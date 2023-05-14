Стали известны даты последних звонков и начала экзаменов в школах Новосибирска

Стало известно, когда в школах Новосибирска прозвенит последний звонок. Об этом НГС сообщили в мэрии города.
— В соответствии с приказом Министерства образования Новосибирской области 23, 24, 25,
С 24 мая начинается основной этап государственной итоговой аттестации (ГИА) для учеников
Первый единый государственный экзамен (ЕГЭ) для учеников
В прошлом году разрешили проводить последние звонки в очном режиме. В более ранние даты они проводятся по решению директора школы, который исходит из эпидобстановки. Корреспонденты НГС побывали на последнем звонке в гимназии