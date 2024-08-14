Старшеклассников отправят на военную подготовку, а истории станет больше. Как будут учиться школьники в новом году?

Школьная пора не за горами. У родителей и учеников накопилось много вопросов о том, что изменится в программе, в какие даты будут каникулы и какие новые правила появятся в школах. Рассказываем в карточках обо всех нововведениях, которые начнут действовать в этом учебном году.
- Начало учебы
- Календарь школьника
- Запрет на телефоны
- У учителей появится защита
- Школьная форма
- Новые предметы
- Программа ОБЖ поменяется
- Изменения в ОГЭ
- Новые виды спорта
- Меньше обществознания, но больше истории
- Программа трудов
Начало учебы
День знаний в 2024 году будет непривычным. Торжественные линейки и классные часы пройдут 2 сентября, а не 1-го. Так будет не всегда, просто традиционная дата выпадает на воскресенье.
В этот день учителя проведут для школьников уроки мира, на которых расскажут о причинах конфликтов и объяснят, как избежать их в будущем.
Календарь школьника
Учеба стартует 3 сентября. Сохраните себе расписание, чтобы не потерять.
Однако некоторые российские школьники учатся по триместрам. У них расписание будет отличаться.
Обратите внимание, что для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы. Они состоятся с 17 по 23 февраля 2025 года.
В целом учебный план рассчитан на 35 недель, но школы вправе изменять продолжительность в пределах 34–37 учебных недель. Стоит отметить, что это рекомендованные Министерством образования России даты начала и окончания каникул.
Учебный год заканчивается 23 мая, но внеурочная деятельность может продлиться до 30 мая. Однако у девяти- и одиннадцатиклассников всё зависит от расписания выпускных экзаменов.
Запрет на телефоны
Со смартфоном в школе придется попрощаться. Во время уроков гаджеты запрещены, соответствующий закон был принят в конце 2023 года и вступил в силу. Исключением станут экстренные ситуации. Например, при наличии угрозы жизни или здоровью детей и работников школ.
У учителей появится защита
На законодательном уровне у преподавателей появилось право на уважение личного достоинства и защиту от оскорблений, а также других форм насилия, включая интернет-травлю. Такие поправки внесли в федеральный закон «Об образовании». Теперь, если школьник ударит или унизит педагога, то учитель сможет направить жалобу в органы управления образовательной организацией, и на нее не имеют права закрыть глаза. Ученику при этом грозит дисциплинарное наказание.
Школьная форма
В 2024 году планируется ввести ГОСТ на школьную форму. Он вступит в силу с середины 2025 года. Так что тем, кто уже купил одежду для школьника, переживать не о чем.
Это делается не для того, чтобы повлиять на дизайн или цвет, а чтобы на рынке не было формы из некачественных материалов. Одежда для школы должна быть удобной и прочной, соответствовать погодным условиям. На ней не должно быть символики асоциальных неформальных молодежных объединений и пропаганды противоправного поведения. Пока же не все производители делают форму должным образом. Роскачество составило топ и антитоп брендов школьной одежды, а специалисты дали советы по выбору.
Новые предметы
В расписании старшеклассников появится семьеведение. Этот предмет будут изучать в рамках внеклассной работы и на классных часах «Разговоры о важном». Так школьников будут готовить к семейной жизни и рождению детей. В прошлом году подобные уроки проводили на добровольной основе.
У учеников средней и старшей школы появится черчение. Это коснется школьников, обучающихся по техническому профилю.
Программа ОБЖ поменяется
«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) заменят на «основы безопасности и защиты Родины». На занятиях дети получат начальную военную подготовку, изучат основы медицины, а также действия в экстремальных ситуациях. Ребятам расскажут о действиях во время военной угрозы, положениях воинских уставов и свойствах стрелкового оружия.
Для учеников 10–11 классов планируются практические занятия — по медицинской, тактической, технической и огневой подготовке.
Изменения в ОГЭ
На обязательном госэкзамене (ОГЭ) по математике разрешат пользоваться калькулятором, но только непрограммируемой модели. Значит, на нем не должно быть функций программирования, которые обозначены на калькуляторе в виде кнопок RUN, FRML, PGM, PRG, PR или Program. Взять с собой можно тот, который выполняет только арифметические вычисления (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня). Также школьникам можно будет работать с линейками и справочными материалами, которые будут выдаваться на экзамене.
Новые виды спорта
Уроки физкультуры станут разнообразнее. Учащиеся, помимо привычных дисциплин, познакомятся еще с 12:
городошный спорт;
гольф;
биатлон;
роллер-спорт;
скалолазание;
спортивный туризм;
хоккей на траве;
ушу;
чир-спорт;
перетягивание каната;
компьютерный спорт;
бокс;
дзюдо;
танцевальный спорт;
тяжелая атлетика.
Меньше обществознания, но больше истории
Уроков истории станет больше. Для учащихся пятых — восьмых классов их станет три в неделю вместо двух. Изучать предмет будут по новым учебникам. В них будут отражены ход спецоперации на Украине, а также изменения территориальных границ РФ.
А обществознания станет меньше. Предмет убрали из программы шестых — восьмых классов. Высвободившиеся часы как раз направят на историю.
Изменения коснутся только тех школьников, которые пойдут в 5-й класс в 2025 году. Кто уже начал изучать обществознание, продолжат заниматься по старой программе.
Программа трудов
Труд, или технология, станет обязательным предметом. Так школьников будут готовить к взрослой жизни. В программе для мальчиков — чертежи и столярное мастерство. У девочек — кройка, шитье и приготовление пищи. Также ребята начнут изучать компьютерную графику, робототехнику, 3D-моделирование.