«В ближайшие годы не планируется»: мэрия Новосибирска объяснила, почему не будут реконструировать 87-летнюю школу

В мэрии Новосибирска объяснили, почему в городе не будут реконструировать здание школы №36, которому 87 лет. Оно находится на улице Авиастроителей, 10. Там собираются провести ремонт.
О поиске подрядчика, который выполнит работы, стало известно в конце января. Ранее здание школы №57, построенной в те же годы, что и №36, закрыли на реконструкцию. НГС обратился в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить, почему в случае со зданием на улице Авиастроителей, 10, проведут только капитальный ремонт. На вопрос в ответили в департаменте образования мэрии Новосибирска:
— Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2024–2025 год предусмотрены необходимые средства на выполнение капитального ремонта здания МАОУ СОШ № 36 по адресу: ул. Авиастроителей, д. 10. Проведение реконструкции здания общеобразовательного учреждения в рамках реализации вышеуказанной программы не предусмотрено.
В 2023–2024 учебном году в школе учится 783 ребенка. На время ремонта учеников 1–4 и 8–9 классов переведут в лицей №28. Ученики 5–7 и 10–11 классов будут ходить на уроки в школе №23.
— В связи с тем, что в 2024–2025 годах будет проведен капитальный ремонт здания МАОУ СОШ № 36, проведение реконструкции здания данного учреждения в ближайшие годы не планируется, — добавили в пресс-центер мэрии Новосибирска.
Здание должны отремонтировать в период с 1 июня 2024 года до 15 июля 2025 года.
После закрытия школы №57 на реконструкцию детей перевели в соседнюю 36-ю. Как здание справлялось с нагрузкой, читайте в репортаже НГС.