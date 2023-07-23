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Дело о халатности сотрудников новосибирской гимназии прекратили — ранее там была забастовка учеников

Подводим итоги самого громкого школьного скандала в Новосибирске 2023 года

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Противостояние учительницы и предпринимательницы вылилось в уголовное дело, иск о защите чести и достоинства, увольнение директора и создание нового класса

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Следственный комитет пришел к выводу об отсутствии халатности в действиях сотрудников лицея № 10 в Новосибирске. Уголовное дело прекращено, копия постановления есть в распоряжении НГС.

— Орган следствия приходит к выводу об отсутствии события преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ или иного преступления в действиях сотрудников «Гимназии № 10», — говорится в постановлении о прекращении уголовного одела. В документе также говорится о том, что директор гимназии Ольга Шойдина уволилась по собственном желанию, ее место заняла О. Д. Рукина.

Весной этого года гимназия № 10 стала широко известна забастовкой 3-го «А» класса, начавшейся 17 апреля 2023 года. Таким образом родители учеников встали на защиту своего классного руководителя Натальи Братковой, с которой конфликтовала мама одной из учениц — известная предпринимательница Светлана Манина.

Забастовке предшествовала травма одного из детей: ребенок получил тяжкий вред здоровью, играя на снежном холме на территории гимназии № 10. Родитель обвинила в случившемся школу и ее руководство, а педагоги рассказали, как Светлана Манина завалила жалобами учебное заведение.

В отношении классного руководителя в октябре 2022 года СК возбудил уголовное дело (оставление в опасности). 28 апреля 2023 года материалы по последственности передали в МВД (копия соответствующего документа есть в распоряжении НГС). Расследование этого дела еще не закончено.

В июне классный руководитель бастовавшего класса. Наталья Браткова выиграла спор в суде первой инстанции у Светланы Маниной по иску о защите чести и достоинства. Бизнесменше предстоит заплатить педагогу 100 000 рублей. 23 июля Манина заявила НГС, что подала апелляционную жалобу на это решение.

В ходе забастовки в школе сменился директор — им стала Ольга Голик, а бастовавшие добились своего требования: им создали новый учебный класс 4-й «Д» с их прежним преподавателем, куда в новом учебном году планируется перевести всех учеников, кроме ребенка Маниной.

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Светлана МанинаЗабастовкаОбразование
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