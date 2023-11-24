Имеет ли право педагог на личную жизнь, а родители — на скандалы в школе: интервью с народным учителем России

В отношении личной жизни педагога, имеет ли он на нее право. Понимаете, учитель — это такая особая профессия. Ты не можешь быть в школе одним человеком, а после у тебя наступает совершенно другая жизнь, работа моделью или в ночном клубе. Учитель — такой человек, что он всегда на виду, у него особая миссия.

Я тоже читала о девушке из Ишима, мне очень жалко было этого молодого специалиста. Но в том плане, что, получив педагогическую специальность и придя работать в школу, у этого молодого учителя было совершенно не сформировано чувство вкуса. Ну что такое модель? Это на самом деле не так плохо, но важно, что она показывает. Когда я увидела, в каком виде она как модель себя показывает, не хочу ее обидеть, но, с моей точки зрения, это было крайне вульгарно.