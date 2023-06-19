НГУ заявил, что арестованная по делу «Весны»* сибирячка была студенткой другого вуза

Задержанная по делу о запрещенном в России движении «Весна»* Анна Архипова на момент ареста не являлась студенткой Новосибирского государственного университета (НГУ). Ее отчислили еще в 2018 году, сообщили в пресс-службе вуза. Ранее о том, что сибирячка была студенткой НГУ, сообщал источник НГС в силовых структурах.
— Она была отчислена за неуспеваемость. После НГУ она являлась студенткой другого вуза, — отметили в пресс-службе.
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* В октябре 2022 года Минюст внес движение «Весна» в список иностранных агентов. В декабре 2022 года городской суд Санкт-Петербурга признал движение экстремистским и запретил его деятельность на территории Российской Федерации.
Ранее суд оштрафовал студента НГТУ, который взломал сайт университета и слил ответы на тесты в социальных сетях.