Дело о халатности сотрудников новосибирской гимназии прекратили — ранее там была забастовка учеников

— Орган следствия приходит к выводу об отсутствии события преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ или иного преступления в действиях сотрудников «Гимназии № 10 », — говорится в постановлении о прекращении уголовного одела. В документе также говорится о том, что директор гимназии Ольга Шойдина уволилась по собственном желанию, ее место заняла О. Д. Рукина .

