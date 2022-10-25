Девам — копить деньги, Весам — ждать гармоничный союз: начинается коридор затмений. Как он повлияет на знаки зодиака
Период продлится с 25 октября по 8 ноября
25 октября в небе над Новосибирском можно будет увидеть солнечное затмение, если позволит погода. Его также смогут увидеть в других частях страны. В следующем месяце, 8 ноября, произойдет затмение луны. Эти явления привлекают внимание не только астрономов и любителей астрофотографии, но и тех, кто интересуется влиянием звезд на судьбу людей. Поэтому NGS.RU обратился к новосибирским астрологам Катияни Деви Даси, Елене Проничкиной и Наталье Лучниковой, чтобы узнать, кому в этот период стоит быть внимательным к здоровью и финансам, а кому — ждать начала новых отношений. К таким прогнозам можно относиться по-разному, но если вас интересуют астрологические предсказания, то читайте подробности в нашем материале.
«И
ногда нужно показать зубы
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Катияни Деви Даси — профессиональный ведический астролог, эксперт по прогнозированию и исследователь, основатель школы «Махавидья».
Солнечное затмение продлится с 12:58 до 17:02 по московскому времени. Пиковая фаза придется на 13:49. Увидеть его можно будет на всей территории России, в Новосибирске — перед самым закатом.
— Затмение будет важным для всех, у кого день рождения приходится на 25–26 октября. Вас ждет достаточно кармический год, но это не означает «плохой». Просто события в течение года будут трудно управляемы волей, — объясняет ведический астролог Катияни Деви Даси.
По словам специалиста, солнечное затмение касается политического и экономического устройства, правительства и мужчин:
— Обычно мужчины плохо себя чувствуют, люди страдают мигренями, повышенным давлением. И в тех зонах, где его видно, происходят важные кармические события.
В затмение будет вовлечена Венера. Это означает, что тема финансов, дипломатии и отношений ярко проявится как результат затмений в течение следующих шести месяцев. Аспект Сатурна в затмении внесет элемент ограничений и стрессовых ситуаций.
— В обыденной жизни нужно думать — а не залипли ли вы на каких-то связях, отношениях, не провалились ли в созависимость и поиск выгоды? Не растворились ли сами в попытках всем угодить и понравиться, для всех быть хорошим, милым, любезным, обходительным и либеральным? Не потеряли ли себя? Время антидемократическое и высвечивающее все изъяны либеральных идей. Время говорит — не со всем нужно соглашаться, что тебе дают. Можно бороться, за себя лично и за свою жизнь. Не всегда главную роль играет компромисс, иногда нужно показать зубы. И это не о мировых событиях, а о жизни каждого из вас. Подумайте над этим, — говорит Катияни Деви Даси.
Ситуации, которые будут происходить во время коридора затмений, могут помочь извлечь для себя уроки. При этом астролог уточняет, что в это время не стоит принимать судьбоносных решений.
«Не лучшее время для начинаний»
Наталья Лучникова — астролог, психолог, автор группы во «ВКонтакте» «Астрология для жизни с Натальей Лучниковой».
Как объяснила специалист, дни между солнечным и лунным затмениями имеют особый код, который называют «коридором затмений». В этот период в зависимости от аспектов в личном гороскопе может начаться неожиданный прогресс, но возможны и неприятные сюрпризы. Одни и те же события люди могут воспринимать по-разному.
— Идеи (без деления на заряд негативна и позитива), которые витают в воздухе, волевым участием воплощаются в реальность, без дополнительных на то усилий и стечений обстоятельств. Поэтому будьте внимательны к своим заряженным импульсом эмоциям и чувствам, мыслям. Что касается идей и озарений — всё пока в копилку, коридор затмений — не лучшее время для начинаний, проб и принятия решений, — сообщила Наталья Лучникова.
«Страдает внутреннее ощущение счастья»
Елена Проничкина — практикующий астролог и психолог, автор Telegram-канала «Астрология с @helenpro_astro» и сообщества во «ВКонтакте» «Елена Проничкина|Астролог, психолог». Лидер женского сообщества Pro women, автор обучающего курса «Основы астрологии. Практика консультирования».
