«Никакой личной жизни»: новосибирскую гимназию перевели на пятидневку со странным расписанием — чем недовольны родители

Многие новосибирские школы сейчас переполнены Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В гимназии №10 в центре Новосибирска всех учеников в новом учебном году перевели на пятидневное обучение. По сути, должны радоваться и дети, и родители, но на деле лишний выходной обошелся и тем, и другим слишком дорого. Тех учеников, кто не «влез» в первую смену, поставили во вторую, но с неудобным расписанием, которое, по сути, лишает детей отдыха и других дел — время у них остается только на уроки и домашние задания. Корреспондент НГС пообщалась с недовольной мамой, с родителями из других школ, с преподавателями и представителем учебного заведения, и выяснила, откуда в Новосибирске появилась инициатива перейти на пятидневку и как к ней относятся родители.

«Такое расписание странное»

У Елены из Новосибирска в гимназии №10 учатся двое детей: один ребенок в среднем, другой — в старшем звене. Раньше дети всегда учились шесть дней в неделю, в этом году гимназия впервые перешла на пятидневку. Мама школьников, с одной стороны, рада нововведению: дети будут больше отдыхать. С другой стороны, ее не совсем устраивает новое расписание.

— Хорошо, что занятий не будет в субботу, потому что все-таки дети должны отдыхать два выходных, чтобы успеть восстановиться. Но при этом смущает расписание. Ученики второй смены начинают учиться не с 13–14 часов: начальные классы учатся с 12:30, школьники средних классов, у которых уроков больше — с 10:30–11:30 и до 18:00. Расписание странное, потому что утром дети не будут успевать ходить ни в какие секции. И вечером тоже непонятно, как успевать, потому что нужно делать уроки — ведь утром на это времени не остается, — сетует мама учеников.

Елена отмечает: пока непонятно, будет ли график таким весь год, или расписание временное и пока устанавливается, но происходящее ее смущает. Она также предположила, что введение таких смен связано с тем, что здание гимназии №10 маленькое, и разместить всех детей даже в две смены — проблема.

В Новосибирске есть и настолько переполненные школы, что детям приходится учиться в три, а то и в четыре смены. Например, в микрорайоне «Плющихинский» всего одна школа — 216-я, и в ней сегодня учится 3638 человек при вместимости 1100.

По словам мамы, дети которой ходят в эту школу, каждый год в ней набирают не меньше 14 первых классов, а для того, чтобы дети не сидели у друг друга на головах, даже перекрыли рекреацию, из которой сделали дополнительные кабинеты.

— У меня оба ребёнка будут в этом году учиться во вторую смену. Первая смена приходит в 8 утра. Дальше идёт смена в 8:50, но это не первая. Дальше идёт смена в 12 и вроде бы в 13:30. То есть, грубо говоря, их четыре. У старшего ребенка последний урок заканчивается в 19-19:30, и это вообще ни о чём, они там просто уже не соображают, сидят и спят, — отмечала в разговоре с корреспондентом НГС мама школьников.

Нередко ученики засыпают на последних уроках второй смены Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В гимназии №10 корреспонденту НГС подтвердили, что учебное заведение с этого года перешло на пятидневное обучение, и отметили, что решение, возможно, было согласовано с мэрией, но инициатива, скорее всего, принадлежит учебному заведению.

— Вообще, думаю, это наше, внутреннее, но не могу вам ответить, — отметила секретарь директора.

Дозвониться до самого руководителя гимназии корреспонденту НГС не удалось. Редакция направила запрос в гимназию с просьбой рассказать, какова проектная вместимость здания гимназии и сколько там учится детей, а также о том, сколько смен в новом учебном году предполагается в учебном заведении и почему гимназия перешла на пятидневку. Ответ мы опубликуем сразу же, как он поступит.

А как в других школах?

Корреспондент НГС пообщалась с родителями и учителями из других учебных заведений, и выяснила, как они относятся к пятидневке и насколько их дети загружены уроками. Не поддержала пятидневку только мама пятиклассницы лицея №101 Алина. Девушка отметила, что она всегда училась по субботам, поэтому и сейчас, уверена она, детей жалеть не стоит.

