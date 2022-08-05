Выжившая после падения с самолета, Леонардо да Винчи и «Три кота»: что посмотреть в кино в выходные

Уже завтра наступят долгожданные выходные. Чтобы хорошо провести время с друзьями и семьей, отправляйтесь в кино, а с выбором фильма вам поможет корреспондент НГС, который подготовил подборку.



Для взрослых

«Одна»

Российский фильм основан на невероятной истории спасения. 24 августа 1981 года самолет Ан-24 выполнял рейс из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск. За 30 минут до посадки он столкнулся с бомбардировщиком Ту-16К, который производил испытания. Оба борта рухнули, погиб экипаж и пассажиры.

