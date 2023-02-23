Зеркальная дата 23.02.2023: что не стоит делать в этот день, чтобы не накликать беду, — советы нумеролога

Что означает дата?

Мы всё больше и больше слышим про энергии, поля, магию, и оказывается, как заверяет нумеролог Елена Гамаюн, это еще и работает. В цифрах заложена информация, которая передается нам с древних времен.

— Если разобрать дату 23.02.2023, у нас четыре 2 и две 3. Это активный день, вторая энергия создания, действия, гармонии. Самое важное — всё, что вы планируете делать, анализируйте, проверяйте, особенно новое. В этот день можно начать новый проект, написать новые цели и составить план, этого будет достаточно. Двойка — любитель действия. Всегда рекомендую прописывать ручкой по листку, так включаются наши нейронные связи, в мозг поступает сигнал, что действие совершается, таким образом вы программируете подсознание. Здесь главное — без спешки, лучше замедлиться, расслабиться морально, но делать, — подсказывает нумеролог. — Если начать суетиться, браться за несколько дел одновременно, то вы скорее получите отрицательные эмоции, чем положительные.