«Не все мальчики интересуются рецептами и строением куриного яйца»: родителей челябинских школьников возмутили совместные уроки технологии

— У нас нет возможности делить классы на группы, потому что нет второго учителя с самого начала учебного года, наши поиски пока никаких результатов не дают, — посетовала она. — Вот сейчас появился человек, начал оформлять справку о несудимости, мы прямо боимся дышать, ждем его. Если он придет, мы обязательно поделим классы, потому что по программе у нас предусмотрено раздельное обучение. А пока на технологии ребята не готовят и не шьют, они проходят общие темы.

Мама другого пятиклассника, учащегося в лицее № 67 , рассказала, что у них тоже смешанные группы, но не из-за нехватки учителя: так построена программа. Она призналась, что ей это даже нравится.