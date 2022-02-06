Новосибирский ансамбль выступил на шоу «Привет, Андрей!». Участницы рассказали, как они туда попали

Ансамбль народной песни «Калина красная» из Новосибирска принял участие в программе «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1». Выпуск вышел вечером 5 февраля. Руководитель коллектива Ирина Лаптева рассказала НГС, что они выступают уже 15 лет.

— Мы исполняем песни на грузинском, белорусском, украинском языках, цыганские песни. Сначала были четыре вокалистки и два баяна, потом коллектив расширился. Судьба забрасывала в разные ДК. Сейчас мы обосновались в ТОС «Заря» Дзержинского района.

От приглашения до съемок прошло меньше недели.