Зеркальная дата 23.02.2023: что не стоит делать в этот день, чтобы не накликать беду, — советы нумеролога

Многие люди верят в магию чисел — загадывают желание, когда видят одинаковые цифры на экране телефона, например 11:11 или 23:23. Высчитывают цифру своей судьбы, чтобы лучше понять себя и улучшить качество жизни. Мощной энергетикой обладает зеркальная дата — считается, что она способна повлиять как на отдельно взятого человека, так и на многих людей сразу. Сегодня как раз зеркальная дата — 23.02.2023, нумеролог Елена Гамаюн рассказала, что это означает с точки зрения нумерологии. Эксперт также поделилась ритуалами, которые помогут максимально привлечь удачу в свою сторону в этот особенный день.
Что означает дата?
Мы всё больше и больше слышим про энергии, поля, магию, и оказывается, как заверяет нумеролог Елена Гамаюн, это еще и работает. В цифрах заложена информация, которая передается нам с древних времен.
— Если разобрать дату 23.02.2023, у нас четыре 2 и две 3. Это активный день, вторая энергия создания, действия, гармонии. Самое важное — всё, что вы планируете делать, анализируйте, проверяйте, особенно новое. В этот день можно начать новый проект, написать новые цели и составить план, этого будет достаточно. Двойка — любитель действия. Всегда рекомендую прописывать ручкой по листку, так включаются наши нейронные связи, в мозг поступает сигнал, что действие совершается, таким образом вы программируете подсознание. Здесь главное — без спешки, лучше замедлиться, расслабиться морально, но делать, — подсказывает нумеролог. — Если начать суетиться, браться за несколько дел одновременно, то вы скорее получите отрицательные эмоции, чем положительные.
Цифра 3 — это про творчество, яркость, любознательность и оптимизм. Вы можете творчески подойти к запуску нового проекта, наладить контакты для дальнейшего сотрудничества или пересмотреть свою команду, но только анализируйте, без резких движений.
— Хоть мы визуально и не видим 5, но она здесь есть: при сложении всей даты мы получаем 5. Несмотря на положительный аспект пятерки, который отвечает за знания, свободу и успех, мы можем наблюдать негативное проявление — это может быть проявление эгоизма и получение своей выгоды любым путем. Можно нарваться на конфликт, неважно — семейный, на работе или среди друзей. Внимательно следите за своими эмоциями, — предостерегает нумеролог.
В плюсе цифра 5 дает возможность выкрутиться из сложных ситуаций, найти решение.
— Имея такой арсенал энергий в дате, мы просто не можем пройти мимо, да еще и на растущую луну, — обращает внимание Елена Гамаюн.
Ритуал на желание
Есть множество ритуалов, многие вам знакомы, вы используете их для получения результата — например, рисуете денежную девятку красной ручкой на запястье. Елена Гамаюн предлагает еще один ритуал для исполнения желания, но важно помнить: если написать его на бумаге и спрятать в дальний угол, оно не исполнится само по себе, без каких-либо действий ждать можно очень долго.
Итак, ритуал на желание: берем листок и ручку, усаживаемся удобнее. Важно, чтобы вас никто не отвлекал. Желание пишем в настоящем времени.
- Описываем событие визуально: что вы видите, какой цвет, что вас окружает, как вы видите исполнение вашего желания глазами.
- Опишите, что вы слышите в момент исполнения желания: громко говорят люди или играет музыка, идет дождь или поют птицы.
- Напишите, как вы ощущаете событие: тактильно (теплота, дрожь, мурашки, холод), вам мягко и уютно, пишите всё, что приходит в голову.
- Объедините все три пункта. Напишите свое желание: что вы увидите, кода оно осуществится, что услышите, что почувствуете. Максимально пропишите текстом, прочтите, что получилось, сложите листок и уберите в карман, например, летнего пиджака, пока у нас зима.
— Можно пойти глубже и задать себе вопрос — для чего мне это нужно? И так же развернуто расписать. Эта техника дает ответ на вопрос, ваше ли это желание вообще, а может, оно чье-то? — подсказывает нумеролог.
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