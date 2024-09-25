От детских шуток до 15 суток: что думают новосибирцы о наказании за буллинг в школах — видеоопрос НГС

Буллинг — социальная проблема, которая может привести к трагедии Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











Термин «буллинг» довольно прочно укоренился в нашей повседневной жизни. Благодаря социальным сетям случаи травли в подростковой среде быстро становятся достоянием общественности. В Государственной Думе всерьез предлагают закрепить понятие буллинга как правонарушения и привлекать к ответственности причастных. Журналисты НГС узнали мнение новосибирцев об этой актуальной проблеме.

«Буллинг» — заимствованное слово. В переводе с английского оно имеет значение «запугивание». Само понятие включает в себя довольно широкий набор смыслов: от подросткового стеба, жестких подколов, до вполне реального и жестокого насилия. Нередко, а скорее даже в большинстве случаев, жертвами буллинга становятся подростки-изгои. Это может быть кто-то слабее остальных, с особенностями во внешности или развитии, а также просто ребенок из менее обеспеченной семьи, выделяющийся более бедной одеждой. Уверенные в себе подростки нередко объединяются в группы против таких «белых ворон» и устраивают травлю, градус которой постепенно повышается и приводит к серьезным последствиям: избиениям, публичным унижениям, а порой и к ответному насилию или попыткам суицида.

Законопроект о профилактике буллинга планируют внести на рассмотрение в Государственную Думу уже до конца этого года. В нем должны быть сформулированы и виды ответственности за травлю.

Большинство участников опроса уверены, что за поведение подростков отвечают родители и педагоги Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Несмотря на то, что сам термин «буллинг» на слуху, как оказалось не все жители нашего города понимают его значение. Но большинство новосибирцев уверенно сходятся в том, кто должен нести ответственность за такие проблемы в детских коллективах.

Преподаватель Владимир уверен, что влиять на подростков можно и нужно Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











— Как правило это распространено в школах, когда подростки начинают гнобить кого-то из своих сверстников по каким-то признакам. Если это привело к тяжелым последствиям, наказывать однозначно надо. В принципе это явление больше социальное, нежели правовое. Это задача, прежде всего, родителей и педагогов. Потому что влиять на поведение подростков можно и нужно. Важно, чтобы люди понимали, что наказание может присутствовать, — делится мнением преподаватель медицинского колледжа Владимир.

Сторонников мнения, что отвечать за поведение подростков должны родители и школа, оказалось подавляющее большинство.

IT-специалист Алексей уверен, что с 14 лет подростки должны отвечать за свои действия сами Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











— Это насилие. Все зависит от возраста, но до 14 лет, пока человек не является несущим ответственность за свои поступки, отвечают родители, так всегда было и должно быть. С 14 лет паспорт выдают и уже подросток несет ответственность. Скорее всего, родители тут уже будут бессильны. Как говорят: «Учи, пока ребёнок поперёк лавки лежит, а не вдоль». Методы воспитания, они тоже давно уже известны. Специальные учебные заведения для таких детей, более жёсткий контроль, соответствующие мероприятия, подготовленные специалистами. Не просто учителями, а учителями, которые понимают что-то в психологии и могут воздействовать на детей, — считает IT-специалист Алексей.

Мария впервые услышала термин «буллинг», но уверена, что за травлю должны отвечать родители, школа и сами инициаторы Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Для кого-то сам термин «буллинг» оказался не знаком, но мнение по поводу самого социального явления вполне категоричное.

— Наверное, электронные сигареты? — уточняет сотрудник Росрееста Мария.

Когда со значением разобрались, Мария дает вполне конкретную оценку травле в среде подростков.

— Родители должны в этом участвовать, школа, педагоги. Администрация школы должна отвечать, возможно штрафами, если такое присутствует. Потому что много случаев, когда детей травят в каких-то школах. Где-то все хорошо, а где-то бывает не очень. Детей тоже нужно привлекать и наказывать, ставить на учет в ПДН. Потому что в наше время дети жестокие, не все могут с этим справиться и нужно наказывать, — резюмирует Мария.

