«Не все мальчики интересуются рецептами и строением куриного яйца»: родителей челябинских школьников возмутили совместные уроки технологии

Маму пятиклассника школы
«Стимула учиться нет»
— У мальчиков нет уроков технологии, вернее, занятия у них ведет учитель технологии вместе с девочками, — говорит мама школьника. — Не все мальчики интересуются рецептами и строением куриного яйца. Стимула и желания учиться у них нет, а им еще и двойки ставят! На занятии они что-то под диктовку конспектируют, например строение яйца, что-то еще, а в «Сетевом городе» написано, что они мерки снимают.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе СОШ
— У нас нет возможности делить классы на группы, потому что нет второго учителя с самого начала учебного года, наши поиски пока никаких результатов не дают, — посетовала она. — Вот сейчас появился человек, начал оформлять справку о несудимости, мы прямо боимся дышать, ждем его. Если он придет, мы обязательно поделим классы, потому что по программе у нас предусмотрено раздельное обучение. А пока на технологии ребята не готовят и не шьют, они проходят общие темы.
Мама другого пятиклассника, учащегося в лицее
— У них класс поделен на две смешанные группы — одна полгода учила строение яйца, изучала крупы, варила гарниры и пробовала шить, а другая — занималась чертежами и какими-то досками. Ведут эти предметы разные педагоги. Через полгода группы поменялись, — поделилась мама школьника. — Меня вполне устраивает, что сын учится жарить-парить и держать в руках иголку — полезные навыки, в жизни пригодятся. Кстати, сам он был вполне доволен, что мог учиться готовить, как знаменитые шеф-повары. Дальше ему предстоит изучать более «мальчуковые» навыки — тоже важно. Всестороннее развитие.
«Без гендерного деления»
В Министерстве образования Челябинской области говорят, что деление учеников на уроке технологии на мальчиков и девочек вовсе не обязательно, и подтвердили, что в некоторых школах предмет уже преподают в смешанных группах.
— Все обучающиеся должны изучать каждый из разделов инвариантных модулей без гендерного разделения, что позволяет обеспечить единый образовательный уровень обучающихся по данному предмету, — прокомментировали в пресс-службе министерства. — Вместе с тем деление классов может происходить при наличии необходимых материально-технических условий, например помещений и оборудования.
Более того, сейчас активно обсуждается вопрос возвращения в школьную программу с 1 сентября уроков труда, по сути, они заменят сегодняшние уроки технологии, но вместе с этим программу предмета планируется расширить, например, помимо традиционных шитья, готовки, обработки древесины включить модули по робототехнике, 3D-моделированию, компьютерной графике и черчению, а в некоторых школах могут появиться даже блоки по животноводству и растениеводству. При этом решение о делении классов на уроках труда на мальчиков и девочек или смешанные группы, как и сейчас, планируется оставить за школой, но главный посыл — научить готовить, шить, чертить работать с деревом или 3D-принтером всех — и мальчиков, и девочек. Расчет, конечно, идет на привлечение интереса у детей к рабочим специальностям, но и просто во взрослой жизни эти навыки лишними не будут.