Мобильные телефоны на уроках официально запретили

6 декабря Госдума приняла законопроект в третьем чтении. Спикер Госдумы Вячеслав Володин тогда утверждал, что поддержать запрет смартфонов в школах депутатов просили родители и учителя.

Ранее мы обсуждали с учителями и автором законопроекта, зачем нужен такой закон и как он повлияет на обучение детей.

