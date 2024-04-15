Толпа на входе и в гардеробе: студенты НГТУ выстроились на улице в очередь, чтобы зайти в корпус — видео

Утром, 15 апреля, в Новосибирске студенты НГТУ НЭТИ выстроились в очередь на улице, чтобы зайти в учебный корпус №6.
— Усилили меры безопасности и поставили рамку на входе в корпус, в котором 11 этажей и несколько факультетов. Это привело к столпотворению, вход в этот корпус один, но есть вариант пройти через другие корпусы, — рассказал НГС один из студентов.
Очередь из учеников читатель НГС заметил сегодня примерно в 10 утра.
В пресс-службе НГТУ подтвердили НГС, что в рамках законодательства по обеспечению мер безопасности на территории университета в апреле входные группы оборудовали металлодетекторами. Это одна из мер, которую администрация учебного заведения предприняла для безопасности студентов, преподавателей и посетителей вуза.
— В настоящее время в связи с нововведением возникают сложности со скоростью прохождения контроля. Для их устранения администрация университета корректирует регламенты прохождения контроля, чтобы оно было более быстрым для студентов и сотрудников, в том числе прорабатываются зоны комфортного ожидания внутри вуза, — объяснили в пресс-службе.
Кроме того, по словам ученика, студентам запретили оставлять верхнюю одежду в коридорах на оборудованных вешалках, теперь все должны сдавать вещи в гардероб. Сотрудники деканата факультета бизнеса строго следят за тем, чтобы одежду не оставляли в коридоре, например, собирают вещи и говорят студентам приходить в деканат забирать их. В пресс-службе отметили, что режим и регламент работы гардеробов не менялись.
В прошлом году студенты СГУПСа возмущались приказом ректора об уборке территории. В документе было указано, что для субботника необходимо выделить по 20 студентов с факультета. Обучающиеся уверяли, что отказаться от уборки нельзя, и злились, что платят за обучение, а подметать приходится им.