«Я была развязной девочкой»: звезда «Беременна в 16» показала, как живет после съемок в скандальном шоу

16-летняя сибирячка Ксения Батуева стала известна на всю страну в 2019 году после участия в популярном реалити-шоу «Беременна в 16». Юная девушка влюбилась в деревенского парня Евгения из поселка в Красноярском крае. Вскоре после начала романа 16-летняя Ксения и 24-летний Евгений зачали ребенка. Весь период беременности, сложные роды и первые трудности семейной жизни практически без купюр показывали в рейтинговой передаче.