Астролог Елена Проничкина подготовила прогноз для всех знаков зодиака на период с 25 октября по 8 ноября. По ее словам, в это время стоит развивать критическое мышление и внутреннее спокойствие, получать новые навыки и повышать квалификацию. Специалист рекомендует брать на себя ответственность и решать финансовые проблемы.
Так как солнечное затмение пройдет в двух осях, Елена Проничкина составила прогноз о его влиянии для пар знаков, которым стоит готовиться к похожим последствиям.
— Самые сложные, глобальные, трансформационные задачи у знаков: Овен, Весы, Телец, Скорпион, Дева, Рыбы. Продуктивные, карьерные, масштабные задач у Близнецов, Стрельцов, Раков, Козерогов, Львов и Водолеев, — перечисляет астролог.
Овен — Весы
Перед представителями этих знаков стоит задача разобраться в себе и своем окружении, способах выстраивания коммуникации. Перед Овнами и Весами встанут вопросы личного масштаба. Возможно появление новых возможностей через кризис, неприятные ситуации и напряжение. Астролог рекомендует не выяснять в этот период отношения, не обесценивать себя и результаты своей работы.
— Если в этот период вы заканчиваете отношения, помните — обратной дороги не будет. Взвешивайте решения. Если отношений пока нет, то есть вероятность в ближайшие полгода встретить того самого человека, с которым создадите гармоничный союз, — объяснила Елена Проничкина.
Телец — Скорпион
Задачи для Скорпионов и Тельцов: обратить внимание на свое здоровье, проверить состояние организма, пересмотреть свое питание. Некоторые заболевания могут обостриться. Представителям знаков не рекомендуют вступать в конфликты, ссоры, судебные разбирательства, так как результат, скорее всего, будет негативным. Стоит контролировать свои финансы, потому что возникает риск невыгодных, импульсивных вложений и денежных потерь. Астролог советует инвестировать в то, что будет иметь ценность и спустя какое-то время, например в образование.
Дева — Рыбы
У Дев и Рыб происходит много изменений, трансформаций, кризисных и стрессовых ситуаций. Представителям знаков советуют научиться создавать финансовую подушку и не зависеть от партнера. Стоит грамотно распоряжаться своими ресурсами и избегать импульсивных покупок.
— Рекомендации: учитесь распоряжаться ресурсами грамотно, избегайте нерациональных, импульсивных покупок. Важно также выработать свою стратегию по работе со стрессом, так как вы в зоне риска. Это может быть работа с психологом, астрологом, медитации, дыхательные практики и другое, — говорит специалист.
Близнецы — Стрелец
Для этих знаков актуальна тема отношений с детьми, возможна повышенная тревожность, переживания, конфликты, болезни у детей. Стоит уделить особое внимание теме сотрудничества, партнерства, развитие новых проектов и личного бренда. Астролог рекомендует инвестировать в свое эмоциональное состояние. При запуске новых проектов и в инвестициях следует проверять идеи на актуальность и искать новые решения для бизнеса. Не стоит брать на себя много ответственности, по возможности стоит делегировать полномочия.
Рак — Козерог
В результате коридора затмений у Раков и Козерогов может возникнуть ощущение, что на работе тесно или она им не подходит.
— От этого страдает внутреннее ощущение счастья, появляется чувство неудовлетворенности. Возможны конфликты, скандалы на работе и в семье, — объясняет Елена Проничкина. — Не делайте поспешных выводов. Пробуйте что-то новое в сфере своей карьеры, бросайте себе вызов. Меняйте темп и формат деятельности.
Лев — Водолей
Представителям этих знаков зодиака рекомендуют не планировать новые проекты во время коридора затмений. Возможны путешествия, переезды, командировки, в том числе связанные с обучением. Есть вероятность того, что у Львов и Водолеев изменится окружение, появится новый круг общения. Астролог рекомендует проявлять смелость, прорабатывать страхи, учиться новому, работать с людьми, которые помогут в росте и развитии.
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