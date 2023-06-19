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НГУ заявил, что арестованная по делу «Весны»* сибирячка была студенткой другого вуза

Анну Архипову отчислили несколько лет назад

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Архипова покинула НГУ в 2018 году

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Задержанная по делу о запрещенном в России движении «Весна»* Анна Архипова на момент ареста не являлась студенткой Новосибирского государственного университета (НГУ). Ее отчислили еще в 2018 году, сообщили в пресс-службе вуза. Ранее о том, что сибирячка была студенткой НГУ, сообщал источник НГС в силовых структурах.

— Она была отчислена за неуспеваемость. После НГУ она являлась студенткой другого вуза, — отметили в пресс-службе.

О задержании 26-летней сибирячки стало известно 8 июня. Анну Архипову задержали в Новосибирске и этапировали в Москву. По версии следствия, она руководила «медиаотделом» запрещенной в России организации «Весна»*.

Женщину обвинили по четырем статьям Уголовного кодекса: в публичных призывах к действиям против безопасности государства (ч. 2 ст. 280.4 УК РФ), в реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), в руководстве экстремистским сообществом и вербовке новых активистов (ч. 1, 2 ст. 282.1 УК РФ), а также в распространении фейков о Вооруженных силах РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Басманный суд Москвы отправил Архипову в СИЗО до 5 августа. Кроме нее обвиняемыми по делу проходят еще пять человек — из Санкт-Петербурга, Твери и Барнаула.

* В октябре 2022 года Минюст внес движение «Весна» в список иностранных агентов. В декабре 2022 года городской суд Санкт-Петербурга признал движение экстремистским и запретил его деятельность на территории Российской Федерации.

Ранее суд оштрафовал студента НГТУ, который взломал сайт университета и слил ответы на тесты в социальных сетях.

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