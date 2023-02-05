«Даже у преступников есть возможность подать апелляцию»: зачем бизнесмен 15 раз сдавал ЕГЭ

Бизнесмену Виктору Медведеву из Тюмени 29 лет, но это не мешает ему каждый год сдавать ЕГЭ. Иногда он садится за парты вместе с детьми, а однажды был случай, когда ради него одного в школе организовали проведение экзамена и в пустое здание созвали сотрудников учреждения. Проверяет свои силы он ради собственного удовольствия и чтобы оставаться в форме. Пока на его счету 15 пройденных ЕГЭ, 6 из которых он сдал на 100 баллов. В интервью 72.RU Виктор рассказал, как добиться самого высокого балла, про помощь девушке, которая обогнала сына Дмитрия Медведева (того самого) в рейтинге при поступлении в престижный вуз, и зачем он отстаивает права школьников.
Придумал свою методику обучения и протестировал ее на учительнице
Свою способность к обучаемости Виктор обнаружил еще в подростковом возрасте. Тогда он и начал помогать сверстникам с учебой по Skype. А в 17 лет он подумал, что пора самому себя обеспечивать, и организовал платные курсы. Он учился в техническом лицее при Нефтегазовом университете, но мечтал поступить на юридический факультет и потому очень много учился. Он попал на бюджетное место, а потом, оглянувшись, понял, что накопил серьезную базу, которая сможет помочь сдать ЕГЭ по истории и обществознанию другим ребятам.
— Мне показалось странным дать пропасть своим накопленным материалам, тетрадкам и так далее. Я собрал группу, придумал методику обучения. А еще я был первым, кто придумал штрафы для школьников, которые не готовятся к ЕГЭ. Многие думали, как так? Но это реально работает, ребята были замотивированы. Цель не в выручке, это инструмент мотивации ученика, — рассказывает Виктор. — В первый же год, как я начал готовить к ЕГЭ, у меня вышел один стобалльник. Это на самом деле редкое явление. На следующий год — еще один. Я решил проверить, это моя методика сработала или заслуга самих учеников и их школьных учителей. И я пошел в лицей к учительнице. Показал ей свои наработки. Она по ним готовилась к экзамену и тоже сдала на очень хороший результат.
Секрет успеха ЕГЭ, как выяснил Виктор, в том, чтобы выработать систему занятий, решать задания (хоть и несложные) каждый день и идти маленькими шагами к большой победе. А для мотивации — придумать себе какую-то значимую награду.
Как ученица тюменца обошла в рейтинге сына экс-президента России
В 2013 году к Виктору обратилась девушка из Москвы, которая призналась, что мечтает поступить в МГИМО, но там для зачисления требовались самые высокие проходные баллы. Наш герой согласился попробовать подготовить абитуриентку и, узнав, что туда же собирается подавать документы сын бывшего президента России Дмитрия Медведева, предложил девушке поставить цель — обогнать его в рейтинге.
— Мы поставили такую негласную цель, чтобы получить баллы выше, чем у сына Медведева. В итоге она была пятой в рейтинге, а он, по-моему, восьмым. То есть мы обогнали сына Медведева. Для нас это была победа, — с улыбкой на лице говорит Виктор.
«Считаю своей миссией отстаивать права детей»
Так тюменец организовал свою онлайн-школу. Но даже заняв роль ее директора, не стал бросать ЕГЭ, напротив, он начал чаще ходить сдавать экзамены. Это помогает ему не только оставаться в форме, но и понимать слабые места системы. Так, выяснилось, что иногда на ЕГЭ несправедливо снижают баллы, а где-то даже нарушают права детей.
— Два года было так, что меня сажали на экзамены вместе со школьниками. Меня даже узнавали, подходили, пытались консультацию небольшую взять. Понимаете, ужесточаются требования: например, когда я был школьником, то спокойно брал с собой воду и шоколадку, сейчас детей, бывает, не пропускают. И потому я, когда сдаю ЕГЭ вместе со школьниками, бросаю вызов пронести на экзамен воду и шоколадку. Считаю, что это их право. Четыре часа сидеть без воды и еды — очень сложно. Рособрнадзор в своих рекомендациях пишет, что никакой проблемы взять шоколадку нет, но на самом деле всё не так. И я это прочувствовал на себе. В 2022 году я пошел на экзамен с двумя плитками шоколадки и бутылкой воды, хотел поставить эксперимент, насколько возможно пронести их в кабинет. Пришел в школу. Там была очень сложная система проверки на всех уровнях: сначала охранник говорил «нет, нельзя», приходилось объяснять и ссылаться на законы, меня пустили в здание, но на первом этаже снова остановили, нужно было опять настаивать на своем, потом на втором этаже оказалась еще одна процедура проверки, где просили убрать воду с шоколадом и подзывали главного по этажу. В итоге я всё же доказал, что правилами ЕГЭ шоколад и вода не запрещаются. И всем, кто был в моей аудитории тогда, разрешили их пронести в кабинет, — вспоминает Виктор. — Вообще считаю своей миссией отстаивать права детей. И всегда их самих учу этому.
