также играла в Театре имени Ленинского комсомола, но долгое время ей доставались лишь небольшие роли в массовке или маленьких эпизодов. По мнению режиссера театра Марка Захарова, актрисе не хватало театрального опыта для больших ролей.
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В 2007 году Алферову удостоили звания народной артистки России за большие заслуги в области искусства. Актриса по-прежнему появляется на экранах кинотеатров: ее можно было увидеть в фильмах «Елки 2» и «Елки 5», а также в картине «Старые шишки». Также Ирина Алферова продолжает играть на сцене театра.
Светлана Светличная
Светлану Светличную многие помнят по яркой роли соблазнительницы в «Бриллиантовой руке». На тот момент типаж стильной и сексуально раскрепощенной девушки был нетипичным для советского кино. Эротическая сцена в комедии надолго запомнилась зрителям.
Актриса признавалась, что страшно переживала во время сцены в купальнике — она опасалась, что на первый «стриптиз» в советском кино сбежится весь Мосфильм.
После «Бриллиантовой руки» актриса снялась в фильмах «Любить…», «Неподсуден», «Новые приключения неуловимых», «Место встречи изменить нельзя». Светличную можно увидеть и в сериале «Семнадцать мгновений весны», но несмотря на старания, она стала заложницей своего самого знаменитого персонажа.
Помимо кино, актриса играла на сцене «Театра киноактера», где запомнилась зрителям в роли Марьи Тимофеевны Лебядкиной в спектакле «Бесы» по роману Достоевского.
Актриса почти всю жизнь прожила с одним мужчиной: в браке с Владимиром Ивашовым Светличная была 34 года. Актеры сблизились после эпизода с поцелуем на генеральной репетиции «Казаков» в 1961 году, после чего признались друг другу в любви и поженились.
Молодые прошли через многие трудности и не раз расходились из-за измен и обвинений в творческих провалах. Достигнув понимания, в
После смерти мужа актриса лишь раз выходила за муж: брак с бардом Сергеем Смирновым-Сокольским продержался всего 27 дней.
Последние годы Светлана Светличная перестала появляться на экранах и в телешоу. Все чаще появляются сообщения о проблемах со здоровьем актрисы: в 2023 году сообщалось, что актрису лечили от пневмонии, а также СМИ рассказывали о том, что у
Лариса Гузеева
Лариса Гузеева мечтала стать актрисой еще в детстве. После школы девушка поступила в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После института Гузеева начала сниматься в кино. Дебют актрисы состоялся в фильме «Место встречи изменить нельзя», но мало кто заметит артистку в эпизодической роли спутницы миллионера.
Настоящей первой ролью актрисы стала Лариса в фильме «Жестокий романс» Эльдара Рязанова.
После этого молодая актриса неоднократно снималась в кино и сериалах, среди которых «Приключение Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Секретный фарватер» и «Жизнь Клима Самгина». Но ни одна другая роль не смогла повторить первый успех Гузеевой.
Последней ролью актрисы стала Жозефина в сериале Тиграна Кеосаяна «Море. Горы. Керамзит». С 2008 года Лариса Гузеева стала бессменной ведущей программы «Давай поженимся!» на «Первом канале», которую ведет и по сей день.
Маргарита Терехова
Маргарита Терехова начала свою актерскую карьеру с театра. После окончания школы-студии Завадского при театре имени Моссовета в 1964 актриса начала выступать на сцене. Актриса сыграла роль Клеопатры в спектакле «Цезарь и Клеопатра», Мари в спектакле «Глазами клоуна», Соню в постановке «Преступления и наказания».
Дебют в кино у Тереховой случился в 1965 году в фильме «Здравствуй, это я!». Известность девушке принесли роли в «Бегущей по волнам» по роману Александра Грина, «Белорусском вокзале» Андрея Смирнова и «Зеркале» Андрея Тарковского.
Всенародная слава обрушилась на актрису после появления в роли Миледи в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах». Среди самых знаменитых фильмов Тереховой можно назвать «Собаку на сене» и «Благочестивую Марту».
В 1996 году Терехова получила звание народной артистки России, после чего перестала сниматься в кино. Исключение актриса сделала лишь раз: в 2005 году Маргарита Терехова дебютировала как режиссер, поставив фильм «Чайка» по пьесе Чехова, где также сыграла роль Аркадиной.
Барбара Брыльска
Дебют Барбары Брыльски случился в подростковом возрасте:
Но всенародную любовь актриса получила после съемки в картине Эльдара Рязанова «Ирония судьбы». Роль Нади принесла Барбаре огромную славу и Государственную премию СССР.
После «Иронии судьбы» актриса продолжает сниматься в кино, но повторить успех ей не удается. Барбара Брыльска снимается в фильмах польских и зарубежных режиссеров: «Сто коней к ста берегам», «Роман Терезы Хеннерт», «Тихий американец в Праге». В
В 2000-х годах Барбара Брыльска начинает играть в театре, снимается в телевизионных шоу. В 2007 году в Польше вышла книга о жизни и творчестве актрисы.
Наталья Селезнева
Наталья Селезнева с юных лет играла на сцене: в шесть лет начинающая актриса уже сыграла главную роль в спектакле театра Советской армии. Дебют в кино у актрисы случился в 1953 году — девушка сыграла Сашеньку в фильме «Алеша Птицын вырабатывает характер».
Большой успех пришел к Селезневой только в 1965 году, вместе с ролью студентки Лиды в «Операции «Ы» и других приключениях Шурика». Фильм Леонида Гайдая сделал Селезневу знаменитостью.
Через год после успеха актриса заканчивает театральное училище имени Бориса Щукина и становится актрисой Театра сатиры.
Помимо роли Лиды, актриса запомнилась зрителям по фильмам «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!», «Я Вас любил…» и «Приключения желтого чемоданчика».
В 2018 году у Натальи Селезневой начались проблемы с ногами: актриса неудачно упала и сломала шейку бедра. После инцидента Селезнева вынуждена передвигаться в инвалидном кресле.
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