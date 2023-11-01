Львам — серьезные потери, Девам — новая любовь: гороскоп на ноябрь 2023 года для всех знаков зодиака

Каждая неделя ноября будет особенной и по-разному повлияет на наши жизни. Первая неделя месяца даст мотивацию свернуть горы и поможет добиться успехов на работе. Выход Сатурна из ретроградной стадии принесет долгожданное ускорение в вопросах с руководством, недвижимостью и строительством.



Но уже на следующей неделе Солнце и Марс встанут напротив планеты-бунтаря Урана, из-за чего нас ждет нервозность, травматичность и возможные неприятные сюрпризы. В период с 7–15 ноября лучше не принимать импульсивных решений и быть осторожным при работе с электричеством и техникой.



Третья неделя подарит вдохновение людям творческих профессий — скажем спасибо за это Нептуну, который сформирует благоприятный аспект сначала с Марсом, а затем и с Солнцем. Всем остальным вторая половина месяца принесет эмоциональные качели. С 18 по 21 ноября гармоничный аспект Солнца и мощного Плутона поможет повысить выносливость для преодоления трудностей. В то же время с 20 по 26 ноября Солнце вступит в конфликт с Сатурном, а значит неприятности обеспечены.

В последнюю неделю месяца Меркурий образует напряженный аспект с Нептуном. Будьте внимательны — симбиоз планет может внести туман и сумятицу в мыслительные процессы, чем любят пользоваться мошенники.