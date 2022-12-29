«Зачем вы всё портите? Зачем существуете?»: Дед Мороз — о заработке, запросах родителей и драке на утреннике

Пока одни агентства говорят о падении спроса на Дедов Морозов, другие продолжают работать по 12 часов в день. Заказы есть, они были даже в пандемию, рассказывает челябинский ведущий Руслан. Раньше он совмещал в декабре работу новогодним волшебником и проведение больших корпоративов, а в этом году сосредоточился исключительно на образе Деда Мороза. О заработке, запросах родителей и драке на утреннике Руслан рассказал без купюр нашим коллегам из 74.RU.
Как стать Дедом Морозом
— Дедом Морозом я работаю с 2016 года, — рассказывает Руслан. — Я ведущий праздников, мероприятий, и мне всегда нравилось работать с детьми. Когда учились в институте, нас с ребятами отправили в детский дом. Уже не помню, по какому поводу. Я туда сходил, увидел этих детишек. Что-то внутри тогда щелкнуло, и я решил, что хочу попробовать провести для них новогоднюю елку. Это было на третьем или четвертом курсе. И когда я пришел в Новый год, то всё получилось. Они тогда верили мне прямо до конца, в таком восторге были. Я не представлял, что так будет, и в итоге влюбился в это дело.
Персонаж Дед Мороз нравится мне тем, что он дарит детям надежду, веру в чудо, новогоднее праздничное настроение. Мне нравится быть волшебником для детей.
График работы — потная катка
— С 20-х чисел декабря мы работаем с утра до вечера. В первой половине — на утренниках в детских садах, школах, через пару дней у нас выступление в больнице будет. А вечером у нас корпоративы для взрослых, они там тоже Дедушку ждут, — продолжает Руслан. — Если день обычный, не очень напряженный, то у нас два утренника и большой корпоратив вечером. Если брать подработки, то выходит уже
— В школах свои особенности. Там детей приводят классами, по очереди. Обязательно есть дедлайн — представление ровно на 45 минут, не больше и не меньше, — объясняет Руслан. — Там обязательно должны быть стихи между выходами персонажей. И в школах утренники обязательно с утра и до обеда. Еще обязательно нужна санитарная книжка, если работаешь в школе. И каждый год пополняется и пополняется список того, что должно быть у тебя в этой книжке, какие печати должны стоять. Многие не берут детские сады и школы только из-за «санитарок», потому что не хотят маяться.
Если заказ на дому, то переодеваться приходится в подъезде. Бывает, что Снегурочка в квартиру первая заходит, а ты стоишь под дверью, ждешь и думаешь: «Ну скорее бы!» Мимо соседи проходят с собаками, все смотрят на тебя: «Охо-хо! Дедушка Мороз». А ты стоишь, в щель смотришь на Снегурочку и ждешь. Еще у нас личные вещи остаются в подъезде, когда мы в квартиру заходим. И есть очень большой риск, что их стащат. У меня такого не было, но когда приезжаешь на какую-нибудь окраину, то переживаешь.
Чего хотят родители и дети
— Запросы у людей бывают всякие, — признаётся Руслан. — Просят, допустим, чтобы пришел толстый Дед Мороз, прям толстый-толстый. А ты понимаешь, что не вписываешься, а если наденешь куртку, сверху еще одну куртку, потом костюм, то ты спаришься. И приходится реально крупного человека искать, который сможет Деда Мороза сыграть.
Как-то родители просили, чтобы у Деда Мороза была очень длинная борода — до пола. Мы с ребятами не знали, что с этим сделать, потому что не могли найти такую бороду. В итоге отдали заказ друзьям, они смогли всё устроить, и ребенок получил, что хотел.
— А еще был такой случай, когда родители попросили, чтобы Дед Мороз с баяном пришел и сыграл. Вот это была ситуация! — вспоминает Руслан. — Я не умею играть на баяне, плюс мы нашли только маленькую гармошку. Но мы пришли, поздравили, я что-то попробовал на этой гармошке сыграть, отшучивался: «Как дедушка слышит, так и играет. Он же не музыкант, а волшебник». Выкрутились, и было замечательно.
В пандемию вообще черт-те что творилось. Очень много заказов слетело, было тяжело, это был самый убыточный год. Мы и в масках на заказы ходили, и под варежки нас просили перчатки надевать. Всякое было. Иногда казалось, что люди сходят с ума. Были и такие семьи, кто ничего не боялся, и мы заходили к ним без масок на дом.
