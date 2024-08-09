Полиняет, сядет и быстро порвется: как выбрать школьную форму и какие фирмы лучше обойти стороной?

Какие школьные штаны купить ребенку? Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU











Выбор школьной формы — это задача, с которой сталкиваются родители всех учеников. Роскачество решило выяснить, какие брюки лучше всего подойдут для школьников и будут соответствовать требованиям качества и доступной цены.

Специалисты изучили 82 торговые марки и исследовали 88 товаров. Для анализа выбрали школьные брюки для мальчиков от различных брендов. Анализ провели по 56 показателям. Взяли товары из всевозможных ценовых категорий:

Топ-10 худших школьных брюк по мнению Роскачества:

Acoola.

Bonito Kids.

Choupette.

Gloria Jeans.

Katasonov.

Kavalier new.

Modis.

Orby School.

Ostin.

Play today.

У всех вышеперечисленных производителей рейтинг исследования от 0 до 2,2 звезды из возможных пяти. Вот основные проблемы:

не обеспечивает терморегуляцию;

ткань быстро протрется;

склонна к образованию катышков;

высокий риск полинять при стирке;

края подкладки осыпаются;

сядут после стирки;

окраска неустойчива к воздействию пота;

помнутся в процессе носки;

края и швы выполнены неаккуратно;

состав материала не соответствует заявленному;

не соответствуют стандартам по индексу токсичности;

сумма общих фенолов превышает нормативы;

не соответствуют стандартам по индексу токсичности.

В Роскачестве заявили, что одной из наиболее серьезных проблем является несоответствие состава сырья заявленному на упаковке. В 2024 году у 30% исследуемой продукции были обнаружены нарушения маркировки по составу изделия. Интересно, что у двух из восьми нарушителей фактический состав оказался лучше, чем заявленный в маркировке. Эксперты отметили, что по показателям воздухопроницаемости и гигроскопичности ткани также было выявлено немало нарушений. Большинство исследуемых брюк не пропускали бы воздух.

По словам Елены Саратцевой, заместителя руководителя Роскачества, если бренды неоднократно нарушают правила производства товаров, им не только приостановят действие сертификатов, но и полностью запретят продавать школьную форму.

— По итогам исследования 2024 года Роскачество обратилось в Росаккредитацию. Как правило, при выявлении несоответствий действие сертификатов приостанавливается до устранения нарушений. Но с перманентными нарушителями в этот раз поступят гораздо жестче, чем обычно, — сообщила Саратцева.

Топ-10 лучших школьных брюк по мнению Роскачества:

Olmi.

Sky Lake.

Van Cliff Junior.

«Перемена».

Gulliver.

«Апрель».

SherySheff.

NinoMio.

Maag.

«Смена».



Эти марки получили высший балл: от 5 звезд до 4,3. Специалисты высоко оценили эти продукты, практически не обнаружив в них недостатков. Они получили высокие оценки по всем проверяемым параметрам.



Антитоп брендов сарафанов, блузок и рубашек

Специалисты Роскачества также провели исследование, какие торговые марки лучше не покупать при выборе блузок. Исследование проводили в 2020-м и составили список:

Acoola.

Atrus.

Benetton.



Аналогично проверяли и сарафаны в 2017 году. Худшими брендами признали:



Capman.

Cleverly.

Consul.

Среди рубашек для мальчиков в 2021 году в антитоп попали:

Brostem. Button Blue.

Cleverly.

У этих брендов школьной одежды зафиксированы похожие проблемы:



ткань плохо пропускает воздух;

слишком сильно мнется при носке;

легко может порваться;

качество не соответствует заявленному на маркировке;

окраска неустойчива к воздействию пота;

не обеспечивает терморегуляцию;

высокий риск полинять при стирке;

может растянуться в процессе носки.

Как выбрать качественную школьную форму

Чтобы не растратить семейный бюджет впустую, руководитель АО «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности» Дмитрий Гузов советует просить у продавца в магазине документ о соответствии. Если такого нет, эксперт рекомендует отказаться от покупки, безопасность которой не могут подтвердить документально.

Эксперты Роскачества проверяют форму по 56 показателям Источник: Роскачество











Член Общественного совета при Росстандарте Дарья Бровкина подчеркивает, что самостоятельно определить качественное изделие практически невозможно, для этого необходима специальная экспертиза. Она советует при выборе не ориентироваться на цену, так как это не является залогом качества продукции.

Исходя из своего опыта материнства зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предлагает родителям искать школьную форму, в составе которой не более 50% синтетических материалов. Важно, чтобы одежда не наносила вреда здоровью ребенка, а кожа дышала. Важно также, чтобы после школы ученик сразу же переоделся в домашнюю одежду из натуральных тканей.