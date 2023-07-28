Как пройдет День ВМФ в Новосибирске? Программа мероприятий на Михайловской набережной на 30 июля

В Новосибирске в воскресенье, 30 июля, отметят день Военно-Морского Флота. Мероприятие пройдет на Михайловской набережной и начнется в 10 утра и закончится в 12 часов.
10:00 — торжественный подъем флага ВМФ РФ у мемориала «Морякам и речникам, отдавшим жизнь за Отечество» (улица Обская, 2).
10:00–10:20 — поздравление участников мероприятия.
10:20–10:30 — возложение цветов к закладному камню. Минута молчания.
11:00–12:00 — патриотический концерт на площадке в ПКиО «Михайловская набережная».
День ВМФ организовали Новосибирское морское собрание совместно с Сибирским государственным университетом водного транспорта при поддержке мэрии города Новосибирска.
Кроме того, 30 июля, в воскресенье, под Новосибирском на аэродроме Мочище пройдет авиационный фестиваль «Виват, Россия».