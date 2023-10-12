«Полный ауф!», или «Зумеры глазами 40-летних». Почему молодежь не строит карьеру и почему они лучше нас

Я про молодых людей, то самое поколение зумеров, которое уже активно делает шаги во взрослой жизни: строит карьеру, развивает стартапы, путешествует, сравнивает банковские продукты, женится, влезает в ипотеку, становится родителем… Где наступил тот момент, когда наше поколение, на чью молодость пришлись 90-е , стали олдами — не по своему мироощущению, а в глазах поколения зет?



За ними интересно наблюдать: как они обустраиваются в быту и в компании. В офисе закончился латте в кофемашине — вот и готово огорчение века, полная невозможность работать и грусть-тоска. Или, как они говорят, печалька. Внезапно возникший в курилке душный коллега убивает весь вайб (если вы смогли перевести это предложение с молодежного на русский, браво!). А отключение электричества или, не дай бог, интернета для них может действительно стать концом света. Криповая ситуация, ничего не скажешь.