Перевоспитывать агрессоров должны специалисты, считает Дарья Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











— За это должны отвечать в первую очередь родители, которые воспитывают своих детей. Во-вторых — учителя, которые могут следить за учениками в школе. Сознание самих детей зависит от того, что в них вкладывают. Наверное, штрафы мало помогут. Нужны какие-то воспитательные работы, чтобы детей отправляли на работу со специалистами, — высказала свое мнение руководитель проекта Дарья.

Олеся работает врачом и в подростковой терминологии отлично разбирается.

Олеся считает, что инициатор буллинга должен почувствовать то, что испытывает жертва Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











— Это школьный терроризм, когда дети шеймят друг друга. У меня, видите, тоже все модные слова — шеймят. Поэтому как я могу не знать, что такое буллинг? — говорит респондент. — За воспитание детей должны отвечать все-таки родители, но школа обязана присматривать за тем, как это воспитание воплощено. Какие-то административные наказания для детей тоже уместны. То, что может быть больно для школьника, и больно так, чтобы он понял, как больно другому.

Сотрудник банковской сферы Рустам немного теряется с формулировками, но вот зону ответственности определяет вполне четко.

Рустам уверен, что педагоги физически не могут уследить за детьми, тем более вне школы Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











— Ну, это когда … сейчас скажу точно. Ну, когда люди вас дразнят. Вообще, я считаю, что буллинг — это на самом деле плохо. Когда людей дразнят, у них самооценка понижается, в дальнейшем они на школы нападают, или могут суициднуться. Жестко наказывать за это сложно, потому что дети — это дети, они мало чего понимают. Воспитатели и преподаватели не должны за это нести глобальную ответственность, потому что они не смогут уследить за всем. Многое происходит вне школы. Но они должны как минимум, говорить перед уроками, перед парами, чтобы донести информацию, — поделился своим взглядом на проблему Рустам.

Медицинский работник Юлия тоже не слышала слова «буллинг», однако вопрос наказания за травлю считает тонким и специфическим.

Строгость родителей и рукоприкладство — не инструмент, считает медработник Юлия Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











— Наверное, должны беседу проводить в школах, разъяснять детям, родителям. Это сложный вопрос, когда речь идет о детях. Нельзя оказывать давление и как-то жестко наказывать. У родителей разные подходы бывают: кто-то жестким словом может объяснить ребенку, кто-то может быть рукоприкладством, но это законодательством запрещено. Только профилактические беседы, — считает Юлия.

Студент Иван уверен, что ни штрафы, ни уголовная ответственность в случае с подростковым буллингом не эффективны.

Самый справедливый судья — это жизнь, считает студент Иван Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











— Уголовная — точно вряд ли, штраф тоже, наверное. Да, в принципе, просто жизнь накажет, — отмечает Иван.

Согласно последним данным ВЦИОМ, проблема буллинга в России остается острой и многоуровневой. За последний год 25% россиян столкнулись с травлей в школе лично, а 19% рассказали о том, что их дети или внуки стали жертвами буллинга. В подавляющем большинстве случаев инициаторами травли выступают сами ученики (89%). При этом многие родители не готовы признавать участие своих детей в подобных ситуациях, часто обвиняя в произошедшем самих жертв, а не агрессоров. Это указывает на серьезный разрыв в восприятии проблемы взрослыми и детьми, а также на тенденцию перекладывать ответственность с агрессора на пострадавшего.

Очевидно, что родительский контроль и активное участие в жизни ребенка являются критически важными для профилактики и предотвращения буллинга. Более трети россиян, знакомых с буллингом, осознают, что проблема требует вмешательства и помощи пострадавшим. Однако готовность к вмешательству зачастую ограничивается лишь обсуждением, и не всегда переходит в реальные действия.