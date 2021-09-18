— Я когда-то себе придумал, что Артур Пирожков станет лучшим исполнителем, почему нет? Я сфантазировал себе всю эту премию, как я держу в руках награду, выхожу на сцену, потом даю интервью. И вот моя фантазия воплотилась в жизнь, — делился Александр Ревва с прессой.
В июне артист получил желанную тарелку премии МУЗ-ТВ, вот только церемония обернулась скандалом: Моргенштерн обвинил организаторов в несправедливом распределении наград. Единственный ли это конфликт для Александра Реввы, и повлияла ли шумиха на его творчество? «СтарХит» рассказывает, как появился Артур Пирожков и кто помогает Ревве двигаться к новым вершинам.
КВН и Comedy Club
По семейной легенде предки Александра жили в Эстонии и носили фамилию Эрва, а уже после переезда на Украину образовалось искусственное «Ревва». Будущий артист и его сестра-двойняшка Наташа родились в Донецке и воспитывались без отца: после развода родителей общение с папой прервалось, и, по сути, кровные узы восстановились, только когда дети выросли. При этом мама, Любовь Николаевна, говорила, что бывший муж не помогал наследникам, а Владимир Ревва уверял: это экс-супруга настроила ребят против него.
— Каждый день приходил к дому, но жена меня даже на порог не пускала — тут же вызывала милицию. Подключал крестных родителей Саши и Наташи — через них узнавал, чем живут мои дети. Алименты тоже платил исправно до тех пор, пока ребята не окончили институт. Когда им исполнилось 15, я их нашел, позвал в гости и познакомил со своей новой семьей. Мне повезло, что бывшая жена к тому времени нашла себе кавалера и была занята личной жизнью, поэтому не стала мешать моему общению с детьми, — подчеркивал мужчина.
С детства Александра Ревву окружали творческие люди: мама солировала в хоре, дед виртуозно играл на баяне, являясь при этом доктором технических наук. Ну а Саша с малых лет делал пародии на известных политиков, придумывал фокусы и занимался самодеятельностью. Эталоном мужественности он тогда не был: носил прозвище Ревва-корова и подвергался нападкам сверстников, так как ходил на бальные танцы вместо бокса или айкидо.
Хотя школьные выступления Александра на сцене пользовались успехом, он пошел не в театральный вуз, а в техникум промышленной автоматики. Затем были факультет менеджмента Донецкого госуниверситета управления, работа слесарем и попытки раскрутить рекламный бизнес.
Судьба Реввы совершила крутой поворот, когда парень закрепился в КВН.
Все началось со студенческой команды «Желтые пиджаки» и параллельной работы радиоведущим. Александр писал шутки и продавал их юмористам, пока «Утомленные солнцем» не предложили присоединиться к ним. Многие номера с участием артиста стали классикой, например, зарисовка про потерявшуюся девочку Гадю, где главную героиню сыграл Михаил Галустян, а милиционера — Александр Ревва.
Новый виток популярности случился благодаря Comedy Club. Здесь Ревва превращался для зрителей и в пенсионерку, которая ела борщ, спала и болтала по телефону со Спилбергом, и в Артура Пирожкова, что легко «наставит мужу рожков». Интересно, что оба образа были связаны с бабушкой, воспитавшей артиста, как впоследствии и комедийные фильмы вроде «Прабабушки легкого поведения».
— Меня воспитала моя бабушка, и каждую картину я посвящаю ей, — подчеркивал шоумен. — Бабушка — это отдельный родитель. Помню ее добрые руки, пирожки. Оттуда и пошел Пирожков. Бабушка подарила мне свою любовь, и теперь я ее отдаю!
Певец Артур Пирожков
Амплуа Реввы расширялось: он играл в «Ералаше», «Zомбоящике», «Улетном экипаже», был ведущим программ «С днем рождения!» и «Ты смешной» на НТВ, а также премии МУЗ-ТВ; попал в члены жюри шоу «Один в один!» и «Маска».
