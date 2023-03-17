«Ну что вы, нерусские, что ли?»: как школьников заставляли вскидывать руку под песню «Я русский»

— Сейчас это не говорит нисколько о вашей национальности. Смысл в том, что он — гражданин Российской Федерации, коими вы все являетесь, я надеюсь, — сказала женщина.



Школьники ее рвения не разделяли. Это разозлило агитаторшу.



— Ну что вы все вообще, не русские, что ли (в этот момент один из школьников ответил нет. — Прим. ред.)? Я понимаю, что кто-то нерусский, но граждане или нет? Нет? Лучше тогда эмигрировать, — с ухмылкой добавила женщина.



Некоторые ребята продолжили бойкотировать призыв поднять руку.

