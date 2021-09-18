— Я сам в шоке. Та женщина, о которой я мечтал. Это абсолютно реальная история: Орнелла звонит мне, она увидела мои клипы и сказала, что хочет сняться в моем видео. Мы специально написали песню, — рассказывал Ревва в программе «Вечерний Ургант» Первого канала.

На одном хите артист не остановился, и вскоре на дискотеках заиграли треки «Чика», «Зацепила» и «Алкоголичка», ну а песня «Перетанцуй меня» превратилась в челлендж. Парадоксально или закономерно, но комедийное творчество шоумена вышло за рамки юмора, да так, что стало получать награды серьезных фестивалей. Вот только не все искренне радовались за успех Реввы.

Скандал на МУЗ-ТВ

На «Премии МУЗ-ТВ 20/21. НАЧАЛО СВЕТА» Александр не только был выбран ведущим, но и претендовал на награды в категориях «Лучшее мужское видео», «Лучшая песня» и «Лучший исполнитель». Последняя — досталась Ревве, хотя он и не надеялся на победу.

— У меня дежавю: я совершенно не ждал этой награды, как и 10 лет назад, когда в этот же самый день получил «Прорыв года». Тогда я шел в туалет, а ко мне подбегают и кричат: «Срочно на сцену!». Так и сегодня: я был уверен, что не выиграю, сама номинация уже была для меня признанием, — отмечал позднее шоумен.