Отдельным видом деятельности стала певческая карьера. Все началось с выступлений Артура Пирожкова в Comedy Club, и тогда никто не ожидал, что композиции альтер эго Александра превратятся в танцевальные хиты. Однако клип на трек Paradise доказал, что музыкальное творчество Пирожкова интересно публике, ну а шлягер «Плачь, детка» принес исполнителю премию «Прорыв года».
Настоящей бомбой стал клип «#КакЧелентано», в котором снялась Орнелла Мути.
— Я сам в шоке. Та женщина, о которой я мечтал. Это абсолютно реальная история: Орнелла звонит мне, она увидела мои клипы и сказала, что хочет сняться в моем видео. Мы специально написали песню, — рассказывал Ревва в программе «Вечерний Ургант» Первого канала.
На одном хите артист не остановился, и вскоре на дискотеках заиграли треки «Чика», «Зацепила» и «Алкоголичка», ну а песня «Перетанцуй меня» превратилась в челлендж. Парадоксально или закономерно, но комедийное творчество шоумена вышло за рамки юмора, да так, что стало получать награды серьезных фестивалей. Вот только не все искренне радовались за успех Реввы.
Скандал на МУЗ-ТВ
На «Премии МУЗ-ТВ 20/21. НАЧАЛО СВЕТА» Александр не только был выбран ведущим, но и претендовал на награды в категориях «Лучшее мужское видео», «Лучшая песня» и «Лучший исполнитель». Последняя — досталась Ревве, хотя он и не надеялся на победу.
— У меня дежавю: я совершенно не ждал этой награды, как и 10 лет назад, когда в этот же самый день получил «Прорыв года». Тогда я шел в туалет, а ко мне подбегают и кричат: «Срочно на сцену!». Так и сегодня: я был уверен, что не выиграю, сама номинация уже была для меня признанием, — отмечал позднее шоумен.
На самом мероприятии толкнуть речь триумфатору помешал Моргенштерн: рэпер крикнул, что он протестует, и взял слово.
— Я хочу, чтобы это решили зрители. Это же зрительское голосование? Я предлагаю сейчас по очереди назвать имена и по уровню шума понять, кто действительно победил, — предложил музыкант.
Рэпер недвусмысленно намекнул, что именно он является главным артистом современности, а отдавать награду ведущему МУЗ-ТВ — несправедливо. С учетом, что премию и так критиковали за отсутствие важных номинаций и постановку номеров, фееричный финал еще больше распалил зрителей и буквально расколол шоу-бизнес. К примеру, Леонид Агутин назвал Моргенштерна бунтарем без причины, а вот Диана Арбенина похвалила молодого исполнителя за смелость.
— Он реально порвал вас своей выходкой в конце всего этого фарса. В этом году вся страна, от подростков до пенсионеров, исходила ненавистью и любовью именно в его адрес. Он был уверен и все были уверены в том, кто заслужил номинацию «Лучший исполнитель». И когда этого очевидного исхода по какой-то неведомой причине не случилось, пацан не стал хавать обиду, а трогательно, по-детски, выскочил на сцену и запротестовал. Браво, малыш-морген, — заключила рок-звезда.
Сам Александр Ревва на речь Моргенштерна не обиделся, отметив, что в принципе не тратит энергию на проявление негатива.
— Моргенштерн как червячок, которому что-то отрубили, а он колыхается, это нормально для него, — говорил Ревва. — Я просто уверен: лет 10 назад Алишер смотрел выступления Артура Пирожкова. Тогда это был контент 18+: телочки, сексуальные темы и все в этом духе. После этого внутри у него зародился поганенький микроб, который начал пожирать его изнутри. Когда я понял, что любим детьми от трех лет, то сразу же убрал всю эту грязь, всех этих телочек, спрятав сексуальность внутрь, оставив лишь легкую иронию, любовь, свет и добро. Алишер подходил ко мне недавно, предлагал мне песню, в которой звучит фраза «пососи мой кальян». Я ему сказал, что он опоздал, и сейчас я даже слово «кальян» не могу спеть. Я тогда спросил у него: «Вот я — любовь, а ты кто по жизни?». Он ответил, что тоже любовь. Хороша же любовь с татуировкой «666» на лбу.
