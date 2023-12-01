Сибирячка решила вернуться на родину после путешествия на Алтай: она уехала из Германии в села под Тогучином

Гражданка Германии решила перехать в Россию по программе переселения: она выбрала село Юрты Тогучинского района в Новосибирской области. Именно там Ирина когда-то родилась.
Женщина 20 лет жила за рубежом, вернуться в Россию, ее вдохновила поездка на Алтай. По информации пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, Ирина прожила в Буготаке прожила до 2003 года. У женщины родились двое детей. Ирина получила российское образование и мечтала вернуться в Россию, чтобы дети учились здесь.
— Туристическая поездка на Алтай стала переломным моментом в принятии решения о возвращении в Россию, — рассказали в МВД.
Ирина обратилась заявлением об участии в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в соотечественников в Россию. В августе Ирина с 12-летней дочерью и 8-летним сыном приехали в Новосибирскую область в качестве участников госпрограммы.
— Теперь исполнилось желание не только вернуться в Россию, но и жить в своём доме. Ирина с детьми проживают в селе Юрты Тогучинского района Новосибирской области, проходит обучение для будущего места работы, — сообщили в пресс-службе МВД по НСО.
Дочь Ирины учится в седьмом классе, сын — во втором.
В августе стало известно, что в Новосибирск переехала скрипачка Каирского оперного театра, уроженка Кишенева. Женщина и ее семья получили гражданство.