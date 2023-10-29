freedom
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 3/10
usd 93.22
eur 98.35
СрочноШкольный конфликт попал на видео
Все новости
Все новости

«Я была развязной девочкой»: звезда «Беременна в 16» показала, как живет после съемок в скандальном шоу

Ксения Батуева и ее муж Евгений стали героями передачи в 2019 году

1 257
Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

16-летняя сибирячка Ксения Батуева стала известна на всю страну в 2019 году после участия в популярном реалити-шоу «Беременна в 16». Юная девушка влюбилась в деревенского парня Евгения из поселка в Красноярском крае. Вскоре после начала романа 16-летняя Ксения и 24-летний Евгений зачали ребенка. Весь период беременности, сложные роды и первые трудности семейной жизни практически без купюр показывали в рейтинговой передаче.

Наши коллеги из NGS24.RU спустя четыре года нашли героев шоу, которые продолжают жить в поселке. Отрывки из очень откровенного интервью с ними смотрите в видео чуть выше.

— Рождение дочери изменило меня в первую очередь. Я раньше была такой развязной девочкой. Я не знаю, что бы сейчас со мной было, если бы не это, — так прокомментировала Ксения свою раннюю беременность.

Супруги рассказали, с чего начиналась их история любви, и показали, как они живут сейчас.

По теме

Беременна в 16РеалитиРеалити-шоуСъемки реалити-шоуУчастники реалити-шоу
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter