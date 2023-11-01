Львам — серьезные потери, Девам — новая любовь: гороскоп на ноябрь 2023 года для всех знаков зодиака

1
Общие факторы
Каждая неделя ноября будет особенной и по-разному повлияет на наши жизни. Первая неделя месяца даст мотивацию свернуть горы и поможет добиться успехов на работе. Выход Сатурна из ретроградной стадии принесет долгожданное ускорение в вопросах с руководством, недвижимостью и строительством.
Но уже на следующей неделе Солнце и Марс встанут напротив планеты-бунтаря Урана, из-за чего нас ждет нервозность, травматичность и возможные неприятные сюрпризы. В период с 7–15 ноября лучше не принимать импульсивных решений и быть осторожным при работе с электричеством и техникой.
Третья неделя подарит вдохновение людям творческих профессий — скажем спасибо за это Нептуну, который сформирует благоприятный аспект сначала с Марсом, а затем и с Солнцем. Всем остальным вторая половина месяца принесет эмоциональные качели. С 18 по 21 ноября гармоничный аспект Солнца и мощного Плутона поможет повысить выносливость для преодоления трудностей. В то же время с 20 по 26 ноября Солнце вступит в конфликт с Сатурном, а значит неприятности обеспечены.
В последнюю неделю месяца Меркурий образует напряженный аспект с Нептуном. Будьте внимательны — симбиоз планет может внести туман и сумятицу в мыслительные процессы, чем любят пользоваться мошенники.
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2
На какие дни обратить внимание
Отдельно в своем календаре стоит отметить следующие дни:
- 8 ноября: Венера, также известная как планета любви, вернется домой в знак миролюбивых Весов. Самое время для решения конфликтов, споров и проблем не только в любовных, но и в любых других отношениях;
- 10 ноября: Меркурий, отвечающий за интеллект и коммуникацию, перейдет в знак щедрого Стрельца. Этот день отлично подойдет для изучения иностранных языков и контактов с другими культурами;
- 24 ноября: знак Стрельца не только щедрый, но и амбициозный, и в этот день в него перейдет Марс. С этого дня начнется отличное время для самопиара и продвижения своих долгосрочных проектов.
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3
Овен
В первую половину ноября Овны смогут разобраться со своими финансовыми вопросами. Не стоит бояться трудностей, именно они натолкнут вас на идеи, как заработать больше.
— Главное, не совершайте импульсивных действий, ведущих к резкой трате средств, типа спонтанных покупок или показавшегося выгодным предложением о вложении в какое-то дело от приятеля, — советует астролог Ольга Якубовская. — Лучше семь раз отмерить и один раз отрезать, несмотря на то, что обычно вы склонны делать наоборот.
В последнюю неделю месяца Овны смогут поделиться своим опытом с тем, кто не так быстр и смел в серьезных вопросах. Не стесняйтесь — гордитесь собой и своим умением преодолевать трудности.
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4
Телец
Последний месяц осени для Тельцов будет размеренным. Потом они смогут встретить приходящую зиму во всеоружии: с кружкой горячего кофе и под уютным пледом.
Тех, кто родился с 30 апреля по 14 мая, в ноябре поджидают сюрпризы, которые помогут посмотреть на знакомую ситуацию с неожиданной стороны. Заодно появятся креативные способы решения старых проблем.
Не стоит забывать и о лунном затмении, которое прошло 28 октября. Оно всё еще влияет на Тельцов, оставляя тормозной путь из различных сложных событий.
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5
Близнецы
Особо внимательными в ноябре стоит быть Близнецам, рожденным в конце мая.
— Близнецы, рожденные в последнюю декаду знака, вам придется проявить свою природную гибкость в вопросах межличностных отношений, но вам не привыкать сглаживать углы и подстраиваться под самые сложные ситуации, — предупредила астролог Ольга Якубовская.
Близнецам повезет и в любви: те, кто еще не нашел вторую половинку, смогут завести роман в конце ноября. Главное — не надевать розовых очков и трезво смотреть на ситуацию.
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6
Рак
Для Раков ноябрь станет периодом для успешных карьерных шагов. Последний месяц осени позволит вам раскрыться на профессиональном поприще. Главное — определиться, в верном ли вы направлении идете или в какой-то момент свернули не туда.
— Если ваша мечта не вызывает у вас сомнений, постарайтесь перевести ее в более реальную плоскость, расписав конкретные шаги и распланировав действия, — отметила астролог Ольга Якубовская. — Возможно, придется совмещать разные увлечения, приносящие доход, особенно если вы фрилансер. Подумайте, может, действительно стоит сделать выбор в пользу одного дела и сфокусироваться на нем, чем распыляться и пытаться усидеть на нескольких стульях, теряя ресурс.
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7
Лев
Львов ждет непростой месяц. Ноябрь принесет в вашу жизнь серьезные изменения, ощущение нестабильности и непредсказуемости. В жизни возможны незапланированные потери. Астролог советует запастись терпением на случай внезапной финансовой или жилищной проблемы.
