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Образование «Школа начала травить семью»: многодетная мать возмутилась переполненными классами в Плющихинском — ее дети стали изгоями

«Школа начала травить семью»: многодетная мать возмутилась переполненными классами в Плющихинском — ее дети стали изгоями

После заморозки «школьной концессии» родители учеников одной из самых переполненных школ Новосибирска обратились в прокуратуру

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Когда в Плющихинском откроют новую школу — пока не понятно

Плющихинский жилмассив продолжает разрастаться, и единственная школа, которая и так уже переполнена почти в четыре раза, вынуждена принимать детей из новых домов. При этом строительство второй школы на массиве — по концессии — заморожено, а чтобы проектировать следующие учебные заведения, нужны средства и свободные участки земли. Родительский актив пытается привлечь внимание к школьному коллапсу в отдельно взятом микрорайоне, но зачастую это выходит боком для их детей. Одну из таких историй журналисту НГС рассказала многодетная мама Анна Сергина.

Самая переполненная школа

Плющихинский — крупный жилмассив в Октябрьском районе Новосибирска с населением около 50 тысяч человек. Однако на весь микрорайон там работает только одна школа — МАОУ СОШ № 216. При проектной мощности школы в 1100 учеников численность обучающихся в 2023–2024 учебном году составляла 3888 детей, в этом — 3941. 1 сентября 2024 года школьный порог впервые переступили 468 первоклассников. Выходит, что в 13 первых классах будет ровно по 36 учеников. Конечно, само здание школы имеет площадь около 20 тысяч квадратных метров, однако с учетом количества учащихся места всё равно мало.

А район продолжает расти. В 2023 году застройщиком микрорайона «Дискусом» были введены в эксплуатацию 20 десятиэтажных домов, по факту заселенных еще в 2018–2019 году. Жители с этого момента получили право отвести своих детей в 216-ю школу.

Судя по фото, активных работ на стройке не ведут

Получив разрешение на ввод, «Дискус» достроил еще 16 десятиэтажек и две восемнадцатиэтажки, а сейчас строит еще 11 корпусов. Разрешения на них были выданы еще в 2019 году.

Район растет, а количество школ остается прежним. Страдают в таких ситуациях всегда самые незащищенные — дети. И это на фоне призывов создавать многодетные семьи.

Ожидание затянулось

Анна Сергина как раз многодетная мать: в семье четверо детей, и два сына ходят в школу № 216. Женщина тревожится из-за переполненности школы с самого дня ее открытия. Еще в 2020 году она адресовала послание в Минпросвещения РФ:

— Подскажите, как наши дети будут учиться в сегодняшних эпидемиологических условиях и когда на нашем жилмассиве построят новую школу? — Спрашивала она министра просвещения Сергея Кравцова. Правда, ответа на письмо она так и не получила.

Она также писала в мэрию, в областное правительство, в прокуратуру, детскому омбудсмену. С 2022 года на все ее письма в муниципальные и областные органы власти отвечали, что в рамках государственно-частного партнерства возводится школа на 550 мест на улице Татьяны Снежиной. Такие ответы продолжали приходить, даже когда уже на концессионера Отто Сопроненко завели уголовное дело.

— Я из окна стройку вижу. Сначала была надежда, что к сентябрю 2023-го, когда мой младший сын пойдет в первый класс, она будет достроена. Но надежды рассеялись. Теперь я думаю, что и младшая дочь туда уже не пойдет. Со стройплощадки даже вывезли краны, — отмечает Анна Сергина.

Для школы ищут нового концессионера

Возводить школу должна была ООО «Тридцать пятая концессионная компания „Просвещение“ (сейчас переименовано в ООО „Школа на Николая Сотникова“) руками своей дочки ООО СК „Столица Приволжья“. Концессионер успел освоить 3,1 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов, а готовность объекта не превысила 22%. В 2024 году мэрия Новосибирска ввела на Татьяны Снежиной режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения конструкций. Сейчас областные власти ищут нового концессионера, который смог бы довести объект до ума.

Жильцы недоумевают: молодой микрорайон продолжает разрастаться, а школ как не было, так и нет.

В качестве примера они приводят письмо депутата горсовета Игоря Титаренко, который является председателем постоянной комиссии по социальной политике и образованию.

— В апреле 2023 года в официальном письме он сообщил нашим соседям, что концессионная школа на улице Татьяны Снежиной, оказывается, сдана в эксплуатацию. На тот момент стройка была на этапе котлована. Вот такая у наших властей осведомленность о наших проблемах, — возмущается Анна. Письмо есть в распоряжении редакции.

Власти могут выделить средства и на новые школы в районе

Получала она также отписки из мэрии, что согласно проекту планировки Плющихинского жилмассива, в границах одного планировочного квартала заложена школа на 1200 мест, а в границах другого — на 1000 мест. Есть еще новая редакция проекта планировки, туда вписали школу на 1100 мест… Но реализация указанных мероприятий до 2030 года не предусмотрена.

