Студентку из Новосибирска арестовывают в Москве по делу активистов движения «Весна»* — показываем видео задержания

Сегодня, 8 июня, Басманный суд Москвы арестовывает активистов движения «Весна*», которое в России признано экстремистским. В суде сейчас шесть человек, одна из них — студентка из Новосибирска.
Источник НГС в силовых структурах сообщил, что по делу подозреваемой проходит студентка НГУ
Женщину подозревают в совершении ряда преступлений: публичных призывах к действиям против безопасности государства (
Расследование дела продолжается.
Накануне РИА Новости сообщили об обысках у организаторов движения «Весна» в четырех городах России — Санкт-Петербурге, Твери, Барнауле и Новосибирске. Источник журналистов сообщил, что по делу были задержаны пять мужчин и одна женщина. Всех их доставили в главное следственное управление СК РФ.
* В октябре 2022 года Минюст внес движение «Весна» в список иностранных агентов. В декабре 2022 года Городской суд Санкт-Петербурга признал движение экстремистским и запретил его деятельность на территории Российской Федерации.
Ранее новосибирского электрика осудили за реабилитацию нацизма. Он оправдывал действия фашистов во время Великой Отечественной войны в соцсетях.