Единственная
Ревва не раз признавался, что именно образ культуриста и донжуана Артура помог ему обрести уверенность в себе. В юности секс-символ был скромным и стеснительным в общении с девушками. В шоу Азамата Мусагалиева «Я себя знаю!» артист признался, что лишился девственности в 20 лет, так как был закомплексованным.
Поговаривали, что в юности Александр влюбился в девушку по имени Лена, но с ужасом обнаружил, что она — падчерица его родного отца, поэтому разорвал отношения. Владимир Ревва опроверг эту историю. «Чушь собачья! Сын познакомился с дочкой моей жены у нас дома и, когда узнал, что та собирается поступать в Университет управления, тоже туда засобирался», — пояснял папа шоумена.
Настоящую любовь юморист встретил в 2004-м, в ночном клубе Сочи. Анжелика уже собиралась покинуть заведение, когда Александр пригласил ее на медленный танец.
— Я сделал все, чтобы понравиться ей, а она, кстати, даже не узнала меня, в то время, как мне казалось, такого популярного и неотразимого шоумена. И тем самым зацепила меня еще больше, — признавался Ревва.
Чем больше влюбленные общались, тем яснее понимали: это судьба. Общие интересы, схожее чувство юмора и взгляды на жизнь — они словно были половинками одного целого. Покорил Анжелику артист решительностью и смелостью: всем своим видом он показывал, что девушка будет с ним, и отступление бесполезно.
— Мы узаконили отношения спустя три года после знакомства. Хотя руки и сердца я просил у ее родителей уже через несколько месяцев после нашей встречи, — уточнял Ревва. — Практически сразу после этого мы стали жить вместе. Для нас тогда не важен был штамп в паспорте. Есть люди, которые не вкладывают в это особенный смысл. Главное — уважать друг друга, любить, поддерживать, и все это можно делать, не являясь законными супругами.
В 2007-м у пары родилась дочка Алиса, а в 2013-м — Амели. Обе росли артистичными, обожали петь и танцевать, так что поклонники не сомневались: наследницы наверняка пойдут по стопам звездного папы. Кроме того, девочки уже успели поучаствовать в модном показе, когда их мама создала коллекцию одежды.
— Мои девочки очень творческие и харизматичные, особенно младшая Амели. Знаете, каждый из нас рождается под определенной звездой, под потоком космической энергии. Бывает и такое, что эта энергия позволяет некоторым людям всего добиваться: за что бы человек ни брался, все ему дается легко, получается. И вот у моих детей есть такой энергетический поток. А еще они, к счастью, не слушают Моргенштерна, — отмечал Ревва.
Семью Реввы считают одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. У супругов случаются разногласия, но в неразрешимые конфликты ссоры не выливались никогда. Возможно, гармонию и любовь в доме поддерживает романтика: у пары есть традиция обновлять клятвы верности в разных уголках планеты. Так, в прошлом году Анжелика и Александр в четвертый раз отметили свадьбу, устроив церемонию на Мальдивах.
К восхищению и одобрению поклонников, в реальности ловелас Пирожков остается примерным семьянином. Он достиг успеха и признания в творчестве и даже вывел музыку на международный уровень: трек «Зацепила» превратился в Dancing All Through the Night для иностранной публики. Что-то подсказывает: на этом популярный артист не остановится.
— Следующим этапом у меня идет театр. Это для меня высшая степень искусства: все происходит здесь и сейчас, по-настоящему, чувствуешь дыхание зрителя, — делился Ревва. — При этом роль не важна, главное — стоять на сцене и ловить этот кайф.