«Я была развязной девочкой»: звезда «Беременна в 16» показала, как живет после съемок в скандальном шоу

16-летняя сибирячка Ксения Батуева стала известна на всю страну в 2019 году после участия в популярном реалити-шоу «Беременна в 16». Юная девушка влюбилась в деревенского парня Евгения из поселка в Красноярском крае. Вскоре после начала романа
Наши коллеги из NGS24.RU спустя четыре года нашли героев шоу, которые продолжают жить в поселке. Отрывки из очень откровенного интервью с ними смотрите в видео чуть выше.
— Рождение дочери изменило меня в первую очередь. Я раньше была такой развязной девочкой. Я не знаю, что бы сейчас со мной было, если бы не это, — так прокомментировала Ксения свою раннюю беременность.
Супруги рассказали, с чего начиналась их история любви, и показали, как они живут сейчас.