— Все участки якобы под образовательное учреждение находятся на землях, занятых СНТ. То есть эти земли в частной собственности у граждан, ведущих садоводство. На этих землях они строят коттеджи и по дачной амнистии переводят их в ИЖС. Соответственно, изымать эти участки мэрия не будет, это очень дорого. Причем о том, что их точно не будут изымать, мне при личной встрече сказал сам заместитель мэра, руководитель департамента строительства и архитектуры Кондратьев Алексей Валерьевич, — подчеркивает Анна.

Между тем, в Минстрое региона в ответ на обращения родителей продолжали отвечать:

— В настоящее время мэрией города Новосибирска сформирована дополнительная заявка на строительство следующих объектов образования в Октябрьском районе: школы по улице Владимира Высоцкого, 46/1 на 350 мест и школы по ул. Плющихинская, 17 на 1500 мест. В заявку включены объекты с учетом прогноза демографической ситуации и состояния образовательной инфраструктуры. Вопрос выделения бюджетных средств на строительство объектов будет рассмотрен при формировании проекта бюджета Новосибирской области на 2024–2026 годы с учетом необходимости выполнения задач по обеспечению финансирования уже принятых обязательств, предусмотренных на завершение строительства по уже начатым объектам.

Так проходила торжественная линейка в школе № 216 в 2022 году

В 2023 году родители написали коллективное обращение на имя прокурора Новосибирской области Александра Бучмана. Прокуратура признала, что мэрия формально подошла к разработке проекта планировки и не учла фактическую наполняемость социальных учреждений.

Прокурор внес мэру представление и обязал откорректировать проект планировки. А потом обратился в суд, и суд признал бездействие мэрии. Теперь у нее два года, чтобы устранить нарушение.

— У нас потребность в порядка пяти с половиной тысячах школьных мест (из расчета уже введенных в эксплуатацию домов). И насколько я понимаю, сейчас не утвержден ни один проект. И конкретно у нас на Плющихинском, что я точно знаю, нет такого количества участков под школы, сколько требует прокуратура по суду. По нормативу максимум в 800 метрах от дома должна быть у ребенка школа. У нас это нереально. Такой вот парадокс. Где дети будут учиться? На бумаге? — возмущается Анна.

Стоит отметить, что в письме от 12 мая 2023 года прокуратура пишет, что изменения в проект планировки микрорайона будут внесены мэрией города в текущем году, то есть в 2023-м. Но этого до сих пор не сделано.

Страдают дети

Эта борьба сказалась, по словам Анны, на ее детях. Старший сын Анны — пятиклассник с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Он одаренный мальчик: несмотря на речевые проблемы, усваивает школьную программу, увлекается математикой, программированием, и даже прошел отбор в специализированный математический класс. Младший же сын в 2024 году пошел во второй класс, хотя, по словам матери, программу первого класса он не усвоил. У него синдром дефицита внимания с гиперактивностью, а классная руководитель, по словам матери, ему попалась неопытная. В итоге у него начались проблемы с успеваемостью, поведением, это сказалось на взаимоотношениях с одноклассниками.

— Перед школой мы прошли психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК), — рассказывает Анна Сергина. — ПМПК нам прописала индивидуального тьютора, заключение комиссии я предоставила в школу в апреле 2023 года, но в сентябре тьютора в школе не было. Моего ребенка посадили за шестую парту. Мои просьбы пересадить ребенка ближе к учителю, чтобы он мог работать и усваивать материал, игнорировались совершенно.

Школа № 216 в 2024 году

Матери поставили в вину, что она не сидит со своим сыном на уроках. Хотя в школу из-за переполненности родителей не пускают в принципе.

— Моего ребенка выгнали даже из гардероба, — продолжает Анна Сергина. — Ему запретили раздеваться в гардеробе, он бросал свою одежду и обувь перед вахтой как попало. Иногда мы не могли потом их найти.

С октября 2023 года мальчика перевели на индивидуальное обучение. Он стал заниматься в учительской, где одновременно с ним обучались такие же ребята из других классов.

— Моему ребенку рекомендован минимум отвлекающих факторов. Мне стали жаловаться, что он мешает учителям, которые там проверяют тетради, громко разговаривает, качает ногой под столом… Но это нормально для ребенка с СДВГ, он неподвижно сидеть не может вообще! — говорит Анна Сергина.

В 2022 году в школе учились 3500 детей. С каждым годом учеников становится больше

В середине учебного года Анну фактически вынудили перейти на одну четвертую ставки на работе. Дело в том, что время занятий с педагогами постоянно плавало, поэтому подстроиться так, чтобы старший сын контролировал младшего, не выходило. А мальчик с СДВГ дисциплинированно и самостоятельно собраться не может.

