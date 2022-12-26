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У новосибирских школьников уже начались зимние каникулы — отдыхают 29 школ

Большая часть учеников закончат четверть чуть позже

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Выйти на учебу основная часть детей должна 9 января

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В 29 школах Новосибирска детей отправили на зимние каникулы. Об этом стало известно сегодня, 26 декабря, на оперативном совещании при губернаторе НСО.

— Начались каникулы в школах. Они принимают самостоятельно это решение. В 29 школах каникулы уже объявлены, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Основная часть школьников начнет отдыхать чуть позже.

— Массовый выход будет со среды, 28 декабря. Пока все работает в плановом режиме, но отдельные параллели уже на каникулах, — добавил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Выйти на учебу основная часть детей должна 9 января.

В Новосибирске школьники смогут бесплатно ездить в общественном муниципальном транспорте в зимние каникулы. Льгота будет действовать с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

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