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«Не все мальчики интересуются рецептами и строением куриного яйца»: родителей челябинских школьников возмутили совместные уроки технологии

Что об этом говорят в школе и министерстве образования

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Некоторые родители считают, что шить и готовить — это не для мальчишек. Согласны?

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Маму пятиклассника школы № 6 Челябинска возмутили совместные уроки технологии. По словам женщины, ее сыну неинтересны темы «для девочек». Но уроки труда без гендерного деления есть уже в нескольких школах Челябинска, а в Минобре и вовсе говорят, что за ними будущее. Подробности — в материале наших коллег из 74.RU.

«Стимула учиться нет»

— У мальчиков нет уроков технологии, вернее, занятия у них ведет учитель технологии вместе с девочками, — говорит мама школьника. — Не все мальчики интересуются рецептами и строением куриного яйца. Стимула и желания учиться у них нет, а им еще и двойки ставят! На занятии они что-то под диктовку конспектируют, например строение яйца, что-то еще, а в «Сетевом городе» написано, что они мерки снимают.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе СОШ № 6 Нина Слесарева объяснила, проблема временная, пока в школе нет второго педагога технологии.

— У нас нет возможности делить классы на группы, потому что нет второго учителя с самого начала учебного года, наши поиски пока никаких результатов не дают, — посетовала она. — Вот сейчас появился человек, начал оформлять справку о несудимости, мы прямо боимся дышать, ждем его. Если он придет, мы обязательно поделим классы, потому что по программе у нас предусмотрено раздельное обучение. А пока на технологии ребята не готовят и не шьют, они проходят общие темы.

Мама другого пятиклассника, учащегося в лицее № 67, рассказала, что у них тоже смешанные группы, но не из-за нехватки учителя: так построена программа. Она призналась, что ей это даже нравится.

— У них класс поделен на две смешанные группы — одна полгода учила строение яйца, изучала крупы, варила гарниры и пробовала шить, а другая — занималась чертежами и какими-то досками. Ведут эти предметы разные педагоги. Через полгода группы поменялись, — поделилась мама школьника. — Меня вполне устраивает, что сын учится жарить-парить и держать в руках иголку — полезные навыки, в жизни пригодятся. Кстати, сам он был вполне доволен, что мог учиться готовить, как знаменитые шеф-повары. Дальше ему предстоит изучать более «мальчуковые» навыки — тоже важно. Всестороннее развитие.

«Без гендерного деления»

В Министерстве образования Челябинской области говорят, что деление учеников на уроке технологии на мальчиков и девочек вовсе не обязательно, и подтвердили, что в некоторых школах предмет уже преподают в смешанных группах.

— Все обучающиеся должны изучать каждый из разделов инвариантных модулей без гендерного разделения, что позволяет обеспечить единый образовательный уровень обучающихся по данному предмету, — прокомментировали в пресс-службе министерства. — Вместе с тем деление классов может происходить при наличии необходимых материально-технических условий, например помещений и оборудования.

Более того, сейчас активно обсуждается вопрос возвращения в школьную программу с 1 сентября уроков труда, по сути, они заменят сегодняшние уроки технологии, но вместе с этим программу предмета планируется расширить, например, помимо традиционных шитья, готовки, обработки древесины включить модули по робототехнике, 3D-моделированию, компьютерной графике и черчению, а в некоторых школах могут появиться даже блоки по животноводству и растениеводству. При этом решение о делении классов на уроках труда на мальчиков и девочек или смешанные группы, как и сейчас, планируется оставить за школой, но главный посыл — научить готовить, шить, чертить работать с деревом или 3D-принтером всех — и мальчиков, и девочек. Расчет, конечно, идет на привлечение интереса у детей к рабочим специальностям, но и просто во взрослой жизни эти навыки лишними не будут.

Такие модули Минпрос РФ предлагает для будущих уроков труда, которые введут в школах с 1 сентября 2024 года

Такие модули Минпрос РФ предлагает для будущих уроков труда, которые введут в школах с 1 сентября 2024 года

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Урок трудаТехнологияШколаМинистерство образования
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