Новосибирский ансамбль выступил на шоу «Привет, Андрей!». Участницы рассказали, как они туда попали

Ансамбль народной песни «Калина красная» из Новосибирска принял участие в программе «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1». Выпуск вышел вечером 5 февраля. Руководитель коллектива Ирина Лаптева рассказала НГС, что они выступают уже 15 лет.
— Мы исполняем песни на грузинском, белорусском, украинском языках, цыганские песни. Сначала были четыре вокалистки и два баяна, потом коллектив расширился. Судьба забрасывала в разные ДК. Сейчас мы обосновались в ТОС «Заря» Дзержинского района.
От приглашения до съемок прошло меньше недели.
— Нам позвонили вечером в понедельник, 24 января. Сказали, что видели нас на ютьюбе и хотели бы нас увидеть на передаче Андрея Малахова. Во вторник вечером нам сказали, что для нас взяли билеты. В среду утром мы вылетаем, в четверг запись, в тот же вечер мы вылетаем обратно. Репетиций не было, это всё была импровизация. Мы до сих пор в шоке от случившегося, — рассказала Ирина Лаптева.
Съемки программы проходят на киностудии
— С нами не смогли поехать двое участников: одна девушка работала, также не смог поехать самый молодой участник. У нас в коллективе девушки от 50 и мужчина — самый молодой участник. Ему 82 года. (Улыбается.)
Ирина и ее коллеги до сих пор пребывают под впечатлением от поездки.
— Нас приняли, как родных, как будто мы их знаем 100 лет. Очень тепло встретили. Все такие доброжелательные, заботливые: и гримеры, и звукооператоры, и сам Малахов. Мы настолько им благодарны, не встречали еще такого, — говорит Ирина Лаптева.
Новосибирцы довольно часто демонстрируют свои таланты на федеральных каналах. Посмотрите, как красотки-близняшки из Новосибирска зажгли на шоу «Давай поженимся»: эти блондинки скоро станут хирургами. Еще одна сибирячка станцевала на пилоне в той же программе.