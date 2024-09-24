«Школа начала травить семью»: многодетная мать возмутилась переполненными классами в Плющихинском — ее дети стали изгоями

Когда в Плющихинском откроют новую школу — пока не понятно Источник: Анна Сергина











Плющихинский жилмассив продолжает разрастаться, и единственная школа, которая и так уже переполнена почти в четыре раза, вынуждена принимать детей из новых домов. При этом строительство второй школы на массиве — по концессии — заморожено, а чтобы проектировать следующие учебные заведения, нужны средства и свободные участки земли. Родительский актив пытается привлечь внимание к школьному коллапсу в отдельно взятом микрорайоне, но зачастую это выходит боком для их детей. Одну из таких историй журналисту НГС рассказала многодетная мама Анна Сергина.

Самая переполненная школа

Плющихинский — крупный жилмассив в Октябрьском районе Новосибирска с населением около 50 тысяч человек. Однако на весь микрорайон там работает только одна школа — МАОУ СОШ № 216. При проектной мощности школы в 1100 учеников численность обучающихся в 2023–2024 учебном году составляла 3888 детей, в этом — 3941. 1 сентября 2024 года школьный порог впервые переступили 468 первоклассников. Выходит, что в 13 первых классах будет ровно по 36 учеников. Конечно, само здание школы имеет площадь около 20 тысяч квадратных метров, однако с учетом количества учащихся места всё равно мало.

А район продолжает расти. В 2023 году застройщиком микрорайона «Дискусом» были введены в эксплуатацию 20 десятиэтажных домов, по факту заселенных еще в 2018–2019 году. Жители с этого момента получили право отвести своих детей в 216-ю школу.

Судя по фото, активных работ на стройке не ведут Источник: Анна Сергина











Получив разрешение на ввод, «Дискус» достроил еще 16 десятиэтажек и две восемнадцатиэтажки, а сейчас строит еще 11 корпусов. Разрешения на них были выданы еще в 2019 году.

Район растет, а количество школ остается прежним. Страдают в таких ситуациях всегда самые незащищенные — дети. И это на фоне призывов создавать многодетные семьи.

Ожидание затянулось

Анна Сергина как раз многодетная мать: в семье четверо детей, и два сына ходят в школу № 216. Женщина тревожится из-за переполненности школы с самого дня ее открытия. Еще в 2020 году она адресовала послание в Минпросвещения РФ:

— Подскажите, как наши дети будут учиться в сегодняшних эпидемиологических условиях и когда на нашем жилмассиве построят новую школу? — Спрашивала она министра просвещения Сергея Кравцова. Правда, ответа на письмо она так и не получила.

Она также писала в мэрию, в областное правительство, в прокуратуру, детскому омбудсмену. С 2022 года на все ее письма в муниципальные и областные органы власти отвечали, что в рамках государственно-частного партнерства возводится школа на 550 мест на улице Татьяны Снежиной. Такие ответы продолжали приходить, даже когда уже на концессионера Отто Сопроненко завели уголовное дело.

— Я из окна стройку вижу. Сначала была надежда, что к сентябрю 2023-го, когда мой младший сын пойдет в первый класс, она будет достроена. Но надежды рассеялись. Теперь я думаю, что и младшая дочь туда уже не пойдет. Со стройплощадки даже вывезли краны, — отмечает Анна Сергина.

Для школы ищут нового концессионера Источник: Анна Сергина











Возводить школу должна была ООО «Тридцать пятая концессионная компания „Просвещение“ (сейчас переименовано в ООО „Школа на Николая Сотникова“) руками своей дочки ООО СК „Столица Приволжья“. Концессионер успел освоить 3,1 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов, а готовность объекта не превысила 22%. В 2024 году мэрия Новосибирска ввела на Татьяны Снежиной режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения конструкций. Сейчас областные власти ищут нового концессионера, который смог бы довести объект до ума.

Жильцы недоумевают: молодой микрорайон продолжает разрастаться, а школ как не было, так и нет.

В качестве примера они приводят письмо депутата горсовета Игоря Титаренко, который является председателем постоянной комиссии по социальной политике и образованию.

— В апреле 2023 года в официальном письме он сообщил нашим соседям, что концессионная школа на улице Татьяны Снежиной, оказывается, сдана в эксплуатацию. На тот момент стройка была на этапе котлована. Вот такая у наших властей осведомленность о наших проблемах, — возмущается Анна. Письмо есть в распоряжении редакции.

Власти могут выделить средства и на новые школы в районе Источник: Анна Сергина











Получала она также отписки из мэрии, что согласно проекту планировки Плющихинского жилмассива, в границах одного планировочного квартала заложена школа на 1200 мест, а в границах другого — на 1000 мест. Есть еще новая редакция проекта планировки, туда вписали школу на 1100 мест… Но реализация указанных мероприятий до 2030 года не предусмотрена.

— Все участки якобы под образовательное учреждение находятся на землях, занятых СНТ. То есть эти земли в частной собственности у граждан, ведущих садоводство. На этих землях они строят коттеджи и по дачной амнистии переводят их в ИЖС. Соответственно, изымать эти участки мэрия не будет, это очень дорого. Причем о том, что их точно не будут изымать, мне при личной встрече сказал сам заместитель мэра, руководитель департамента строительства и архитектуры Кондратьев Алексей Валерьевич, — подчеркивает Анна.

Между тем, в Минстрое региона в ответ на обращения родителей продолжали отвечать:

— В настоящее время мэрией города Новосибирска сформирована дополнительная заявка на строительство следующих объектов образования в Октябрьском районе: школы по улице Владимира Высоцкого, 46/1 на 350 мест и школы по ул. Плющихинская, 17 на 1500 мест. В заявку включены объекты с учетом прогноза демографической ситуации и состояния образовательной инфраструктуры. Вопрос выделения бюджетных средств на строительство объектов будет рассмотрен при формировании проекта бюджета Новосибирской области на 2024–2026 годы с учетом необходимости выполнения задач по обеспечению финансирования уже принятых обязательств, предусмотренных на завершение строительства по уже начатым объектам.

Так проходила торжественная линейка в школе № 216 в 2022 году Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В 2023 году родители написали коллективное обращение на имя прокурора Новосибирской области Александра Бучмана. Прокуратура признала, что мэрия формально подошла к разработке проекта планировки и не учла фактическую наполняемость социальных учреждений.

Прокурор внес мэру представление и обязал откорректировать проект планировки. А потом обратился в суд, и суд признал бездействие мэрии. Теперь у нее два года, чтобы устранить нарушение.

— У нас потребность в порядка пяти с половиной тысячах школьных мест (из расчета уже введенных в эксплуатацию домов). И насколько я понимаю, сейчас не утвержден ни один проект. И конкретно у нас на Плющихинском, что я точно знаю, нет такого количества участков под школы, сколько требует прокуратура по суду. По нормативу максимум в 800 метрах от дома должна быть у ребенка школа. У нас это нереально. Такой вот парадокс. Где дети будут учиться? На бумаге? — возмущается Анна.

Стоит отметить, что в письме от 12 мая 2023 года прокуратура пишет, что изменения в проект планировки микрорайона будут внесены мэрией города в текущем году, то есть в 2023-м. Но этого до сих пор не сделано.

Страдают дети

Эта борьба сказалась, по словам Анны, на ее детях. Старший сын Анны — пятиклассник с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Он одаренный мальчик: несмотря на речевые проблемы, усваивает школьную программу, увлекается математикой, программированием, и даже прошел отбор в специализированный математический класс. Младший же сын в 2024 году пошел во второй класс, хотя, по словам матери, программу первого класса он не усвоил. У него синдром дефицита внимания с гиперактивностью, а классная руководитель, по словам матери, ему попалась неопытная. В итоге у него начались проблемы с успеваемостью, поведением, это сказалось на взаимоотношениях с одноклассниками.

— Перед школой мы прошли психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК), — рассказывает Анна Сергина. — ПМПК нам прописала индивидуального тьютора, заключение комиссии я предоставила в школу в апреле 2023 года, но в сентябре тьютора в школе не было. Моего ребенка посадили за шестую парту. Мои просьбы пересадить ребенка ближе к учителю, чтобы он мог работать и усваивать материал, игнорировались совершенно.

Школа № 216 в 2024 году Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Матери поставили в вину, что она не сидит со своим сыном на уроках. Хотя в школу из-за переполненности родителей не пускают в принципе.

— Моего ребенка выгнали даже из гардероба, — продолжает Анна Сергина. — Ему запретили раздеваться в гардеробе, он бросал свою одежду и обувь перед вахтой как попало. Иногда мы не могли потом их найти.

С октября 2023 года мальчика перевели на индивидуальное обучение. Он стал заниматься в учительской, где одновременно с ним обучались такие же ребята из других классов.

