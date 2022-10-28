Октоберфест, певица Перукуа и театр в научном институте: обзор событий на выходные
Подборка мероприятий от автора телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидии Марковой
Приготовьтесь к насыщенным выходным: в последние дни октября запланировано множество культурных событий. В НОВАТе начнется международный фестиваль современной музыки, в «Маяковском» выступит Перукуа, певица с феноменальным диапазоном в 5 октав, в Институте археологии и этнографии откроется театр, а в Российско-Немецком Доме отметят Октоберфест. Читайте подборку культурных мероприятий от автора телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидии Марковой.
Фестиваль современной музыки
В пятницу вечером у вас есть шанс попасть на событие международного масштаба — в НОВАТе открывается международный фестиваль современной музыки «Сибирские сезоны». Это самое крупное мероприятие для музыкальной индустрии за пределами Урала. Программа фестиваля продлится до середины декабря: научная конференция, общение с экспертами современного музыкального искусства, масштабные мастер-классы, выступления музыкальных коллективов, хоров и оркестров. Некоторые участники будут в Новосибирске впервые. Откроет фестиваль Tabula Rasa Арво Пярта для струнного оркестра и хоровые сочинения в исполнении творческих коллективов консерватории.
Цена билета: от 500 рублей.
Возрастное ограничение: 12+
Oktoberfest-2022
Октоберфест — народный праздник, взявший свое начало в Мюнхене (Германия), но вышедший далеко за пределы одного города. Российско-Немецкий Дом в Новосибирске приглашает присоединиться к празднику. В этом году посетителей ждет очень музыкальная программа.
Где: Ядринцевская, 68, Русско-Немецкий Дом.
Вход свободный.
Возрастное ограничение: 18+
Snowvision-2022
Если соединить два зрелищных дела — спорт и путешествия, получится кинофестиваль спортивного кино Snowvision. До 30 октября приходите смотреть на эффектные трюки и исследования новых экстрим-маршрутов в Перу, ледниках Новой Зеландии, фьордах Норвегии, Грузии. Особенно радует, что два фильма из программы сняты в Шерегеше. Всего в программе 14 фильмов.
Где: Ленина, 7, кинотеатр «Победа».
Цена билета: от 350 рублей.
Возрастное ограничение: 12+
ЦК19
В ЦК 19 знакомимся с живописью целой династии новосибирских художников Беляевых: Александра, Василия, Виталия и Станислава. 30 октября в 15:00 пройдет ознакомительная экскурсия по выставке «Вместе», а после экскурсии в библиотеке ЦК 19 можно послушать лекцию Анастасии Эрмиш «Династия Беляевых в контексте деятельности новосибирского Союза художников».
Где: Свердлова, 13.
Цена билета: от 100 рублей.
Зарегистрироваться на лекцию можно здесь.
Возрастное ограничение: 12+
Перукуа
Важное событие для любителей этномузыки: 30 октября в 17:00 в Новосибирске выступит австралийская певица Перукуа. Феноменальный голос диапазоном в пять октав — ее главный инструмент, узнаваемый с первых слов любой песни. «Голос и Космос» — уникальное трехчасовое путешествие, раскрывающее внутренний мир зрителя. Мощный поток спокойствия, любви и заботы — внутренняя опора в любые времена. Атмосфера умиротворения и успокаивающей, вдохновляющей музыки станут приятным событием вечера. В программе самые разные музыкальные жанры: Перукуа легко поет этнику и джазовые стандарты, легко переходит к поп-хитам и мантрам.
Где: ККК «Маяковский».
Цена билета: от 1990 рублей.
Возрастное ограничение: 6+
Театр «У мамонта»
Кое-что необычное для тех, кто интересуется историей и археологией: 30 октября в 15:00 в Институте археологии и этнографии будет… театр. Вместе с новосибирским отделением Союза театральных деятелей России институт открывает театр «У мамонта». В нем покажут моноспектакли на основе мифов, легенд и сказок народов Сибири и Дальнего Востока в исполнении актеров новосибирских театров. Театр находится в главном корпусе института, где «живет» мамонт и другие представители древней фауны. Проект открывается премьерой хантыйской сказки «Женщина Мось» о сибирском мире в представлении хантов.
Где: Академика Лаврентьева, 17.
Цена билета: 500 рублей, места рекомендуют бронировать заранее по телефону:
Возрастное ограничение: 14+
29 октября, в канун Дня Всех Святых, в «Первом театре» состоится премьера спектакля с подходящим для праздника названием «Принцесса и Людоед». Здесь в каждом торте таится ребенок, а Люда — не женское имя, а старинное прозвище Людоеда. Мир спектакля живет по своим порядкам, но не стоит его бояться. Вместе с двумя друзьями Сапгиром и Холиным маленькие зрители пройдут по лабиринту, полному героев и неожиданных испытаний, и спасут принцессу.
Где: Ленина, 24, МДТ «Первый театр».
Цена билета: от 400 рублей.
Возрастное ограничение: 6+
И пара вечеринок
28 октября в лофт-парке «Подземка» пройдет главная костюмированная ночь года — CARNAVAL от Re_Play Community, а 29 октября в 22:00 — LOVE HALLOWEEN от команды Актруфест. Место проведения участники узнают день в день.
Цена билета: от 1200 рублей.
Возрастное ограничение: 18+
Если в выходные вы планируете отмечать Хеллоуин, посмотрите, куда можно сходить в Новосибирске.