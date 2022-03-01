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«Дисней» приостанавливает поставку своих фильмов в российские кинотеатры

Мультик «Я краснею» от Pixar не выйдет, что будет с «Морбиусом» от Marvel — неизвестно

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В Walt Disney Company входит множество студий

В Walt Disney Company входит множество студий

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В Walt Disney Company заявили, что приостанавливают поставку своих фильмов в российские кинотеатры из-за военной спецоперации России на Украине. Это относится и к новому мультику студии Pixar «Я краснею», который должен был выйти на российские экраны 10 марта.

Напомним, в Walt Disney Company входят студии Pixar, Marvel Studios, известная всем по фильмам о супергероях, Lucasfilm, авторы «Звездных Войн», 20th Century Studios и Searchlight Pictures.

— Мы будем принимать будущие бизнес-решения, основываясь на развитии ситуации. В то же время, учитывая масштабы возникающего кризиса с беженцами, мы работаем с нашими информационными партнерами над оказанием срочной и другой гуманитарной помощи беженцам, — заявили в Walt Disney Company.

Что будет с кинопрокатом фильма «Морбиус» от студии Marvel, который должен был выйти на экраны в России 24 марта, неизвестно.

Заявление Walt Disney Company

Заявление Walt Disney Company

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Военная спецоперация России на Украине продолжается с 24 февраля, подробности происходящего и реакции мирового сообщества мы собираем в онлайн-хронике.

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