— Моему ребенку рекомендован минимум отвлекающих факторов. Мне стали жаловаться, что он мешает учителям, которые там проверяют тетради, громко разговаривает, качает ногой под столом… Но это нормально для ребенка с СДВГ, он неподвижно сидеть не может вообще! — говорит Анна Сергина.

В 2022 году в школе учились 3500 детей. С каждым годом учеников становится больше Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В середине учебного года Анну фактически вынудили перейти на одну четвертую ставки на работе. Дело в том, что время занятий с педагогами постоянно плавало, поэтому подстроиться так, чтобы старший сын контролировал младшего, не выходило. А мальчик с СДВГ дисциплинированно и самостоятельно собраться не может.

— Допустим, по пятницам мой ребенок учился с 15:30, по сути, в третью смену. То есть то, что первоклассник обучался в третью смену, школа считала нормальным, — жалуется сибирячка.

Она внимательно отслеживала все занятия сына и поняла, что он не получает необходимого количества часов коррекционной работы.

— Школа предоставляет недостоверную информацию в департамент. Они пишут, что с моим ребенком занимались коррекционно-развивающими занятиями 5 часов в неделю. Пяти часов в неделю никогда не было! — добавляет мать.

К слову, новом учебном году ситуация с часами выровнялась.

В конце 2023 года жалобы начали уже писать на семью. Начались проверки со стороны ПДН и опеки, говорит мать.

— Вместо создания условий школа начала травить семью. На меня писали жалобы в ПДН, в опеку, везде. Они написали, что мой ребенок с ОВЗ уносит дополнительное питание — сок и булочку — домой, чтобы кормить голодную сестру. То есть, по мнению школы, ребенок детсадовского возраста у меня в семье голодает. И все дети недоедают якобы. Но мой ребенок с ОВЗ просто очень добрый мальчик, — добавляет женщина.

Информацию о семье еще передали в детский сад. Там тоже началась травля.

— Моей младшей дочери отказали в посещении детского сада на два месяца, найдя несуществующий педикулез. При этом детский сад пишет на меня жалобу, что моя дочь не посещает детский сад и я нарушаю права ребенка, — рассказывает многодетная мать.

Число учеников превышает проектную мощность в 3,5 раза Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Понятно, с каким настроением семья шла на 1 сентября в этом году.

Справедливости ради стоит отметить, что в 2024 году проблемы частично разрешились. Инцидент с гардеробом и нехваткой коррекционных часов был исчерпан.

— Сына перевели в другой класс. Ребенок учится вполне успешно, с желанием ходит на занятия. Сейчас совершенно другая ситуация. Здесь отношение учителя играет очень большую роль, я считаю. Хотя в новом классе тоже нашлись недовольные родители, которые требовали от директора убрать моего сына из класса, — рассказывает Анна.

Проблему бы решило создание класса для детей с ОВЗ, но мэрия Новосибирска в ответ на эту просьбу матери сообщила, что это не представляется возможным, пока школа переполнена в три с половиной раза.

Позиция школы

Директор школы № 216 Александр Ситников в разговоре с корреспондентом НГС рассказал, как устроен образовательный процесс при условии, что число учеников превышает проектную мощность учреждения в 3,5 раза.

— Дети учатся в две смены, — подчеркивает он (а в три по закону и нельзя. — Прим. ред.) — У нас ступенчатая система начала уроков. Есть ярко выраженная первая смена — дети (началка) заходят до 9 утра, выходят в 12 часов. И вторая — с половины первого до половины второго. Полтретьего еще последний заход. И также в основной школе, первая смена уходит, соответственно в два часа заходит следующая смена. И два таких захода.

Так проходила школьная линейка в 2022 году Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ситников признал, что детей с ОВЗ выделить в отдельный класс не представляется сейчас возможным. Хотя в школе таких ребят больше ста.

— Проблема не столько в переполненности школы, сколько в особенностях каждого отдельно взятого ребенка, — говорит он. — Было бы, наверное, правильно, если бы детей с разными диагнозами мы объединяли в одном пространстве, но тут очень много «но». Таких детей обучать в принципе сложнее всего.

Директор заверил, что с каждым таким ребенком вопрос решается индивидуально: или ему предоставляется тьютор, или ассистент, или на уроках присутствует родитель (но чтобы чей-то родитель мог пройти, нужно предупреждать охрану). Он, не называя имен, посетовал, что взаимодействие с такими детьми и их родителями подчас дается нелегко. А также выразил надежду, что в ситуации с ребенком Анны наметившийся прогресс закрепится.