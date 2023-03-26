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«Устроили пикник посреди реки»: новосибирские сапсерферы прокатились на льдине по Оби

Таким необычным способом местные сапсерферы открыли тренировочный сезон заплыва на веслах

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В заплыве приняли участие люди, которые не один год занимаются водными видами спорта

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В Новосибирске днем 26 марта заметили группу людей, которая плыла по Оби на льдине. Видео экстремального передвижения по реке навело много шума и домыслов в Сети. Но, как оказалось, таким необычным способом местные сапсерферы открыли тренировочный сезон заплыва на веслах.

— У нас сборный клуб, который увлекается греблей и различными водными видами спорта. Для нас сегодняшний заплыв был обычным тренировочным выходом на воду. На льдине мы устроили небольшой пикник, покушали фрукты и выпили чай, — рассказал НГС сапсерфер Валентин Зюк.

Как отметил мужчина, подобные сплавы они устраивают уже не первый год. Такие тренировки — обычное дело для любителей сапов.

— К безопасности у нас очень ответственное отношение, все участники заплыва были в спасательных жилетах и гидрокостюмах. Также отмечу, что участие в заплыве принимали люди, которые уже не один год увлекаются греблей, — пояснил Валентин Зюк.

Ранее в ГУ МЧС по НСО сообщили о том, что ни в коем случае нельзя выходить на весенний лед и выезжать на него вне действующих ледовых переправ. В Новосибирской области грузоподъемность двух ледовых переправ снизили до пяти тонн.

Заплыв на льдинеНовосибирскСапсерферы
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