Поступить на целевое обучение теперь можно через «Госуслуги»

Студенты, которые уже учатся и хотят оформить целевое обучение, могут подать заявку только в бумажном виде Источник: Густаво Зырянов











Появился новый способ поступить на целевое обучение. Теперь такую форму образования абитуриенты могут выбрать при подаче документов через портал «Госуслуги».



Целевое обучение предполагает, что компания оплатит учёбу в вузе или колледже, а молодые люди будут работать в ней сразу после выпуска.



Документы через «Госуслуги» принимают более 1000 государственных и частных вузов и их филиалов. Подать заявление можно сразу в 5 высших школ, в каждой из них — на 5 направлений. К нему можно приложить данные о результатах ЕГЭ, аттестате, олимпиадах и положенных льготах. В онлайн-режиме также будет доступна запись на вступительные экзамены, там где они есть, и информация об их результатах.



Поступающие в колледж через «Госуслуги» могут подать заявление в любое количество учебных заведений и приложить к нему необходимые документы. Информация о вступительных испытаниях и зачислении также будет доступна на портале онлайн. Выбрать можно более чем из 3700 колледжей.

