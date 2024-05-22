Конец Болонской системе: что в России будет с бакалаврами, которых вузы России массово выпускали почти 30 лет

Студенты еще не знают, какой их может ждать сюрприз Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Старый-новый министр науки и высшего образования Валерий Фальков, выступая в Госдуме, объявил об отмене понятия «бакалавриат» в системе российского образования. Еще раз подчеркнем: отменяется не сам бакалавриат как таковой, а всего лишь это недухоподъемное название.



С 2025 года в России будут две ступени высшего образования — высшее и высшее специализированное. Ну плюс еще аспирантура. Фальков говорит: для некоторых специальностей, таких как инженерные и педагогические, 4-летнего обучения в бакалавриате недостаточно. Для подготовки квалифицированных специалистов в этих областях требуется от пяти до пяти с половиной лет. То есть как в обычном специалитете (кстати, этого понятия тоже не будет).



В мае 2023 года в России стартовал пилотный проект по реформе высшего образования. Новую систему тестировали в шести университетах, а теперь распространят на всю страну.



Суть проекта — полностью отказаться от Болонской системы, на которую Россия официально перешла в 2010 году. Хотя структурно новая система напоминает Болонскую, разница лишь в названии. «Простое» высшее образование будет длиться от четырех до шести лет, в зависимости от направления. А высшее специализированное — от одного года до трех лет.



Противники Болонской системы заявляют: она чужда России. Хотя, заметим, двухуровневую систему образования (бакалавриат, плюс магистратура) начали внедрять еще в 1996 году. Большинство ректоров перенимали ее добровольно, ориентируясь на зарубежные стандарты. И уже к 2003 году, когда Россия официально присоединилась к Болонскому процессу, почти 15% всех образовательных программ в стране были двухуровневыми. То есть не государство навязывало вузам новую модель обучения, а наоборот — продвинутые вузы распространили ее на всю страну.



Но скоро всё это станет историей. Правда, Фальков пообещал, что отказ от Болонской системы будет проходить постепенно. И, похоже, еще до конца непонятно, как именно: до конца 2023 года будет подготовлена новая нормативная база.



Кстати, замглавы Минобрнауки Константин Могилевский уже поспешил успокоить: дипломы бакалавров после отмены бакалавриата «сохранят свой вес». Всё-таки не зря люди учились.



MSK1. RU спросил у представителей высшего образования, а что же на самом деле станет с бакалаврами.



Нельзя выучиться на всю жизнь?

— Советское образование было одним из лучших в мире, и слава богу, что бакалавриат отменяют, возвращая что-то хорошее из того, что было, — рассуждает в интервью для MSK1.RU заведующая кафедрой «Владельческое управление» Международного НИИ проблем управления Раиса Донская.



По ее словам, главной проблемой бакалавриата было то, что человек с таким дипломом просто не мог пойти куда-то работать. Необходимо было получать какие-то дополнительные квалификации (в основном, конечно, магистратуру).



— А жизнь в современном мире так стремительно меняется, что уже невозможно получить высшее образование, которого бы хватило на всю жизнь. Именно поэтому трендом стало продолжающееся обучение, он зарекомендовал себя во всём мире и прижился и в России. Уже не идет речь о том, чтобы человек обучился один раз, — отмечает Донская.



Она считает, что для решения проблем на рынке труда можно возродить и другие советские практики, например, прямые целевые договоры вузов с предприятиями на обучение студентов-целевиков (пока что такая система без сбоев продолжает работать только в здравоохранении).



Куда податься бакалаврам

Начальник управления по организации приема абитуриентов Государственного университета управления Вадим Диких в интервью MSK1.RU тоже говорит, что даже бакалаврам пугаться после заявления Фалькова не стоит.



— Бакалавров массово готовили более 10 лет, и люди с данным высшим образованием уже являются полноценной частью экономического общества. От них просто отказаться нельзя! — говорит Диких.



Он отмечает, что сегодняшние выпускники бакалавриата завтра на равных будут конкурировать на рынке труда с теми, кто получит «обычное» высшее образование (в том виде, как предполагает Фальков, с обучением от трех до пяти лет по базовой программе).



— Как и раньше с бакалаврами, рынку потребуется время (минимум 2–3 года), чтобы встроить выпускников новой системы образования в экономическую среду России. И тут тяжелее придется выпускникам, получающим «высшее» и «высшее специализированное» образование, нежели бакалаврам, — рассуждает Диких.



Как бы то ни было, все подводные камни реформы станут понятны, когда она стартует. Главное, чтобы потом, очертя голову, не пришлось реализовывать еще какую-нибудь систему высшего образования. Очень ведь любят в России снести всё до основания. А затем построить, как было.



А вас устраивает существующая система образования? Да, уже оставили бы всё как есть Нет, давно пора вернуться к советской системе образования, когда люди сразу получали диплом специалиста