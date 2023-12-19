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Мобильные телефоны на уроках официально запретили

Владимир Путин подписал соответствующий законопроект

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Больше школьники не смогут беззаботно листать ленту на уроках

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Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий школьникам использовать мобильные телефоны на уроках. Согласно ему, дети могут доставать гаджеты только в экстренных ситуациях — когда возникает угроза жизни учащимся и учителям.

Помимо запрета смартфонов, в законе также прописан ряд нововведений:

  • в правила распорядка школы внесут требования к дисциплине, за которой будут следить администрация и учителя;
  • у педагогов появится право на уважение его человеческого достоинства, защиту от физического и психического насилия, а также от оскорбления личности;
  • Правительство и региональные власти смогут устанавливать дополнительные меры господдержки для педагогов;
  • для младших и средних классов урок труда снова станет обязательным предметом — его введут с 1 сентября 2024 года.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Законопроект о запрете мобильных телефонов на уроках внесли на обсуждение в Госдуму в конце октября. Изначально смартфоны предлагали использовать в образовательных или учебных целях, но эту формулировку убрали во время второго чтения.

6 декабря Госдума приняла законопроект в третьем чтении. Спикер Госдумы Вячеслав Володин тогда утверждал, что поддержать запрет смартфонов в школах депутатов просили родители и учителя.

Ранее мы обсуждали с учителями и автором законопроекта, зачем нужен такой закон и как он повлияет на обучение детей.

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