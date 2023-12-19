Мобильные телефоны на уроках официально запретили

Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий школьникам использовать мобильные телефоны на уроках. Согласно ему, дети могут доставать гаджеты только в экстренных ситуациях — когда возникает угроза жизни учащимся и учителям.
Помимо запрета смартфонов, в законе также прописан ряд нововведений:
- в правила распорядка школы внесут требования к дисциплине, за которой будут следить администрация и учителя;
- у педагогов появится право на уважение его человеческого достоинства, защиту от физического и психического насилия, а также от оскорбления личности;
- Правительство и региональные власти смогут устанавливать дополнительные меры господдержки для педагогов;
- для младших и средних классов урок труда снова станет обязательным предметом — его введут с 1 сентября 2024 года.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
Законопроект о запрете мобильных телефонов на уроках внесли на обсуждение в Госдуму в конце октября. Изначально смартфоны предлагали использовать в образовательных или учебных целях, но эту формулировку убрали во время второго чтения.
6 декабря Госдума приняла законопроект в третьем чтении. Спикер Госдумы Вячеслав Володин тогда утверждал, что поддержать запрет смартфонов в школах депутатов просили родители и учителя.
Ранее мы обсуждали с учителями и автором законопроекта, зачем нужен такой закон и как он повлияет на обучение детей.