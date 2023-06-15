Сергей Чернышов* покинул административные должности в «Новоколледже» и «Новошколе»

Бывший директор частного новосибирского «Новоколледжа» Сергей Чернышов*, которого недавно внесли в реестр иноагентов, покинул должности в «Новоколледже» и «Новошколе». Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».
Как следует из поста, Чернышов* также перестал быть учредителем в организациях. Они переходят под управление действующих сотрудников.
Свое решение он связал с присвоением ему статуса иноагента, который, по словам Чернышова*, фактически является дискриминационным для работы в российском образовании. Так он хочет обезопасить работу школы и колледжа. По его словам, на этой неделе утверждены новые руководители в школе и в управляющей компании — ими стали действующие сотрудники учреждений.
Сергей Чернышов* продолжит работать над своим проектом частного университета имени Ядринцева.
В конце апреля Совет отцов Новосибирской области потребовал закрытия частных учебных учреждений в Новосибирске: «Новошколы» и «Новоколледжа». У общественной организации появился ряд вопросов к организации учебного процесса.
* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.