Но далеко не всегда тюменец сдает ЕГЭ вместе со школьниками. И однажды Виктор пришел в абсолютно пустую школу. Там были только шесть человек: охранники и контролеры. В тот день наш герой был единственным экзаменующимся. И вот ради него люди и собрались.
«Даже у преступников есть возможность подать апелляцию, а у ребят нет механизмов»
— Ключевая проблема ЕГЭ в том, что это не единый экзамен. Мы [сотрудники онлайн-школы] это поняли, поставив эксперимент в масштабах всей страны. По предмету «История» были известны все 12 периодов, по которым детям нужно будет написать сочинение. Мы сами подготовили текст для ребят, который они использовали на экзамене. Фактически дети выучили сочинение слово в слово и написали его на ЕГЭ. Это не запрещено правилами. Если известно заранее задание, то ничто не мешает детям к нему подготовиться. Так мы выяснили, что в каких-то регионах за одно и то же сочинение ставят 12 баллов, а в каких-то — 4. Естественно, мы пытались решить эту проблему, выходили на разработчиков. Но система апелляции настолько непрозрачная… Даже у преступников есть возможность подать кассацию, апелляцию. А у ребят фактически нет механизмов для пересмотра их работ, — рассуждает Виктор.
В Тюмени был случай, когда ребенку снизили балл за то, что его знания из учебников не совпали со знаниями проверяющего.
— Один из учеников в своем сочинении написал, что после войны Германия была разделена на четыре зоны. Эта точка зрения есть в учебниках. Но на апелляции эксперт ЕГЭ говорит: «Нет, а я считаю, что на две», — и снимает баллы. И всё, больше ничего сделать нельзя, потому что это уже и есть апелляция, — говорит Виктор Медведев.
Снижают баллы не только за сочинения, но и за тестовые задания с некорректными вопросами. С такими случаями сталкивались как ученики Виктора Медведева, так и он сам.
— Я сходил на экзамен по истории, и там было спорное задание в первой части. Была формулировка ответа, которую можно трактовать двояко. Это был текст про то, как русские ходили на греков в Х веке. И греки против них использовали смесь «греческий огонь». Одно из суждений было, что в задании идет речь о применении пороха. Первую часть проверяет не человек, а робот, поэтому ее невозможно оспорить. Так вот, по одним из данных, в состав «греческого огня» входил порох, соответственно, если в него он входил, то задание должны были засчитать. Но мне снизили балл. Поэтому я решил подать в суд на департамент образования. Конечно, было очень забавно, когда судья пытался разобраться, читал все древние тексты и хотел понять, входил туда порох или нет. Но я понимал, что шансы выиграть суд невелики, ведь задание составляет не департамент. Да и в случае, если бы я доказал свою правоту, пришлось бы пересматривать результаты всех людей в России, кто сдавал ЕГЭ по истории, потому что изначально в задании некорректный вопрос.
Каждый год власти тратят уйму денег на оснащение школ, где будут проводить ЕГЭ. Огромные суммы уходят на камеры слежения, которые определяют даже шпаргалки у детей, рамки металлодетектора, чтобы искать телефоны и лишать возможности списать. О том, что сдающим экзамены зачастую не дают даже воду взять с собой, мы рассказывали выше. Такие условия, как признается наш герой, тоже сбивают настрой.
— Это очень сильно влияет на результаты ЕГЭ. В прошлом году, когда я сдавал со школьниками, нам сказали соблюдать расстояние в полтора метра, сразу чувствуешь себя заключенным. И так весь на панике, потому что ставки высоки, еще нужно думать об этих полутора метрах, воду пить нельзя, поворачиваться нельзя, шевелиться нельзя. Помню, что в какой-то год жара была аномальная, а детям на экзамены воду не позволяют взять. И некоторые реально в обмороки падали. Иногда еще наблюдающие сильно давят. Учителя нагнетают, родители тоже. В туалет выйти просто нельзя, всё по журналу. Да и в туалетах снимают двери в кабинках, зайти туда могут в любой момент. И потом большинство ошибок совершается не по незнанию, а по невнимательности или из-за стресса. Я уже всё это проходил много раз, но даже мне тяжело, не говоря о детях, — рассказывает Виктор.
Виктор Медведев — бизнесмен, и его успехи отмечали в местном правительстве. На одной из таких встреч заместитель губернатора спросила героя, могут ли власти как-то ему помочь. На что Виктор выдвинул свою кандидатуру в работе по ЕГЭ. Ему хотелось понять все механизмы и установки, чтобы усовершенствовать систему. Но ответной реакции на предложение не последовало.
И хотя сейчас Виктор Медведев может выделить много недостатков ЕГЭ, он всё равно считает, что этот экзамен — социальный лифт. А мнение родителей, что ЕГЭ — это игра в угадайку, давно не имеет ничего общего с реальностью. Что же касается инициативы поощрять детей — 100-балльников деньгами, как с 2022 года делают в Тюменской области? По мнению Виктора, было бы неплохо сделать эту программу федеральной, чтобы уравнять детей.
Напомним, ранее в Министерстве просвещения уже назвали сроки проведения ЕГЭ в 2023 году. Самое долгое тестирование будет длиться 3 часа 55 минут. В прошлом материалы мы публиковали календарь экзаменов.