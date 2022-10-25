Девам — копить деньги, Весам — ждать гармоничный союз: начинается коридор затмений. Как он повлияет на знаки зодиака

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ногда нужно показать зубы

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Катияни Деви Даси — профессиональный ведический астролог, эксперт по прогнозированию и исследователь, основатель школы «Махавидья».



Солнечное затмение продлится с 12:58 до 17:02 по московскому времени. Пиковая фаза придется на 13:49. Увидеть его можно будет на всей территории России, в Новосибирске — перед самым закатом.



— Затмение будет важным для всех, у кого день рождения приходится на 25–26 октября. Вас ждет достаточно кармический год, но это не означает «плохой». Просто события в течение года будут трудно управляемы волей, — объясняет ведический астролог Катияни Деви Даси.

