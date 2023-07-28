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Как пройдет День ВМФ в Новосибирске? Программа мероприятий на Михайловской набережной на 30 июля

В воскресенье пройдет патриотический концерт

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Празднование будет на набережной

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В Новосибирске в воскресенье, 30 июля, отметят день Военно-Морского Флота. Мероприятие пройдет на Михайловской набережной и начнется в 10 утра и закончится в 12 часов.

10:00 — торжественный подъем флага ВМФ РФ у мемориала «Морякам и речникам, отдавшим жизнь за Отечество» (улица Обская, 2).

10:00–10:20 — поздравление участников мероприятия.

10:20–10:30 — возложение цветов к закладному камню. Минута молчания.

11:00–12:00 — патриотический концерт на площадке в ПКиО «Михайловская набережная».

День ВМФ организовали Новосибирское морское собрание совместно с Сибирским государственным университетом водного транспорта при поддержке мэрии города Новосибирска.

Кроме того, 30 июля, в воскресенье, под Новосибирском на аэродроме Мочище пройдет авиационный фестиваль «Виват, Россия».

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