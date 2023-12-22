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Коченевская автошкола не выпустила на экзамен почти 30 учеников — на ее сотрудницу завели уголовное дело

Люди отдали по 45 000 за обучение, после оказалось, что у автошколы просрочена образовательная программа

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По версии следствия, автошкола взяла с учеников деньги за обучение, но не смогла выпустить на экзамен в ГИБДД из-за просроченной образовательной программы

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На и. о. директора автошколы «Сибирь-авто» в Коченевском районе Новосибирской области, где почти 30 учеников не выпустили на экзамен в ГИБДД, завели уголовное дело. Об этом 22 декабря 2023 года сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

В конце октября НГС писал, что с февраля по июнь группа учеников прошла в автошколе обучение на права, включая теорию и практику. Согласно договору, копия которого есть в распоряжении редакции, всего курсы стоили по 45 000 рублей с ученика. По результатам обучения людям были выданы свидетельства о профессии водителя, но до экзамена в ГИБДД так и не дошло: учебное заведение неоднократно переносило его дату. В итоге одна из сотрудниц автошколы написала им сообщение о том, что экзамена не будет и что свидетельства аннулированы из-за нарушения сроков обучения. Люди обратились в полицию.

Позже в пресс-службе регионального ГИБДД НГС заявили, что у автошколы просрочена образовательная программа.

По версии следствия, с 2022 по 2023 год и. о. директора автошколы заключила с учениками договоры на обучение по категории «В» на сумму больше 1,3 миллиона рублей. Ее обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

— Подозреваемая заведомо знала, что люди к экзаменам допущены не будут, поскольку автошкола не имела права оказывать образовательные услуги, — предполагают в Следственном комитете и прокуратуре НСО.

Ранее сибиряк заплатил 45 тысяч другой автошколе, но остался без практики — учебное заведение не торопилось возвращать деньги.

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Новосибирская областьАвтошколаУголовное дело
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