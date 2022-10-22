Рукотворный водопад, маяк и огромные скалы: живописные места для осенней прогулки вблизи Новосибирска
Показываем небанальные места рядом с городом и рассказываем, как до них добраться
В Новосибирск пришли дожди, но это не значит, что нужно остаться дома. Пока листья на деревьях не опали и можно успеть поймать теплые дни, пора насладиться прогулками по городу и области. Автор телеграм-канала про уникальные и завораживающие места нашего региона Wheretogo.nsk Артур Галушкин собрал локации для осенней прогулки недалеко от Новосибирска. Для удобства после описания каждого места в подборке есть точки на карте, чтобы вы смогли добраться до понравившейся локации.
Маленький водопад
Первая локация, которую стоит посетить осенью, — рукотворный водопад. Водная дорожка от него проходит сквозь булыжники и затонувший строительный мост, который напоминает скелет из «Левиафана». До места не получится доехать на машине, но ее можно оставить недалеко от водопада и пройти пешком.
Маяк
Многие жители Новосибирска не знают, что у нас есть настоящий маяк недалеко от Академгородка. До него можно добраться на машине, но лучше оставить ее возле шлагбаума, бесплатно пройти на прибрежную территорию и исследовать ландшафт по дороге к месту. По пути вы увидите живописные песчаные и каменистые берега, тихие места для рыбалки, а в конце тропы — сам маяк.
Бердские скалы
Природный памятник расположен в Искитимском районе. Для равнинной местности нашей области такой перепад высот — большая редкость, поэтому Бердские скалы считаются одним из красивейших явлений в Новосибирской области. С вершины горы вы сможете увидеть извилистую реку Бердь и смешанные леса.
Старый пирс
Потаенный пляж со старым пирсом находится на берегу Обского водохранилища. Место завораживает своим живописным видом: в ветреный день о пирс разбиваются волны, а в безветренный можно насладиться видом на спокойное водохранилище.
Если вы планируете провести время в Новосибирске, то прочитайте подборку Артура о необычных локациях для индустриальной прогулки в черте города, там есть Кипр на Оби, чешский домик и дома-скобки.