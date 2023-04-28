СЕЙЧАС +11°С
Пробки 5/10
usd 81.56
eur 90.20
Тема дняВ Толмачево появился магазин Putin Team
Все новости
Все новости

Студент НГТУ взломал сайт и слил ответы на тесты — как его наказали

Обучающийся использовал программу с базами данных

2 575

Суд назначил обучающемуся штраф

Поделиться

Студент Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) Артем Асачьев взломал сайт университета и слил ответы на тесты в социальных сетях. Суд назначил ему штраф в 10 тысяч рублей.

Как сообщили на сайте Ленинского районного суда, Артем с 2 января 2022 года по 17 марта 2023 года с помощью своего ноутбука и программы для работы с базами данных взломал сайт НГТУ. После чего студент перенес информацию студентов и сотрудников в свой ноутбук. Артем Асачьев получил из базы данных ответы на тестовые задания университета, которые опубликовал в социальных сетях.

Студента обвиняли по части 1 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации), суд решил прекратить уголовное дело и назначить студенту штраф в 10 тысяч рублей.

Недавно мы писали о том, что пассажир поезда Москва — Улан-Удэ запнулся о порог, выходя из туалета, и упал. За полученные травмы житель Новосибирска отсудил 300 тысяч рублей у РЖД.

СудНГТУСтудентОтветыТестДанныеУниверситет
  • ЛАЙК4
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter