Коченевская автошкола не выпустила на экзамен почти 30 учеников — на ее сотрудницу завели уголовное дело

В конце октября НГС писал, что с февраля по июнь группа учеников прошла в автошколе обучение на права, включая теорию и практику. Согласно договору, копия которого есть в распоряжении редакции, всего курсы стоили по 45 000 рублей с ученика. По результатам обучения людям были выданы свидетельства о профессии водителя, но до экзамена в ГИБДД так и не дошло: учебное заведение неоднократно переносило его дату. В итоге одна из сотрудниц автошколы написала им сообщение о том, что экзамена не будет и что свидетельства аннулированы из-за нарушения сроков обучения. Люди обратились в полицию.