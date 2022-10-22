Рукотворный водопад, маяк и огромные скалы: живописные места для осенней прогулки вблизи Новосибирска

В Новосибирск пришли дожди, но это не значит, что нужно остаться дома. Пока листья на деревьях не опали и можно успеть поймать теплые дни, пора насладиться прогулками по городу и области. Автор телеграм-канала про уникальные и завораживающие места нашего региона Wheretogo.nsk Артур Галушкин собрал локации для осенней прогулки недалеко от Новосибирска. Для удобства после описания каждого места в подборке есть точки на карте, чтобы вы смогли добраться до понравившейся локации.

