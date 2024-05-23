Любой школьник ответит на эти вопросы из ЕГЭ по литературе. А вы сможете?

Чтобы хорошо сдать ЕГЭ по литературе, недостаточно просто любить читать. Нужно вдоль и поперек изучить каждое произведение из школьной программы, а кроме того еще и знать пару десятков литературных терминов. Всё это умещается в голове каждого сдающего экзамен по литературе. Думаете, вы могли бы побороться со школьниками за звание лучшего знатока русской классики? Тогда попробуйте ответить на эти 10 вопросов из ЕГЭ, с которыми справится любой ученик.
- Лирика
- Драма
- Эпос
- Лироэпика
- Детективный роман
- Социально-психологический роман
- Исторический роман
- Роман-антиутопия
- Акмеизма
- Символизма
- Имажинизма
- Футуризма
- Сатин
- Актер
- Бубнов
- Васька Пепел
- Комедия
- Трагедия
- Фарс
- Драма
И пунша пламень голубой.
Как называется прием повторения одинаковых согласных звуков в поэзии?
- Парцелляция
- Ассонанс
- Аллитерация
- Гипербола
- Он уехал жить в Дрезден
- Он женился на Фенечке
- Он женился на Кате Локтевой
- Он умер
- «Братья Карамазовы»
- «Воскресение»
- «Обломов»
- «Тихий дон»
- Нарушение привычного порядка слов в предложении
- Соединение несовместимых понятий, противоречащих друг другу
- Эмоциональное утверждение, передающие состояние героя
- Повтор слов в начале смежных строк в строфе
- Вечный двигатель
- Самолет
- Электрический свет
- Громоотвод