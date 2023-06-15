Результаты ОГЭ по русскому опубликовали со сбоем — новосибирским школьникам придется ждать новых

Первая публикация результатов ОГЭ по русскому языку в Новосибирской области признана недействительной из-за технического сбоя. Об этом 15 июня сообщил Новосибирский институт мониторинга и развития образования.
— В связи с выявленным техническим сбоем при публикации результатов ОГЭ по русскому языку будет произведена повторная выдача протоколов с результатами в образовательные организации, муниципальные органы управления образованием, а также будут обновлены данные на электронном сервисе демонстрации результатов ГИА-9, — сообщили в НИМРО.
В институте пообещали предоставить дополнительную информацию об официальной дате объявления результатов и сроках подачи апелляций на официальном сайте НИМРО.
Ранее НГС подготовил ключевую информацию об ЕГЭ и ОГЭ в картинках.