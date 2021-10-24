Все «Игру в кальмара» посмотрели? Еще 8 корейских сериалов, которые стоят внимания

Корейские дорамы часто имеют запутанный сюжет, но даже по сравнению со среднестатистическим местным сериалом «Цветок зла» кажется максимально непредсказуемым. Мнение о персонажах во время просмотра будет меняться чуть ли не каждые полчаса, а значит, и весь спектр эмоций зрителям гарантирован.



Ча Джи Вон — детектив, которая привыкла расследовать запутанные дела. Она счастлива в браке и воспитывает маленькую дочь. Однажды главная героиня узнает, что ее муж — не тот, за кого себя выдавал. Его прошлое темное и таинственное, а значит, Ча Джи Вон придется погрузиться с головой в эти секреты.

Дата выхода: 29 июля 2020 г.

Режиссер: Ким Чхоль-гю

В главных ролях: Ли Джун Ги, Мун Чхэ Вон, Чан Хи Джин, Со Хен У, Чхве Дэ Хун, Чхве Бен Мо