Новосибирскую студентку отправили в СИЗО из-за дела о запрещенном в РФ движении «Весна»*

Басманный районный суд Москвы заключил в СИЗО до 5 августа 26-летнюю студентку НГУ по делу о запрещенной в РФ организации «Весна*». Среди арестованных ещё пять человек из трёх городов России.
— Суд удовлетворил ходатайства и избрал в отношении Ксенжепольского Я.А., Затеева Е.А., Хорошенина В.А., Архиповой А.Н., Синельникова П.Н., Неустроева В.П. меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 августа 2023 года. В удовлетворении ходатайств обвиняемых и стороны защиты об избрании обвиняемым иной меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, отказано, - сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.
По версии следователей, студентка Анна Архипова из Новосибирска руководила «медиаотделом» организации. В результате её заподозрили в преступлениях сразу по четырем статьям Уголовного кодекса — за призывы к действиям против безопасности государства (ч. 2 ст. 280.4 УК РФ), за реабилитацию нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), за руководство экстремистским сообществом и вербовку новых активистов (ч.1,2 ст. 282.1 УК РФ), а также за распространение фейков о Вооружённых силах РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).
«РИА-Новости» сообщали, что задержание активистов «Весны»* прошло сразу в четырёх городах России — Санкт-Петербурге, Твери, Барнауле и Новосибирске. Всех фигурантов доставили в Главное следственное управление СК в Москве.
Ранее редакция НГС показала видео, как проходило задержание сибирячки по делу «Весны»*.
* В октябре 2022 года Минюст внес движение «Весна» в список иностранных агентов. В декабре 2022 года Городской суд Санкт-Петербурга признал движение экстремистским и запретил его деятельность на территории Российской Федерации.