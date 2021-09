Семью Реввы считают одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. У супругов случаются разногласия, но в неразрешимые конфликты ссоры не выливались никогда. Возможно, гармонию и любовь в доме поддерживает романтика: у пары есть традиция обновлять клятвы верности в разных уголках планеты. Так, в прошлом году Анжелика и Александр в четвертый раз отметили свадьбу, устроив церемонию на Мальдивах.

К восхищению и одобрению поклонников, в реальности ловелас Пирожков остается примерным семьянином. Он достиг успеха и признания в творчестве и даже вывел музыку на международный уровень: трек «Зацепила» превратился в Dancing All Through the Night для иностранной публики. Что-то подсказывает: на этом популярный артист не остановится.

— Следующим этапом у меня идет театр. Это для меня высшая степень искусства: все происходит здесь и сейчас, по-настоящему, чувствуешь дыхание зрителя, — делился Ревва. — При этом роль не важна, главное — стоять на сцене и ловить этот кайф.