Новосибирский электрик получил наказание за реабилитацию нацизма

В Новосибирском областном суде огласили приговор по делу 42-летнего электрика. Силовики называют мужчину «сторонником праворадикальной идеологии», его обвинили в публичной реабилитации нацизма (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ).
По версии следствия, в апреле 2021 года электрик опубликовал на своей странице «ВКонтакте» «ложную информацию» о СССР во время Второй мировой войны, а также оправдал военные преступления фашистов.
— Приговором Новосибирского областного суда электрик осужден к лишению свободы в виде 2 лет условно, 1 году испытательного срока и 1 году запрета на занятие деятельностью, связанной с интернетом, — сообщили в суде.
Приговор в законную силу не вступил.
В мае Ленинский суд приговорил заключенного, который создал в колонии ячейку запрещенного в России арестантского движения. Он требовал пополнять «воровской общак» и не подчиняться указаниям администрации.