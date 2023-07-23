Дело о халатности сотрудников новосибирской гимназии прекратили — ранее там была забастовка учеников

Следственный комитет пришел к выводу об отсутствии халатности в действиях сотрудников лицея
— Орган следствия приходит к выводу об отсутствии события преступления, предусмотренного
Весной этого года гимназия
Забастовке предшествовала травма одного из детей: ребенок получил тяжкий вред здоровью, играя на снежном холме на территории гимназии
В отношении классного руководителя в октябре 2022 года СК возбудил уголовное дело (оставление в опасности).
В июне классный руководитель бастовавшего класса. Наталья Браткова выиграла спор в суде первой инстанции у Светланы Маниной по иску о защите чести и достоинства. Бизнесменше предстоит заплатить педагогу
В ходе забастовки в школе сменился директор — им стала Ольга Голик, а бастовавшие добились своего требования: им создали новый учебный класс