В новосибирске много школ, которые перешли на пятидневку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











— Ну убирают им субботы, зато в будни уроков еще больше. Я в школе когда училась, все время психовала: утром по субботам родители спали дома, а мне на уроки идти. Пусть и они сейчас учатся, не умрут, — смеется сибирячка.

Валентина в этом году отдала сына-десятиклассника в технический лицей при СГУГиТ. Ребята учатся по субботам, но мама мальчика поддержала пятидневку.

— Часть занятий у них со студентами проходит. По субботам у них две пары с 8:30. Пять дней было бы хорошо, конечно — сейчас, когда у него еще и тренировки, ему тяжко. Но если надо, значит надо, — отметила собеседница.

У многодетной мамы Анны сыновья ходят в третий и девятый классы в разных школах — № 138 и №27. В обеих, по ее словам, уже пару лет установлена пятидневка. Старший сын Анны учится в первую, полноценную смену: с 8:00 и до 13:00. Младший — с 12:20 до 16:30. Занятия младшего сына, уверена Анна, проходят не совсем в удачное время, но пока ребенок справляется. Отсутствие уроков в субботу ее радует.

— Мне нравится такой график потому, что куда-то можно пойти или поехать с семьёй, больше времени проводить вместе, — заключила Анна.

Также пять дней в неделю учатся и в школе №109. Мама семиклассницы Екатерина не помнит, когда было как-то иначе.

— У нас шестидневки, по-моему, никогда не было. Пятидневка мне нравится больше, потому что два выходных дня. Но вторая смена — это не очень. Учится дочь когда с 12 часов, когда с 13, и до 19 часов. Первая смена была бы, конечно, лучше, — рассуждает мама школьницы.

Первоклассники учатся с первой смены — им повезло Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Двое детей Тамары учились в школе №128, сейчас — в №152. И там, и там пятидневная учебная неделя. По словам сибирячки, так продолжается уже семь лет. Дочь Тамары пошла в этом году в пятый класс, сын — в восьмой. В школе №152 при этом есть правило: у старших классов больше шести уроков в день не проводят.

— Максимально шесть уроков, не как раньше — по семь–восемь и дополнительные. Дочь с 8:00 учиться будет в этом году, сын — с 14:00, но это пока, как нам объяснили, потом будут график менять, — говорит женщина. — Пятидневка мне нравится. Когда по работе у меня выпадают выходные на субботу–воскресенье, мне удобно: можем все втроем дома отдохнуть, и дети сильно не нагружаются, два дня у них полноценных выходных. Всяко лучше, чем у нас было: за один выходной даже не успевали отдохнуть, никакой личной жизни.

Владлена водит сына в школу №8, где учатся шесть дней в неделю, пятидневка там — только у младших классов. Мама школьника выступает против шестидневной учебной недели. У среднего звена, отмечает она, в будни в среднем по семь–восемь уроков, в субботу — еще четыре. По ее мнению, в этот день преподают бесполезные дисциплины.

— Смысла в шестом дне не вижу. Многие дети ходят на секции и кружки, которые часто проходят по утрам в субботу. В школе же по субботам полная фигня, ставят ненужные уроки. Я сама училась шесть дней в неделю, и субботы я тупо пропускала, потому что там были труды, физкультура и прочая лабуда, ничего интересного. Сейчас — разговоры о важном, семьеведение — фигня. Их можно было бы распихать по дням, сократить или убрать, и было бы нормально, — уверена Владлена.

Комментарий учителя

Преподаватель английского языка одной из новосибирских школ Елена пояснила НГС, что сейчас многие школы перешли на пятидневку, а субботу оставили для факультативов. В кругах педагогов, отмечает она, давно шла речь о том, что нужно делать либо одну смену, либо пятидневку.

— Большинство школ стараются перевести уроки на режим «с понедельника по пятницу», не нарушая СанПиН, если школа по размерам позволяет. При этом у детей, в зависимости от возраста, не может быть больше определенного количества уроков. А субботы оставляют для внеурочки, — объяснила преподаватель.

Корреспондент НГС направила запрос в министерство образования Новосибирской области с просьбой пояснить, есть ли приказ или распоряжение от региона или правительства РФ о переводе школ на пятидневное обучение, сколько школ области учатся шесть дней в неделю, а сколько — пять. Ответ мы опубликуем сразу же, как его получим.