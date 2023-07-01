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Тест

Проверьте, как вы помните советское кино: тест для самых внимательных

У тех, кто не пройдет его с первого раза, появится отличный повод пересмотреть любимые фильмы

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Запишите в свой сегодняшний распорядок дня: пройти тест про советское кино

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Вот вам слегка бесполезный, но от этого не менее удивительный факт: в советском кино было не только что посмотреть, но и что почитать. Кадры часто пестрели плакатами, вымпелами, транспарантами и прочими носителями с лозунгами, призывами, а иногда и с откровенными хулениями! Мы не пожалели своего времени, чтобы найти десять таких кадров, которые вам наверняка прекрасно знакомы, и предлагаем вам не пожалеть времени своего, чтобы проверить, насколько внимательно вы смотрели советские фильмы, а может быть, и вспомнить, что давно хотели пересмотреть любимое кино.

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