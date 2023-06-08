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Новосибирский электрик получил наказание за реабилитацию нацизма

Мужчина выкладывал свои размышления в соцсетях

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Мужчина получил условный срок

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В Новосибирском областном суде огласили приговор по делу 42-летнего электрика. Силовики называют мужчину «сторонником праворадикальной идеологии», его обвинили в публичной реабилитации нацизма (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ).

По версии следствия, в апреле 2021 года электрик опубликовал на своей странице «ВКонтакте» «ложную информацию» о СССР во время Второй мировой войны, а также оправдал военные преступления фашистов.

— Приговором Новосибирского областного суда электрик осужден к лишению свободы в виде 2 лет условно, 1 году испытательного срока и 1 году запрета на занятие деятельностью, связанной с интернетом, — сообщили в суде.

Приговор в законную силу не вступил.

В мае Ленинский суд приговорил заключенного, который создал в колонии ячейку запрещенного в России арестантского движения. Он требовал пополнять «воровской общак» и не подчиняться указаниям администрации.

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