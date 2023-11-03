За 97 дней путешествия встретили 17 медведей. Пара туристов прошла две тысячи километров вокруг Байкала

— А родители сами много где были?

— Папа в советское время много покатался по России, тогда же всё было открыто. Он был научным деятелем в политехе. Соответственно, в то время профкомы это всё очень поощряли, на поездах отправляли в разные концы СССР. Тогда было проще в плане передвижения там, где сейчас границы и нужен загранник.

— У вас же есть брат, да? Он путешествует?

— Да, брат на 5 лет младше меня. Он рос так же, как и я. Но так же, как и я, в свое время отдалился от деревни, когда нам стало необязательно туда ездить, и стал работать в сфере IT. И, как деньги появились, стал путешествовать. Он этого хотел давно. Только у него другой тип путешествий — он заранее, за год, смотрит билеты на всяких «авиасейлс», а потом они с женой едут в различные места, например в Японию, то есть то, что более сложно в плане организации и покупки билетов, дорого, но покомфортнее. Ему такое нравится. Я его разочек вывозил с палаткой, да, вполне нормально, комфортно, но мне кажется, что душа у него лежит немножко к другому. Плюс он путешествует с женой, иногда с котиком. Сейчас они живут в Лондоне. С котиком вместе.