— Допустим, по пятницам мой ребенок учился с 15:30, по сути, в третью смену. То есть то, что первоклассник обучался в третью смену, школа считала нормальным, — жалуется сибирячка.

Она внимательно отслеживала все занятия сына и поняла, что он не получает необходимого количества часов коррекционной работы.

— Школа предоставляет недостоверную информацию в департамент. Они пишут, что с моим ребенком занимались коррекционно-развивающими занятиями 5 часов в неделю. Пяти часов в неделю никогда не было! — добавляет мать.

К слову, новом учебном году ситуация с часами выровнялась.

В конце 2023 года жалобы начали уже писать на семью. Начались проверки со стороны ПДН и опеки, говорит мать.

— Вместо создания условий школа начала травить семью. На меня писали жалобы в ПДН, в опеку, везде. Они написали, что мой ребенок с ОВЗ уносит дополнительное питание — сок и булочку — домой, чтобы кормить голодную сестру. То есть, по мнению школы, ребенок детсадовского возраста у меня в семье голодает. И все дети недоедают якобы. Но мой ребенок с ОВЗ просто очень добрый мальчик, — добавляет женщина.

Информацию о семье еще передали в детский сад. Там тоже началась травля.

— Моей младшей дочери отказали в посещении детского сада на два месяца, найдя несуществующий педикулез. При этом детский сад пишет на меня жалобу, что моя дочь не посещает детский сад и я нарушаю права ребенка, — рассказывает многодетная мать.

Число учеников превышает проектную мощность в 3,5 раза

Понятно, с каким настроением семья шла на 1 сентября в этом году.

Справедливости ради стоит отметить, что в 2024 году проблемы частично разрешились. Инцидент с гардеробом и нехваткой коррекционных часов был исчерпан.

— Сына перевели в другой класс. Ребенок учится вполне успешно, с желанием ходит на занятия. Сейчас совершенно другая ситуация. Здесь отношение учителя играет очень большую роль, я считаю. Хотя в новом классе тоже нашлись недовольные родители, которые требовали от директора убрать моего сына из класса, — рассказывает Анна.

Проблему бы решило создание класса для детей с ОВЗ, но мэрия Новосибирска в ответ на эту просьбу матери сообщила, что это не представляется возможным, пока школа переполнена в три с половиной раза.

Позиция школы

Директор школы № 216 Александр Ситников в разговоре с корреспондентом НГС рассказал, как устроен образовательный процесс при условии, что число учеников превышает проектную мощность учреждения в 3,5 раза.

— Дети учатся в две смены, — подчеркивает он (а в три по закону и нельзя. — Прим. ред.) — У нас ступенчатая система начала уроков. Есть ярко выраженная первая смена — дети (началка) заходят до 9 утра, выходят в 12 часов. И вторая — с половины первого до половины второго. Полтретьего еще последний заход. И также в основной школе, первая смена уходит, соответственно в два часа заходит следующая смена. И два таких захода.

Так проходила школьная линейка в 2022 году

Ситников признал, что детей с ОВЗ выделить в отдельный класс не представляется сейчас возможным. Хотя в школе таких ребят больше ста.

— Проблема не столько в переполненности школы, сколько в особенностях каждого отдельно взятого ребенка, — говорит он. — Было бы, наверное, правильно, если бы детей с разными диагнозами мы объединяли в одном пространстве, но тут очень много «но». Таких детей обучать в принципе сложнее всего.

Директор заверил, что с каждым таким ребенком вопрос решается индивидуально: или ему предоставляется тьютор, или ассистент, или на уроках присутствует родитель (но чтобы чей-то родитель мог пройти, нужно предупреждать охрану). Он, не называя имен, посетовал, что взаимодействие с такими детьми и их родителями подчас дается нелегко. А также выразил надежду, что в ситуации с ребенком Анны наметившийся прогресс закрепится.

В августе НГС рассказывал истории трех мам, которые воспитывают детей с ментальными особенностями. Родительские объединения в Новосибирске добились появления ресурсных классов при школах и наняли педагогов-тьюторов, сопровождающих их детей.

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Образование Плющихинский жилмассив Дети с ОВЗ Новосибирск
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Комментарии
7
Гость
9 минут
Ох уж эти мамы, которым им и их детям с особенностями развития все должны, в обычной (не коррекционной) школе. Ребенок громко разговаривает на уроке, шумит, но это по ее мнению для него норма, он же с диагнозом. Этот ненорма мешает учиться норме в переполненном классе, но у нее даже чувства неудобства или вины от этого нет. Наглая женщина.
Гость
16 минут
Мажоры. Нарожали, наплодили детей и все им должны. В частую школу и частный сад водить детей не пробовыли? За три копейки удавятся! Представляю, как несчастные люди трудятся на работе, горбатятся на таких. Потом премий лишаются, своих детей родить не могут, до самой пенсии!
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