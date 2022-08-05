Выжившая после падения с самолета, Леонардо да Винчи и «Три кота»: что посмотреть в кино в выходные
Подборка фильмов, на которые можно пойти в кино в Новосибирске
Уже завтра наступят долгожданные выходные. Чтобы хорошо провести время с друзьями и семьей, отправляйтесь в кино, а с выбором фильма вам поможет корреспондент НГС, который подготовил подборку.
Для взрослых
«Одна»
Российский фильм основан на невероятной истории спасения. 24 августа 1981 года самолет Ан-24 выполнял рейс из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск. За 30 минут до посадки он столкнулся с бомбардировщиком Ту-16К, который производил испытания. Оба борта рухнули, погиб экипаж и пассажиры.
Это история о Ларисе Савицкой, которая очнулась в тайге посреди обломков самолета. Упав с высоты 5200 метров, она смогла выжить.
Режиссер: Дмитрий Суворов
В ролях: Надежда Калеганова, Максим Иванов, Виктор Добронравов, Ян Цапник, Никита Тарасов, Анна Дубровская, Евгений Березовский, Никита Клещев, Петр Логачев
Рейтинг Kinopoisk.ru: 7,0
Где посмотреть: «Синема Парк Ройял Парк» (м. Заельцовская), «Синема Парк Сан Сити» (м. Площадь Маркса), «Киноатлас» (Гребенщикова, 2, ТЦ «Атлас»), «Синема Парк Континент» (Троллейная, 130а), «Формула Кино Аура» (м. Площадь Ленина, м. Октябрьская), «Каро 10 Галерея» (м. Сибирская, м. Красный проспект).
Для детей
«Кощей. Похититель невест»
Сможет ли известный герой русских народных сказок найти себе невесту? Об этом вы узнаете в фильме о Кощее, который в одиночку живет уже более 300 лет. Что он только ни делал: запугивал, похищал, превращал в лягушек разнообразных царевен, но эти ухаживания никто не смог оценить по достоинству. Разочарование в любви доводит героя до похищения богатырши Варвары. Царь Горох намеревается спасти ее, тем более в его руки попала игла, способная покончить с Кощеем.
Мультфильм является сказочно-романтической комедией с элементами мистики, которая разрушает стереотипы. Здесь Кощей является не злодеем, а романтиком, разочаровавшимся в любви.
Режиссер: Роман Артемьев
В ролях: Виктор Добронравов, Елизавета Боярская, Роман Артемьев, Ирина Савина, Екатерина Тарасова, Владимир Сычев, Антон Эльдаров, Никита Кологривый, Елена Шульман
Рейтинг Kinopoisk.ru: 6,7
Где посмотреть: «Синема Парк Сан Сити» (м. Площадь Маркса), «Синема Парк Континент» (Троллейная, 130а, ТРЦ «Континент»), «Каро 10 Галерея» (м. Сибирская, м. Красный проспект).
«Три кота и море приключений»
Песню из этого мультипликационного сериала наверняка знают многие дети и их родители. Фильм является полнометражным анимационным приключением самой известной семьи котиков.
Коржик, Карамелька, Компот вместе с родителями отправляются в морское путешествие, там дети хотят найти новых друзей. Им удается познакомиться с белоснежным крабом — Крекером. Однако позже они узнают, что в отеле скоро начнется фестиваль по приготовлению крабов. Задача котят — спасти друга и его близких.
Режиссер: Дмитрий Высоцкий
В ролях: Коржик, Карамелька, Компот, Крекер и их родители
Рейтинг Kinopoisk.ru: 8,5
Где посмотреть: «Синема Парк Континент» (Троллейная, 130а, ТРЦ «Континент»)
Для ценителей искусства
«Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи»
Фильм представляет собой ночную экскурсию по выставке «Леонардо да Винчи». Съемка была подготовлена и произведена командой искусствоведов Лувра. Кинокартина позволяет зрителям насладиться шедеврами мастера в мельчайших деталях.
Кинокартина посвящена жизни творца: его пути как художника, который хотел в искусстве отобразить «саму жизнь». На протяжении фильма кураторы выставки рассказывают об интересных фактах творчества Леонардо да Винчи, которые позволят понять его видение и живописную технику.
Режиссер: Пьер-Юбер Мартен
Где посмотреть: «Победа» (м. Площадь Ленина)
«Ван Гог: Золото и лазурь»
Продолжая тему изобразительного искусства, в «Победе» представляют фильм о Ван Гоге. Кинокартина позволяет по-новому взглянуть на творчество и драматическую судьбу известного нидерландского художника.
«Ван Гог: Золото и лазурь» — это фильм-тур по коллекции крупнейшего голландского коллекционера Хелен Креллер-Мюллер. В начале XX века она приобрела более 300 работ художника, в том числе его ранние рисунки.
Режиссер: Джованни Пискалья
В ролях: Валерия Бруни-Тедески
Где посмотреть: «Победа» (м. Площадь Ленина)
Если вы являетесь ценителями корейских сериалов, то вам точно нужно посмотреть нашу подборку.
А любители Серкана Болата и других актеров могут найти нашу подборку турецких сериалов.