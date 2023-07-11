В Петербурге пройдет самая большая гонка на сапах

5 августа в Петербурге пройдет фестиваль сапсерфа «Фонтанка SUP». В этом году участники не просто проплывут стройными рядами по рекам и каналам Питера, но и могут стать участниками полноценной гонки — «Фонтанка CUP». Организаторы наградят не только победителей в абсолютном зачете в дивизионах «профи» и «любители», но и самых быстрых райдеров в возрастных категориях от 18 до
Победители и призеры соревнований среди мужчин и женщин в категориях «профи» и «любители» будут определены по наименьшему времени прохождения дистанции. «Абсолюты» получают кубок «ФОНТАНКА CUP» и призовые. Помимо призеров в абсолютном зачете в этом году будут награждены и участники отдельных возрастных категорий от А до D.
- A — 18–
30 лет.
- B — 31–
40 лет.
- C — 41–
50 лет.
- D —
50+.
Гонка разделена на два дивизиона — «профи» и «любители». За призовой фонд и кубок «ФОНТАНКА CUP» в категории «профи» состязаются спортсмены (мужчины и женщины) от
Борьба развернется за малые золотые, серебряные и бронзовые медали. Также победители получат дипломы соревнований.
Напомним, в этом году райдерам предстоит преодолеть 7500 метров на скорость по течению Фонтанки, пролететь Крюков канал и финишировать на канале Грибоедова у Итальянского моста. На прохождение дистанции дается 2 часа. Всего в этом году ожидается участие в гонке около 300 сапбордистов.
Для участия в «ФОНТАНКА CUP» нужно зарегистрироваться на официальном сайте события до 2 августа. Обратите внимание: спортсменам обязательно нужна медицинская справка. А как обычно проходит самая большая и самая веселая сапгонка России, смотрите на видео ниже.