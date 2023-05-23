Требовал пополнять «воровской общак»: уголовник получил новый срок за экстремизм в колонии

Сегодня, 23 мая, Ленинский районный суд Новосибирска огласил приговор 40-летнему Николаю Шунько. Его признали виновным в экстремизме и вовлечении в нелегальную деятельность осужденных новосибирской колонии (ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ).
По информации Венгеровского районного суда, где прежде судили Николая Шунько, подсудимый — арестант со стажем. За его плечами несколько судимостей за кражи и грабежи. Несколько лет назад после освобождения мужчина устроил пьяное ДТП, в котором серьезно пострадал пассажир, а затем избил металлическим совком свою сожительницу. В 2019 году его осудили на 3 года колонии строгого режима, где он, по версии силовиков, развернул деятельность запрещенного движения АУЕ*.
— Шунько Н. А., отбывающий наказание в ФКУ ИК-2, организовал создание в колонии экстремистской ячейки АУЕ* в целях противодействия законным требованиям администрации колонии, — сообщили в новосибирском управлении ФСБ.
По словам силовиков, Шунько постоянно требовал с заключенных пополнения «воровского общака», с некоторых вымогал деньги. В мае 2022 года на него завели уголовное дело об экстремизме, но он продолжил пропагандировать «воровские идеи» и вербовать новых членов движения. В ноябре того же года на Шунько завели второе уголовное дело.
Судья Ярослава Корнева огласила только вводную и резолютивную часть приговора, то есть без подробностей, как именно действовал в колонии организатор движения АУЕ*. Шунько признали виновным.
— Назначить Шунько Николаю Андреевичу наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, — прозвучало решение суда.
Приговор в законную силу не вступил.
В конце прошлого года в Новосибирске осудили пятерых подростков, которые избили фанатов аниме на Михайловской набережной. После задержания силовики заявляли, что обезвредили адептов запрещенного в России движения АУЕ*, но в процессе расследования обвинение не устояло.
* Движение «Арестантский уклад един» (АУЕ) — деятельность запрещена на территории РФ в 2020 году.