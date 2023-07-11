В Петербурге пройдет самая большая гонка на сапах

5 августа в Петербурге пройдет фестиваль сапсерфа «Фонтанка SUP». В этом году участники не просто проплывут стройными рядами по рекам и каналам Питера, но и могут стать участниками полноценной гонки — «Фонтанка CUP». Организаторы наградят не только победителей в абсолютном зачете в дивизионах «профи» и «любители», но и самых быстрых райдеров в возрастных категориях от 18 до 50+ .