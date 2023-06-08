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Студентку из Новосибирска арестовывают в Москве по делу активистов движения «Весна»* — показываем видео задержания

Ее подозревают в совершении преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса

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В квартиру студентки силовики заявились при поддержке бойцов СОБРа

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Сегодня, 8 июня, Басманный суд Москвы арестовывает активистов движения «Весна*», которое в России признано экстремистским. В суде сейчас шесть человек, одна из них — студентка из Новосибирска.

Источник НГС в силовых структурах сообщил, что по делу подозреваемой проходит студентка НГУ 26-летняя Анна А. Она, как полагают силовики, руководила «медиаотделом» запрещенной организации. На момент публикации пресс-служба суда не отвечала на звонки журналистов.

Женщину подозревают в совершении ряда преступлений: публичных призывах к действиям против безопасности государства (ч. 2 ст. 280.4 УК РФ), реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), руководстве экстремистским сообществом и вербовке новых активистов (ч. 1,2 ст. 282.1 УК РФ), а также в распространении фейков о Вооруженных силах РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Женщину задержали в Новосибирске и отправили в Москву

Видео: источник НГС

Расследование дела продолжается.

Накануне РИА Новости сообщили об обысках у организаторов движения «Весна» в четырех городах России — Санкт-Петербурге, Твери, Барнауле и Новосибирске. Источник журналистов сообщил, что по делу были задержаны пять мужчин и одна женщина. Всех их доставили в главное следственное управление СК РФ.

* В октябре 2022 года Минюст внес движение «Весна» в список иностранных агентов. В декабре 2022 года Городской суд Санкт-Петербурга признал движение экстремистским и запретил его деятельность на территории Российской Федерации.

Ранее новосибирского электрика осудили за реабилитацию нацизма. Он оправдывал действия фашистов во время Великой Отечественной войны в соцсетях.

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