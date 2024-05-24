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Образование Екатерина Мизулина взяла с собой в Красноярск мальтипу Вову: в самолет они попали только со второй попытки

Екатерина Мизулина взяла с собой в Красноярск мальтипу Вову: в самолет они попали только со второй попытки

Глава «Лиги безопасного интернета» впервые путешествовала с собакой

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Собачка Вова сопровождает Екатерину Мизулину в поездке впервые

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина прилетела с рабочим визитом в Красноярск, с собой она привезла пса Вову породы мальтипу. Но в самолет до места назначения ей удалось попасть только со второй попытки.

Накануне Екатерина Мизулина сообщила, что её не пустили на рейс с собакой, так как это было их первое совместное путешествие, и «первый блин комом».

— Мы не сдаемся и попробуем сделать это еще раз, — добавила Мизулина.

Позже она записала ещё один кружочек:

— Со второй попытки мы сделали это. Вова летит в Красноярск, — заявила чиновница.

Екатерина опубликовала фотографии дороги из красноярского аэропорта, на которых изображен крест на Дрокинской горе.

Екатерина Мизулина встретилась с губернатором Красноярского края.

— В ходе встречи с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым обсуждали вопросы безопасности детей в сети, патриотическое воспитание молодежи. Много говорили об интересах и увлечениях современной молодежи, — написала Екатерина Мизулина в телеграм-канале.

Екатерина Мизулина встретилась с Михаилом Котюковым

Она добавила, что также обсуждались проекты отделения Национального центра помощи детям в регионе.

— Губернатор попросил поделиться и впечатлением о Красноярске, ведь я не была здесь с 2019 года и многое изменилось. Обязательно отвечу на этот вопрос к концу поездки, — пообещала глава общественной организации.

На встрече с губернатором и его первым заместителем Сергеем Пономаренко

Ранее Екатерина Мизулина попросила подписчиков угадать, в какой город она собирается, пообещав в награду свой мерч, этим городом оказался Красноярск. Глава надзорного органа намерена посетить последний звонок в школе в Зеленой Роще. Потом запланирована встреча с молодежью в «Кристалл арене». Кроме того, Екатерина Мизулина собирается почтить память бывшей руководительницы отделения «Поиска пропавших детей» Оксаны Василишиной, которую назвала своим другом и наставником.

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