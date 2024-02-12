«В ближайшие годы не планируется»: мэрия Новосибирска объяснила, почему не будут реконструировать 87-летнюю школу

О поиске подрядчика, который выполнит работы, стало известно в конце января. Ранее здание школы №57, построенной в те же годы, что и №36, закрыли на реконструкцию. НГС обратился в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить, почему в случае со зданием на улице Авиастроителей, 10, проведут только капитальный ремонт. На вопрос в ответили в департаменте образования мэрии Новосибирска:

