Октоберфест, певица Перукуа и театр в научном институте: обзор событий на выходные

И пара вечеринок

28 октября в лофт-парке «Подземка» пройдет главная костюмированная ночь года — CARNAVAL от Re_Play Community, а 29 октября в 22:00 — LOVE HALLOWEEN от команды Актруфест. Место проведения участники узнают день в день.



Цена билета: от 1200 рублей.

Возрастное ограничение: 18+

Если в выходные вы планируете отмечать Хеллоуин, посмотрите, куда можно сходить в Новосибирске.