Сколько зарабатывают Деды Морозы
— Я не набираю заказов для того, чтобы заработать денег. Мне их хватает, — рассказывает Руслан. — Я могу целый год работать и заработать столько, сколько мне нужно. Именно в Новый год я работаю для удовольствия, просто потому что мне правда нравится быть настоящим Дедушкой Морозом.
Есть, конечно, своя ценовая политика. Если Дедушки начинают ходить 20 декабря, там одна цена.
— В Челябинске тысяч 100 точно можно поднять на образе Дедушки Мороза, если есть программа, если продавать ее и на детские утренники, и на взрослые корпоративы. Программы есть разные — на 15, 30 и 45 минут, — делится Руслан. — А на Сахалине мой знакомый по 150, по 200 тысяч мог заработать. Но мне кажется, если ты трудолюбивый и относишься к этой работе как к бизнесу, то сделать то же самое можно и в Челябинске. Просто приложи усилия, работай как не в себя.
Люди, которые на этом строят бизнес, готовятся за год. Простраивают план, наработанных людей берут, новых ищут. Заказывают костюмы, реквизит, набирают большое количество заказов и хотят получить из этого хорошую сумму. А есть люди, которые начинают готовиться за месяц, за пару месяцев. По-разному к работе ведущие относятся.
Драка на утреннике
— Есть несколько минусов у работы Дедушкой Морозом, — признается Руслан. — Один из значительных — это нетрезвые родители. Это самое отвратительное, это может выбить тебя из образа. Так что ты стоишь и думаешь: «Зачем вы всё портите? Зачем вы существуете?»
Как-то мы ездили в детский сад. Там было представление со сценарием: зайчики, волчата, снеговик ходит. И вот я выхожу, здороваюсь, мы водим хоровод. Потом я сел на стульчик, и ко мне подошел ребенок, чтобы рассказать стишок. А перед нами толпа родителей, все ждут, и ребенок начал суетиться. Я его тогда просто взял за плечо и сказал: «Успокойся, всё хорошо». И какой-то отец начинает из толпы орать: «Не трогай моего ребенка! Извращенец!» Абсурд просто. Второй отец вмешался: «Да заткнись ты уже».
— И вот эти отцы стоят, ругаются: «Че?» — «Ниче!», а я пытаюсь спасти праздник, объявляю музыкальный номер, — продолжает Руслан. — Выходят дети, играют на трещотках, а те отцы уже за стенкой дерутся. Победил в итоге нормальный мужчина, а тот, второй, зашел в зал, забрал жену с ребенком, и они ушли с утренника. Это было жестко. И выйти из образа никак нельзя, нужно дальше продолжать.
Работа не для всех
— Я считаю, что Дед Морозом не может работать человек-камень, — говорит Руслан. — Когда я работаю Дедом Морозом, то становлюсь сентиментальным. В прошлом году у нас был день, когда мы ездили по домам. В середине дня приехали в очень богатую семью, в большой дом. Мы зашли, спустился отец, дал огромные подарки: одному ребенку, другому, жене. Мы боялись запутаться, но справились. Поднялись по спиральной лестнице наверх, нас там ждали, играла музыка. Но ждали нас только для вручения подарков. Им неинтересны были костюмы, сказки. Дедушке даже стульчик не поставили. В общем, мы подарки подарили, и дети без особого энтузиазма их получили.
— А последний заказ в тот день был где-то на окраине, — вспоминает Руслан. — Это было общежитие, которое уже аварийное, его давно пора расселять. Там скрипучие полы, люди непонятные, сигаретами пахнет. И вот нас встречает в коридоре дедушка, дает подарки: «Этот — мальчику, этот — девочке». Мы заходим, а там очень маленькая комнатка, которая освещается просто лампочкой без абажура. Стоит кровать, а на ней сидят мальчик, девочка, они нас видят и говорят: «Ой! Дедушка!» Мы зашли со стихами, хоровод с ними поводили, песни спели, подарки подарили. Дети с таким восторгом, с таким удивлением на нас смотрели, а по дедушке прямо видно было, что он как будто все деньги отдал ради этого праздника. У меня такое состояние было подавленное! Мы в итоге вручили подарки, сфотографировались с ними и отказались от денег. Когда мы вышли, я аж всплакнул немножко.