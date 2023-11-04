Спортсменки, комсомолки и просто красавицы. Как сейчас выглядят любимые советские актрисы

На съемках «Кавказской пленницы» актриса сама выполняла все трюки: ныряла в ледяную воду, прыгала из окна, водила машину по серпантину. Варлей вспоминала дни съемок в картине как счастливые и наполненные командным духом.



Следующим знаковым фильмом для актрисы стал «Вий», в котором Варлей сыграла роль Панночки. Позже она признавалась в интервью, что считает эту роль греховной — ходили даже слухи, что после съемок в «Вии» у актрисы началась черная полоса в жизни.



После съемок в экранизации повести Гоголя Варлей поступает в Театральное училище Щукина, где обещает театральному режиссеру Борису Захаве, что не будет сниматься в кино во время обучения. Свое слово актриса держит до третьего курса, пока в 1969 году не снимается в фильме «Золото» по роману Бориса Полевого.

