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Результаты ОГЭ по русскому опубликовали со сбоем — новосибирским школьникам придется ждать новых

Первая версия протоколов признана недействительной

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Дата объявления корректных результатов ОГЭ пока неизвестна

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Первая публикация результатов ОГЭ по русскому языку в Новосибирской области признана недействительной из-за технического сбоя. Об этом 15 июня сообщил Новосибирский институт мониторинга и развития образования.

— В связи с выявленным техническим сбоем при публикации результатов ОГЭ по русскому языку будет произведена повторная выдача протоколов с результатами в образовательные организации, муниципальные органы управления образованием, а также будут обновлены данные на электронном сервисе демонстрации результатов ГИА-9, — сообщили в НИМРО.

В институте пообещали предоставить дополнительную информацию об официальной дате объявления результатов и сроках подачи апелляций на официальном сайте НИМРО.

Ранее НГС подготовил ключевую информацию об ЕГЭ и ОГЭ в картинках.

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