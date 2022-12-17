Две певицы из деревни в Новосибирской области выступили на шоу Андрея Малахова

В субботу, 17 декабря, на телеканале «Россия-1» вышел выпуск шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!», в котором приняли участие две жительницы Новосибирской области — Надежда Гельфенштейн и Светлана Акулкина.
Жительницы деревни Бугриновка Чистоозерного района Новосибирской области исполнили песню Александра Сидихина «Российская деревня».
— Моя работа — устраивать праздник для людей и вовлекать их в художественную самодеятельность. В основном вдвоем проводим все мероприятия в местном клубе. Репертуар подбираем на слух, что понравится, то и исполняем, — поделилась Надежда Гельфенштейн.
По словам женщин, деревня состоит всего из одной улицы, а живет в ней всего 23 человека. Все местные жители занимаются скотоводством, чтобы прокормить себя.
— Это почти крайняя точка России, находится на границе с Казахстаном. Раньше здесь были мельница, маслозавод, поднимали целину, сейчас от этого ничего не осталось. Мы содержим 90 овечек, 6 коров и 10 молодняка. Без хозяйства в деревне вообще никак, где мясо продали, где овечек. Миллионы не зарабатываем, но нам хватает. Как только появляется свободная минутка, встречаемся с моей подругой Надей и идем в клуб петь песни, — рассказала Светлана Акулкина.
Ансамбль народной песни «Калина красная» из Новосибирска принял участие в программе «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1». Выпуск вышел вечером 5 февраля. Участницы рассказали, как они туда попали.