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Стали известны даты последних звонков и начала экзаменов в школах Новосибирска

Последние звонки пройдут в обычном режиме

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После последних звонков ученики будут сдавать экзамены

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Стало известно, когда в школах Новосибирска прозвенит последний звонок. Об этом НГС сообщили в мэрии города.

— В соответствии с приказом Министерства образования Новосибирской области 23, 24, 25, 26 мая 2023 года в школах города пройдут торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года, прозвучат последние звонки.

С 24 мая начинается основной этап государственной итоговой аттестации (ГИА) для учеников 9-х классов. В этот день школьники будут сдавать экзамен по истории, физике и биологии. Завершится ГИА по всем предметам 1 июля. Обязательными экзаменами являются русский язык, который пройдет 6 июня, и математика, ее будут сдавать 9 июня.

Первый единый государственный экзамен (ЕГЭ) для учеников 11-х классов состоится 26 мая по географии, литературе и химии. Завершится ЕГЭ 1 июля. Для выпускников обязательными предметами для сдачи экзамена также являются русский язык, который пройдет 29 мая, и математика — 1 июня.

В прошлом году разрешили проводить последние звонки в очном режиме. В более ранние даты они проводятся по решению директора школы, который исходит из эпидобстановки. Корреспонденты НГС побывали на последнем звонке в гимназии № 16 «Французская» и посмотрел, как прошел важный день для школьников.

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