— Постарайтесь не принимать спонтанных решений и не действовать на эмоциях. В конце месяца вас может вдохновить какая-то новая идея, связанная с творческой реализацией или своим делом, — советует Ольга Якубовская.
Последняя неделя ноября будет оптимистичнее: Львов наполнит жизненной энергией, как заряженную батарейку. Используйте эту энергию для перспективных проектов и планов на будущее.
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8
Дева
Девам в ноябре придется примерить на себя роль настоящей труженицы. Возможна смена сферы работы, уход во фриланс или выход на хороший заработок после проблем с работой. При этом, несмотря на многообразие амбициозных задач, сил и энергии хватит на всё, даже на романтику, считает астролог:
— Если ваше сердце свободно — попробуйте более активно проявить свою симпатию приглянувшемуся представителю противоположного пола, — советует Ольга Якубовская.
Особенно успешны романтические отношения будут у Дев, родившихся в последнюю декаду своего знака: они не подвержены затуманиванию разума и даже во время влюбленности будут начеку.
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9
Весы
Все, кто родился под знаком Весов, в ноябре почувствуют себя уверенными и способными принять важное самостоятельное решение.
— Венера, хозяйка вашего знака, со второй недели ноября подарит вам еще большее обаяние, способность привлекать к себе внимание и ощущение внутренней гармонии, — рассказала астролог. — Любые конфликтные ситуации и споры вы можете решить с непринужденной легкостью.
Для Весов в отношениях звёзды советуют сделать в ноябре акцент на себя и свои ценности, а не на желания партнера. Пришло время делать что-то для себя без оглядки на других.
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10
Скорпион
Скорпионы в ноябре почувствуют себя в своей стихии. Возникающие вокруг вас кризисные ситуации не будут выбивать из колеи, а напротив — помогут испытать изменения и метаморфозы, особенно для тех, кто родился в конце своего знака.
Также в ноябре Скорпионам придется разобраться с тем, откуда в них возникает гнев. Если у вас получится понять себя, то это поможет убрать лишние препятствия на пути к истинным целям.
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11
Стрелец
Стрельцам в ноябре стоит обратить внимание на свое здоровье, особенно на пищеварительную систему. Астролог советует попробовать начать правильно питаться и отказаться от переедания и жирной пищи.
После 10 ноября в знак Стрельца войдет Меркурий: вы сможете научиться чему-то новому и обзавестись иностранным партнером.
— Последняя неделя ноября подарит ощущение уверенности в своих силах и прилив оптимизма. Бодрого заряда может хватить на то, чтобы мотивировать других людей, стать для кого-то наставником и гуру, вдохновлять на свершения тех, кто не так уверен в себе, как вы, — рассказала Ольга Якубовская.
Единственное, что может встать на пути у Стрельца в ноябре — это невнимательность и рассеянность. Также звезды советуют не конфликтовать на работе, не ссориться с коллегами и не срывать дедлайны.
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12
Козерог
В ноябре Козерогам наконец-то повезет на работе. Их труды на профессиональном поприще не останутся незамеченными. Вероятно, конец осени — идеальное время для долгожданного повышения.
— Необычные и неожиданные ситуации, которые в привычной жизни выбивают у вас почву из-под ног, в ноябре могут складываться, наоборот, наилучшим для вас образом, — предупреждает астролог. — Представителям знака, родившимся в последнюю декаду месяца, стоит подготовиться к кардинальным переменам по одной из значимых сфер вашей жизни.
Также звезды советуют найти место и отдыху. Несмотря на то что вы склонны к переработкам и напряженной работе, иногда надо давать себе передышку.
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13
Водолей
В ноябре Водолеи могут почувствовать в себе прилив амбициозности. Но как бы вам не хотелось заявить о себе и идти наперекор системе, стоит быть осмотрительными и не рубить с плеча.
— Вместо того чтобы, громко хлопнув дверью, уйти в никуда, постарайтесь поговорить с руководством и найти компромиссное решение, — советует астролог. — А возрастающее внутреннее напряжение направьте в креатив, который в последнее время дремал в вас.
Если терпеть начальство больше нет сил, тогда ноябрь — лучшее время отправиться в свободное плавание и реализоваться в другом месте.
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14
Рыбы
Ноябрь сулит Рыбам успех, но достанется он непросто. К своим звездам придется пробираться через тернии. От вас потребуется проявить стойкость, выдержку и навыки дисциплины, и тогда вы сможете значительно повысить ваш социальный статус.
Рыбам также стоит быть более собранными. Из-за рассеянности и невнимательности не исключены бюрократические проблемы и аварии на дорогах.
— Не стоит также соглашаться на мутные предложения, поступающие даже от знакомых людей. Желание обойти систему может по итогу дорого стоить, — предупредила Ольга Якубовская.
Если вы в депрессивном или меланхоличном периоде, то во второй половине ноября он завершится. Общения станет больше, вам придется находить общий язык с самыми разными людьми.
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