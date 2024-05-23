НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+22°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +20

4 м/c,

южн.

 749мм 40%
Подробнее
4 Пробки
USD 90,19
EUR 97,90
Реклама

СРОЧНО

Из мэрии уходит еще один начальник департамента

Подросток с оружием
Неделя добра
42 жалобы на директора школы
Что с выпускными
Как справиться с зависимостью
Врачи о главных проблемах
До 500 тысяч на вахте
Такие дома строят в городе
НГС в Telegram
Образование тест Любой школьник ответит на эти вопросы из ЕГЭ по литературе. А вы сможете?

Любой школьник ответит на эти вопросы из ЕГЭ по литературе. А вы сможете?

Придется вспомнить не только сюжеты известных книг

2 981
23 комментария
Тому, кто прочитал всю школьную программу и выучил все термины, совсем не страшно сдавать экзамен

Чтобы хорошо сдать ЕГЭ по литературе, недостаточно просто любить читать. Нужно вдоль и поперек изучить каждое произведение из школьной программы, а кроме того еще и знать пару десятков литературных терминов. Всё это умещается в голове каждого сдающего экзамен по литературе. Думаете, вы могли бы побороться со школьниками за звание лучшего знатока русской классики? Тогда попробуйте ответить на эти 10 вопросов из ЕГЭ, с которыми справится любой ученик.

ТЕСТ
1 / 10
К какому роду литературы относится пьеса Александра Грибоедова «Горе от ума»?
  • Лирика
  • Драма
  • Эпос
  • Лироэпика
2 / 10
В каких романах автор повествует о событиях отдаленного времени, а среди героев появляются реальные личности?
  • Детективный роман
  • Социально-психологический роман
  • Исторический роман
  • Роман-антиутопия
3 / 10
Представителем какого поэтического течения начала XX века был Владимир Маяковский?
  • Акмеизма
  • Символизма
  • Имажинизма
  • Футуризма
4 / 10
Кто из персонажей пьесы Максима Горького «На дне» произносит слова: «Чело-век! Это — великолепно! Это звучит... гордо!»?
  • Сатин
  • Актер
  • Бубнов
  • Васька Пепел
5 / 10
Как Антон Чехов определил жанр своего «Вишневого сада»?
  • Комедия
  • Трагедия
  • Фарс
  • Драма
6 / 10
Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой.

Как называется прием повторения одинаковых согласных звуков в поэзии?
  • Парцелляция
  • Ассонанс
  • Аллитерация
  • Гипербола
7 / 10
Что произошло с Павлом Кирсановым в конце романа «Отцы и дети»?
  • Он уехал жить в Дрезден
  • Он женился на Фенечке
  • Он женился на Кате Локтевой
  • Он умер
8 / 10
«Война и мир» — самый известный, но не единственный роман-эпопея. Среди этих четырех произведений есть еще один пример такого жанра.
  • «Братья Карамазовы»
  • «Воскресение»
  • «Обломов»
  • «Тихий дон»
9 / 10
Что такое оксюморон?
  • Нарушение привычного порядка слов в предложении
  • Соединение несовместимых понятий, противоречащих друг другу
  • Эмоциональное утверждение, передающие состояние героя
  • Повтор слов в начале смежных строк в строфе
10 / 10
Что хотел изобрести Кулигин в драме Островского «Гроза»?
  • Вечный двигатель
  • Самолет
  • Электрический свет
  • Громоотвод

ПО ТЕМЕ
Тест Образование ЕГЭ Литература Книги Знания
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Аспирин-то за что? Обсуждаем (бес)полезность списка лекарств, запрещающих вождение
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Время легкости и общения: что стоит делать в полнолуние в Стрельце — советы астролога
Елена Голубева
Мнение
«Можем ли мы позволить себе жить в таких условиях?». Архитектор раскритиковала состояние улицы Ленина
Татьяна Иваненко
Директор Сибирского центра содействия архитектуре
Рекомендуем
Знакомства

Алексей,  37

Андрей,  41

Vit,  48

Nelli,  62

Анна,  34

Антон,  56

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление