«Даже у преступников есть возможность подать апелляцию»: зачем бизнесмен 15 раз сдавал ЕГЭ

— Два года было так, что меня сажали на экзамены вместе со школьниками. Меня даже узнавали, подходили, пытались консультацию небольшую взять. Понимаете, ужесточаются требования: например, когда я был школьником, то спокойно брал с собой воду и шоколадку, сейчас детей, бывает, не пропускают. И потому я, когда сдаю ЕГЭ вместе со школьниками, бросаю вызов пронести на экзамен воду и шоколадку. Считаю, что это их право. Четыре часа сидеть без воды и еды — очень сложно. Рособрнадзор в своих рекомендациях пишет, что никакой проблемы взять шоколадку нет, но на самом деле всё не так. И я это прочувствовал на себе. В 2022 году я пошел на экзамен с двумя плитками шоколадки и бутылкой воды, хотел поставить эксперимент, насколько возможно пронести их в кабинет. Пришел в школу. Там была очень сложная система проверки на всех уровнях: сначала охранник говорил «нет, нельзя», приходилось объяснять и ссылаться на законы, меня пустили в здание, но на первом этаже снова остановили, нужно было опять настаивать на своем, потом на втором этаже оказалась еще одна процедура проверки, где просили убрать воду с шоколадом и подзывали главного по этажу. В итоге я всё же доказал, что правилами ЕГЭ шоколад и вода не запрещаются. И всем, кто был в моей аудитории тогда, разрешили их пронести в кабинет, — вспоминает Виктор. — Вообще считаю своей миссией отстаивать права детей. И всегда их самих учу этому.