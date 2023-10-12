«Полный ауф!», или «Зумеры глазами 40-летних». Почему молодежь не строит карьеру и почему они лучше нас

Ох уж эта молодежь! Сетования и жалобы на них можно услышать в транспорте, на улице, в магазине, от соседки или прочитать в интернете. Конфликт поколений был всегда, сколько существует человечество. Ничего не изменилось — поменялся формат. Но как! О поколении Z рассуждает наш автор Анна Голубницкая.
Они везде — в метро, офисах, на скамейках в парках и очередях в МФЦ. Они с первого взгляда могут отличить 14-й айфон от 13-го и без труда разобраться практически с любым электронным устройством. Они дерзкие и не стесняются в выражениях и могут увести у тебя из-под носа идею, пока ты считаешь все плюсы и минусы, а еще используют в речи чуждые слова: хейт, кринж, рофл, имба, буллить…
Я про молодых людей, то самое поколение зумеров, которое уже активно делает шаги во взрослой жизни: строит карьеру, развивает стартапы, путешествует, сравнивает банковские продукты, женится, влезает в ипотеку, становится родителем… Где наступил тот момент, когда наше поколение, на чью молодость пришлись
За ними интересно наблюдать: как они обустраиваются в быту и в компании. В офисе закончился латте в кофемашине — вот и готово огорчение века, полная невозможность работать и грусть-тоска. Или, как они говорят, печалька. Внезапно возникший в курилке душный коллега убивает весь вайб (если вы смогли перевести это предложение с молодежного на русский, браво!). А отключение электричества или, не дай бог, интернета для них может действительно стать концом света. Криповая ситуация, ничего не скажешь.
Зумеры не приемлют рамок, стандартов и обязательств. По крайней мере тех, к которым привыкли мы.
22-летняя девочка, решив начать самостоятельную жизнь, не знает, как приготовить элементарные макароны или суп. Парни этого же возраста научились пользоваться стиральной машинкой и даже заталкивают по необходимости туда одежду, однако почитать то, что написано на этикетках вещей и моющего средства, — не, нам такого не надо.
Зумеры не хотят работать, по крайней мере заниматься тяжелым физическим трудом: сидеть в офисе, попивая карамельный латте — это максимум. И чтобы денег побольше, и соцпакет расширенный, и пафосный вид из окна. А если зарплаты не хватит на все радости жизни, так у родителей попросить можно, не откажут же предки своей кровиночке.
Зато пытаются поучать: «это не холиварно» или «полный ауф». Делают замечания — «ты агришься» или «это сексизм», хотя при этом используют слова «корреспондентка», «авторка», «редакторка», «таксистка»…
Стоп. Кажется, я ворчу как старая бабка, или рилли олд?
А еще ребята поколения зет помогают мне разобраться с замороченным гаджетом или скачать фильм с торрента, постоянно рассказывают что-то такое из области технологий и новых изобретений, о которых ты еще даже не слышал, потому что они не стали еще мейнстримом. Они свободны от стереотипов и не прогибаются под чужое мнение. Общение с ними держит в тонусе — надо всегда наготове держать активный словарный запас английского, чтобы понять, о чём они мне говорят. Чтобы этот нуб и слоупок наконец-то словил вайб и найс муд. Иначе же — полный треш.