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Где отдохнуть: обзор местМнение

Рукотворный водопад, маяк и огромные скалы: живописные места для осенней прогулки вблизи Новосибирска

Показываем небанальные места рядом с городом и рассказываем, как до них добраться

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Артур Галушкин составил подборку мест недалеко от города

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В Новосибирск пришли дожди, но это не значит, что нужно остаться дома. Пока листья на деревьях не опали и можно успеть поймать теплые дни, пора насладиться прогулками по городу и области. Автор телеграм-канала про уникальные и завораживающие места нашего региона Wheretogo.nsk Артур Галушкин собрал локации для осенней прогулки недалеко от Новосибирска. Для удобства после описания каждого места в подборке есть точки на карте, чтобы вы смогли добраться до понравившейся локации.

Маленький водопад

Водопад расположен недалеко от дамбы Новосибирской ГЭС

Водопад расположен недалеко от дамбы Новосибирской ГЭС

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Первая локация, которую стоит посетить осенью, — рукотворный водопад. Водная дорожка от него проходит сквозь булыжники и затонувший строительный мост, который напоминает скелет из «Левиафана». До места не получится доехать на машине, но ее можно оставить недалеко от водопада и пройти пешком.

Место на карте

Маяк

Ночью маяк светится

Ночью маяк светится

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Многие жители Новосибирска не знают, что у нас есть настоящий маяк недалеко от Академгородка. До него можно добраться на машине, но лучше оставить ее возле шлагбаума, бесплатно пройти на прибрежную территорию и исследовать ландшафт по дороге к месту. По пути вы увидите живописные песчаные и каменистые берега, тихие места для рыбалки, а в конце тропы — сам маяк.

Место на карте

По дороге к маяку можно встретить каменистый ландшафт и деревья с яркими кронами

По дороге к маяку можно встретить каменистый ландшафт и деревья с яркими кронами

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Бердские скалы


Местность очаровывает живописными видами осенью

Местность очаровывает живописными видами осенью

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Природный памятник расположен в Искитимском районе. Для равнинной местности нашей области такой перепад высот — большая редкость, поэтому Бердские скалы считаются одним из красивейших явлений в Новосибирской области. С вершины горы вы сможете увидеть извилистую реку Бердь и смешанные леса.

Место на карте

Старый пирс

До места не добраться на машине, придется ее оставить и пройтись пешком

До места не добраться на машине, придется ее оставить и пройтись пешком

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Потаенный пляж со старым пирсом находится на берегу Обского водохранилища. Место завораживает своим живописным видом: в ветреный день о пирс разбиваются волны, а в безветренный можно насладиться видом на спокойное водохранилище.

Место на карте

Если вы планируете провести время в Новосибирске, то прочитайте подборку Артура о необычных локациях для индустриальной прогулки в черте города, там есть Кипр на Оби, чешский домик и дома-скобки.

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