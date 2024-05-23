Любой школьник ответит на эти вопросы из ЕГЭ по литературе. А вы сможете?

Чтобы хорошо сдать ЕГЭ по литературе, недостаточно просто любить читать. Нужно вдоль и поперек изучить каждое произведение из школьной программы, а кроме того еще и знать пару десятков литературных терминов. Всё это умещается в голове каждого сдающего экзамен по литературе. Думаете, вы могли бы побороться со школьниками за звание лучшего знатока русской классики? Тогда попробуйте ответить на эти 10 вопросов из ЕГЭ, с которыми справится любой ученик.

