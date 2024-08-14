Старшеклассников отправят на военную подготовку, а истории станет больше. Как будут учиться школьники в новом году?

В 2024 году планируется ввести ГОСТ на школьную форму. Он вступит в силу с середины 2025 года. Так что тем, кто уже купил одежду для школьника, переживать не о чем.

Это делается не для того, чтобы повлиять на дизайн или цвет, а чтобы на рынке не было формы из некачественных материалов. Одежда для школы должна быть удобной и прочной, соответствовать погодным условиям. На ней не должно быть символики асоциальных неформальных молодежных объединений и пропаганды противоправного поведения. Пока же не все производители делают форму должным образом. Роскачество составило топ и антитоп брендов школьной одежды, а специалисты дали советы по выбору.