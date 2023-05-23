Требовал пополнять «воровской общак»: уголовник получил новый срок за экстремизм в колонии

По информации Венгеровского районного суда, где прежде судили Николая Шунько, подсудимый — арестант со стажем. За его плечами несколько судимостей за кражи и грабежи. Несколько лет назад после освобождения мужчина устроил пьяное ДТП, в котором серьезно пострадал пассажир, а затем избил металлическим совком свою сожительницу. В 2019 году его осудили на 3 года колонии строгого режима, где он, по версии силовиков, развернул деятельность запрещенного движения АУЕ*.

