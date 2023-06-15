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Сергей Чернышов* покинул административные должности в «Новоколледже» и «Новошколе»

Свое решение он связал с присвоением статуса иностранного агента

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Сергея Чернышова* внесли в реестр иноагентов в мае

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Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Чернышовым Сергеем Андреевичем либо касается деятельности иностранного агента Чернышова Сергея Андреевича

Бывший директор частного новосибирского «Новоколледжа» Сергей Чернышов*, которого недавно внесли в реестр иноагентов, покинул должности в «Новоколледже» и «Новошколе». Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Как следует из поста, Чернышов* также перестал быть учредителем в организациях. Они переходят под управление действующих сотрудников.

Свое решение он связал с присвоением ему статуса иноагента, который, по словам Чернышова*, фактически является дискриминационным для работы в российском образовании. Так он хочет обезопасить работу школы и колледжа. По его словам, на этой неделе утверждены новые руководители в школе и в управляющей компании — ими стали действующие сотрудники учреждений.

Сергей Чернышов* продолжит работать над своим проектом частного университета имени Ядринцева.

В конце апреля Совет отцов Новосибирской области потребовал закрытия частных учебных учреждений в Новосибирске: «Новошколы» и «Новоколледжа». У общественной организации появился ряд вопросов к организации учебного процесса.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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