«Устроили пикник посреди реки»: новосибирские сапсерферы прокатились на льдине по Оби

В Новосибирске днем 26 марта заметили группу людей, которая плыла по Оби на льдине. Видео экстремального передвижения по реке навело много шума и домыслов в Сети. Но, как оказалось, таким необычным способом местные сапсерферы открыли тренировочный сезон заплыва на веслах.
— У нас сборный клуб, который увлекается греблей и различными водными видами спорта. Для нас сегодняшний заплыв был обычным тренировочным выходом на воду. На льдине мы устроили небольшой пикник, покушали фрукты и выпили чай, — рассказал НГС сапсерфер Валентин Зюк.
Как отметил мужчина, подобные сплавы они устраивают уже не первый год. Такие тренировки — обычное дело для любителей сапов.
— К безопасности у нас очень ответственное отношение, все участники заплыва были в спасательных жилетах и гидрокостюмах. Также отмечу, что участие в заплыве принимали люди, которые уже не один год увлекаются греблей, — пояснил Валентин Зюк.
Ранее в ГУ МЧС по НСО сообщили о том, что ни в коем случае нельзя выходить на весенний лед и выезжать на него вне действующих ледовых переправ. В Новосибирской области грузоподъемность двух ледовых переправ снизили до пяти тонн.