«Ну что вы, нерусские, что ли?»: как школьников заставляли вскидывать руку под песню «Я русский»

В одной из казанских школ детей заставляли репетировать песню певца Shaman'а «Я русский» и поднимать руку. Видео с мероприятия появилось в материале студенческого издания DOXA, посвященном подготовке школ к
Учеников собрали в актовом зале. Перед ними выступала, предположительно, педагог, которая эмоционально призывала «просто наверх поднять руку». Это действие совпадало со строчками припева: «Я русский, я иду до конца».
— Сейчас это не говорит нисколько о вашей национальности. Смысл в том, что он — гражданин Российской Федерации, коими вы все являетесь, я надеюсь, — сказала женщина.
Школьники ее рвения не разделяли. Это разозлило агитаторшу.
— Ну что вы все вообще, не русские, что ли (в этот момент один из школьников ответил нет. — Прим. ред.)? Я понимаю, что кто-то нерусский, но граждане или нет? Нет? Лучше тогда эмигрировать, — с ухмылкой добавила женщина.
Некоторые ребята продолжили бойкотировать призыв поднять руку.
— Что у нас, мало так патриотов здесь, да, сидит, оказывается? Поднимайте руки. Толчок должен быть в небо, в НАТО, — прокомментировала героиня ролика.
Номер школы, в которой проходило это мероприятие, не называется. Но, как стало известно корреспонденту 116.RU, речь идет о лицее
Вот, например, снимки из того же актового зала 186-го лицея. На фото — расширенный педсовет руководителей образовательных учреждений Казани. Снимки были сделаны в сентябре 2019 года.
Редакция 116.RU направила запрос в управление образования Казани. Оказалось, что творческий номер готовили для патриотического блока городского фестиваля «Большая перемена». Конкурс прошел на прошлой неделе, 10 марта, уточнили в управлении.
— Частью номера стала поддержка из зала учащимися школы, которые во время припева поднимали руку вверх. Это движение служило как прием усиления вокального номера. Никаких других смыслов и посылов не имело, — объяснили в управлении образования.
Там подчеркнули, что высказывания педагога во время репетиции «не были направлены на ущемление других национальностей».
— Тем не менее сотруднику было указано на необходимость внимательного отношения к данному вопросу, — добавили представители власти.
Кроме того, ситуацию прокомментировал и директор школы. По его словам, песню выбрали сами дети.
В беседе с журналистом 116.RU Азит Замалдинов сказал, что не знает, откуда в Сети появилось видео со школьниками.
— Это всё конкуренция. Без понятия, с чьей стороны. Номер подготовлен к городскому мероприятию «Большая перемена». Откуда это видео появилось, не знаю, у нас занимаются этим соответствующие органы. Без понятия. В ситуации разбираются. Сейчас идет конкурс, поэтому я не хотел что-либо говорить, — сказал Замалдинов.
Он добавил, что в номере используется песня Shaman'а «Я русский» — патриотическая песня. Директор объяснил, что один из блоков конкурса посвящен именно вопросу патриотического воспитания.
— Песню выбрали дети. Это популярный исполнитель. Никакой национальности, принадлежности и так далее здесь не имеется в виду, абсолютно, — заключил Азит Замалдинов.
Всероссийский конкурс «Большая перемена» проводится в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Минпросвещения и Минобрнауки РФ. Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Большая перемена» и Российское движение школьников.
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