НГУ заявил, что арестованная по делу «Весны»* сибирячка была студенткой другого вуза

Задержанная по делу о запрещенном в России движении «Весна»* Анна Архипова на момент ареста не являлась студенткой Новосибирского государственного университета (НГУ). Ее отчислили еще в 2018 году, сообщили в пресс-службе вуза. Ранее о том, что сибирячка была студенткой НГУ, сообщал источник НГС в силовых структурах.

