«Зачем вы всё портите? Зачем существуете?»: Дед Мороз — о заработке, запросах родителей и драке на утреннике

— А еще был такой случай, когда родители попросили, чтобы Дед Мороз с баяном пришел и сыграл. Вот это была ситуация! — вспоминает Руслан. — Я не умею играть на баяне, плюс мы нашли только маленькую гармошку. Но мы пришли, поздравили, я что-то попробовал на этой гармошке сыграть, отшучивался: «Как дедушка слышит, так и играет. Он же не музыкант, а волшебник». Выкрутились, и было замечательно.



В пандемию вообще черт-те что творилось. Очень много заказов слетело, было тяжело, это был самый убыточный год. Мы и в масках на заказы ходили, и под варежки нас просили перчатки надевать. Всякое было. Иногда казалось, что люди сходят с ума. Были и такие семьи, кто ничего не боялся, и мы заходили к ним без масок на дом.

