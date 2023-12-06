Школьникам запретили пользоваться мобильниками на уроках

— По итогам нашего обсуждения мы с вами пришли к выводу, что необходимо более точно сформулировать эту норму. Мы это сделали. Теперь она выглядит так: ученики не пользуются на уроках средствами радиотелефонной связи. Исключение сделано только для случаев угрозы жизни и здоровью обучающихся или работников организации, а также иных экстренных случаев, — заявила Казакова.