Студент НГТУ взломал сайт и слил ответы на тесты — как его наказали

Студент Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) Артем Асачьев взломал сайт университета и слил ответы на тесты в социальных сетях. Суд назначил ему штраф в 10 тысяч рублей.
Как сообщили на сайте Ленинского районного суда, Артем с
Студента обвиняли по части 1 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации), суд решил прекратить уголовное дело и назначить студенту штраф в 10 тысяч рублей.
Недавно мы писали о том, что пассажир поезда Москва — Улан-Удэ запнулся о порог, выходя из туалета, и упал. За полученные травмы житель Новосибирска отсудил 300 тысяч рублей у РЖД.