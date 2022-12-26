У новосибирских школьников уже начались зимние каникулы — отдыхают 29 школ

В 29 школах Новосибирска детей отправили на зимние каникулы. Об этом стало известно сегодня, 26 декабря, на оперативном совещании при губернаторе НСО.
— Начались каникулы в школах. Они принимают самостоятельно это решение. В 29 школах каникулы уже объявлены, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Основная часть школьников начнет отдыхать чуть позже.
— Массовый выход будет со среды, 28 декабря. Пока все работает в плановом режиме, но отдельные параллели уже на каникулах, — добавил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
Выйти на учебу основная часть детей должна 9 января.
В Новосибирске школьники смогут бесплатно ездить в общественном муниципальном транспорте в зимние каникулы. Льгота будет действовать с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.